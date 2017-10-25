  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 октября 2017

    Daimler представила прототип электрического грузовика Mitsubishi E-Fuso Vision One: Электрогрузовик Mitsubishi E-Fuso Vision One имеет дальность хода в 350 км

    19:3928

    Lenovo совместно с Intel будет продвигать использование протоколов UAF и U2F в качестве замены паролей в ПК с Windows : Lenovo предлагает заменить пароли на ПК с Windows

    19:209

    Смартфон Vivo Xplay 7 может стать самым безрамочным среди существующих: Смартфон Vivo Xplay 7 может получить настоящий безрамочный экран

    18:2720

    Texas Instruments улучшила все финансовые показатели, выручив за квартал более 4 млрд долларов: Texas Instruments отчиталась за третий квартал 2017 года

    18:12

    Электромобили Nissan будут «петь» во время движения: Шум мотора уходит в прошлое

    18:0737

    ПО AnTuTu указывает на то, что OnePlus 5T получит сдвоенную камеру с 20-мегапиксельными датчиками: Камера в OnePlus 5T будет отличаться от той, что установлена в OnePlus 5

    17:45

    Смартфон Huawei Nova 3 получит совершенно новую платформу Kirin и дисплей 18:9, как у Mate 10 Lite и Honor 7X: Смартфон Huawei Nova 3 выйдет в декабре

    17:354

    Владельцам смартфонов Samsung не стоит ждать появления обновления до Android 8.0 в нынешнем году: Samsung начнёт обновлять свои смартфоны до Android Oreo лишь в начале следующего года

    17:1558

    Стала известна цена объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035): Объектив Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) будет предложен в вариантах для камер Canon и Nikon

    15:118

    Reeven отмечает гибкость и прочность светодиодных лент Twila RGB: Лента Reeven Twila RGB состоит из 21 светодиода

    14:394

    Sony анонсирует разработку полнокадрового объектива FE 400mm F2.8 GM OSS: Технические характеристики объектива пока не опубликованы

    14:2739

    HMD запускает бета-тестирование Android Oreo для смартфонов Nokia: Владельцы Nokia 8 уже могут установить бета-версию Android 8.0

    14:1512

    Начались поставки спикерфонов Yamaha YVC-1000MS: Спикерфон Yamaha YVC-1000MS сертифицирован для Skype for Business

    14:121

    За последний год чистая прибыль LG Display выросла на 152%: Операционная прибыль в третьем квартале увеличилась на 81%

    14:01

    Logitech зафиксировала рост всех финансовых показателей, а продажи игровых решений выросли на 44%: Logitech завершила очередной квартал с ростом показателей

    13:56

    Над процессором обработки изображений Pixel Visual Core компания Google работала вместе с Intel: Intel помогала Google разрабатывать SoC Pixel Visual Core

    13:302

    Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей: Toyota подтверждает приверженность машинам на водородных топливных элементах

    13:1624

    Благодаря продажам CPU и GPU компания AMD нарастила выручку и завершила прошлый квартал с чистой прибылью: AMD выбралась из убытков

    13:103

    Серию блоков питания Raidmax Thunder RGB открыли модели RX-535AP-R и RX-735AP-R: Блоки питания Raidmax RX-535AP-R и RX-735AP-R оснащены подсветкой и модульными кабельными системами

    12:48

    Представлен полнокадровый объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G): В продаже объектив Sony FE 24-105mm F4 G OSS должен появиться в ноябре по цене около 1350 евро

    12:259

    Представлена камера Sony a7R III: В камере Sony a7R III установлен полнокадровый датчик изображения типа BSI CMOS разрешением 42,4 Мп

    11:2747

    Sigma планирует выпуск объектива 50mm F1.4 DC DN | Contemporary: Он дополнит линейку, включающую модели Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary и 30mm F1.4 DC DN | Contemporary

    10:396

    В этом году Asus и MSI отгрузят по 5-5,2 млн 3D-карт : Рынок 3D-карт в 2017 году вырастет

    10:11

    Системная плата Asus WS C621E SAGE рассчитана на два процессора Intel Xeon в исполнении LGA 3647: Системная плата Asus WS C621E SAGE оснащена семью слотами PCIe 3.0 x16

    09:5812

    Новый видеоролик с участием iPhone X демонстрирует работу Apple Pay, Animoji и камеры: iPhone X поступит в продажу 3 ноября ограниченным тиражом

    08:2296

    Acer теперь принадлежит две трети стартапа StarVR: Starbreeze сохранила за собой права на интеллектуальную собственность и торговые марки InfinitEye, StarVR и ePawn

    08:001

    Умные часы Misfit Vapor будут выпущены 31 октября: Цена первых умных часов данного производителя составит 200 долларов

    07:481

    Apple купила компанию PowerbyProxi, которая специализируется на технологиях беспроводной зарядки : Сумма сделки не оглашается

    07:3851

    Delphi Automotive приобретает компанию nuTonomy за 450 млн долларов: Компания nuTonomy становится частью Delphi Automotive

    07:30

    AOC Q3279VWF — относительно недорогой 32-дюймовый игровой монитор на основе панели MVA: Монитор AOC Q3279VWF комплектуется сразу тремя кабелями для подключения к ПК

    07:002

    Apple отгрузит до конца года 20 млн iPhone X, вдвое меньше, чем планировалось: Скорость производства iPhone X составляет около 10 млн смартфонов в месяц

    06:5154

    Умный светильник Xiaomi Bedside Lamp предлагается за 38 долларов: Внешне новинка выглядит практически так же, как и оригинальная модель

    06:4114

    Производитель прямо намекает, что смартфон HTC U11 Plus все же представят 2 ноября: Возможно, производитель просто поменял планы

    06:004

    Опубликованы первые фотографии смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi Note 5: Источники говорят, что смартфоны будут выпущены в декабре

    05:5011

    Стартовал прием предварительных заказов на смартфон OnePlus 5T, который оценен в $549: Анонс новинки ожидается 5 ноября

    05:433

    Смартфон Oppo R11s будет изготовлен с использованием технологии Star Screen: Место перехода дисплея в корпус будет плавным и незаметным

    05:308

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018