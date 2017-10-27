  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 октября 2017

    Компания Garmin покупает компанию Navionics: Сумма сделки неизвестна

    22:017

    Саудовская Аравия первой предоставила гражданство… роботу: Местом для этого необычного события была выбрана конференция для инвесторов Future Investment Initiative

    21:2919

    Аналитики Strategy Analytics считают, что сегмент умного дома будет одним из основных на рынке интернета вещей: Strategy Analytics оценили рынок IoT

    20:578

    Опубликован отчет Intel за третий квартал 2017 года: Наибольший вклад в доход компании приходится на подразделение Client Computing Group

    18:1318

    По итогам текущего года доля экранов IPS на рынке ноутбуков вырастет до 37%: В следующем году более 40% ноутбуков будут оснащаться дисплеями IPS

    13:3322

    Оформившим предзаказ на iPhone X предлагают ждать смартфон 5-6 недель: Вы вряд ли сможете купить новый iPhone X раньше начала-середины декабря

    13:27160

    Lumia 535 — самый популярный Windows Phone в мире, Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств: Второе место удерживает Windows 10 Mobile с долей 20,9%

    13:1422

    MSI также отказалась разгонять хотя бы одну из своих пяти моделей видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti

    12:364

    Alphabet улучшила все основные финансовые показатели: Alphabet отчиталась за третий квартал 2017 года

    12:207

    Четыре видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti основаны на разных печатных платах, но все они референсные: Inno3D представила четыре карты GeForce GTX 1070 Ti

    12:02

    Боковая стенка нового варианта корпуса Corsair Carbide SPEC-04 изготовлена из стекла: На корпус распространяется двухлетняя гарантия

    11:411

    Камера Hasselblad X1D возглавила рейтинг DxOMark, первой получив более 100 баллов: Оценка Hasselblad X1D — 102 балла

    10:5915

    Начат прием предварительных заказов на 3D-карты EVGA GTX 1070 Ti: Ассортимент EVGA пополнили четыре модели

    10:231

    Ricoh анонсирует выпуск объективов HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW и HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8: Окончательные наименования двух моделей, спецификации и цены будут объявлены в 2018 году

    09:5717

    Компьютерный корпус Akasa Galileo ST предназначен для системы на плате типоразмера mini-STX с пассивно охлаждаемым процессором: Корпус Akasa Galileo ST способен охладить процессор в исполнении LGA115x с TDP до 35 Вт

    09:3812

    Видеокарты Palit GTX 1070 Ti Dual и GTX 1070 Ti JetStream работают на референсных частотах: Palit тоже не стала разгонять видеокарты GTX 1070 Ti

    09:003

    Google продлила гарантию на смартфоны Pixel 2 до двух лет и ответила на жалобы пользователей: Google утверждает, что по скорости деградации светодиодов дисплей Pixel XL 2 не хуже и не лучше дисплеев, установленных в других флагманских смартфонах

    08:0553

    Планшет Microsoft Andromeda может быть оснащен сгибающимся дисплеем: Планшет будет оснащен однокристальной системой Snapdragon

    07:5120

    Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов: Xiaomi может стать крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии уже в четвертом квартале

    07:154

    Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X: iPhone X поступит в продажу 3 ноября

    07:0149

    Zotac оставила без заводского разгона даже модель GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme: Zotac представила три карты GTX 1070 Ti

    07:002

    Xiaomi представила массажное кресло за $600: В режиме работы энергопотребление составляет 100 Вт, а уровень шума не превышает 55 дБ

    06:5016

    Xiaomi представит новую серию смартфонов 2 ноября: Синяя молния, вероятно, подразумевает поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или 4.0

    06:142

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) с 6 ГБ ОЗУ замечен в Geekbench: Выход смартфона ожидается в начале следующего года

    06:01

    Фронтальная камера смартфона Oppo R11s полагается на систему ИИ: Тем временем Oppo R11s уже появился на официальной сайте

    05:503

    Бюджетный смартфон Philips X596 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов

    05:356

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018