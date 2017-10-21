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    21 октября 2017

    Несмотря на далеко не топовые параметры, смартфон HTC U11 Life доступным не будет: HTC U11 Life будет стоить 400 долларов

    14:3222

    По прогнозу IC Insights, в этом году продажи микросхем DRAM вырастут на 74%: DRAM является крупнейшей категорией интегральных микросхем

    14:224

    Irix предлагает собственную систему фильтров для широкоугольных объективов: Крепление IFH-100 позволяет ставить два фильтра, не опасаясь виньетирования

    13:425

    Apple обвинили в намеренном нарушении прав на торговую марку Animoji: Компания Emonster k.k. подала на Apple в суд

    13:1652

    Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году: Huawei разрабатывает гибкий смартфон

    12:5512

    Смартфон HTC U11 Plus получил экран со скругленными углами: Смартфон HTC U11 Plus замечен в базе TENAA

    12:5014

    За квартал компания ASML продала 55 литографических систем, три из которых — для EUV: Опубликован отчет ASML за третий квартал 2017 года

    12:343

    Фотографии подтверждают, что смартфон Xiaomi Redmi Note 5 станет первым аппаратом семейства, оснащённым дисплеем 18:9: Xiaomi Redmi Note 5 получит вытянутый экран

    12:3315

    Представлены платы Asus ROG Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming: Данных о ценах на платы Asus ROG Strix X370-I Gaming и Strix B350-I Gaming пока нет

    12:164

    Intel предлагает использовать её набор Speech Enabling Developer Kit при разработке устройств с поддержкой Alexa: Набор для разработчиков Intel Speech Enabling Developer Kit стоит 400 долларов

    12:101

    Популярность криптовалют вселила оптимизм в производителей 3D-карт: По прогнозу Asus, тенденция роста, связанная с добычей криптовалют, сохранится как минимум до конца 2017 года

    11:504

    Слухи говорят о том, что Apple готовит более доступную версию iPhone X: iPhone X может немного подешеветь за счёт уменьшения объёма памяти

    11:4040

    Apple хочет получать 30% выручки с «бесплатного» раздела Facebook : Facebook и Apple не могут договориться касательно внедрения платной подписки

    11:1813

    Пользователи Facebook Messenger получили возможность отправлять и получать деньги с помощью PayPal : Кроме того, заработал первый бот PayPal для Messenger

    11:135

    Адаптер Sonnet Thunderbolt 3 to Dual HDMI 2.0 может выводить картинку 4К с одного ПК на два дисплея: Цена адаптера составляет 90 долларов

    10:461

    Обновления ноутбуков Apple MacBook Pro в этом году можно не ждать: Один из руководителей Apple подтвердил, что в этом году компания не планирует представлять какие-либо новинки

    10:423

    Курс Bitcoin превысил $6000: С начала года стоимость Bitcoin выросла более чем на 520%

    10:2717

    Опубликованы модельные номера смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые получат 6 ГБ ОЗУ и сдвоенные камеры: Что касается камеры, то она перекочует в новинки из Galaxy Note8

    10:222

    Vivo выйдет на рынок России: Со временем Vivo также планирует начать официальные продажи своей продукции на территории Европы

    10:168

    LG, как и Samsung, предупреждает, что дополнительные пошлины на стиральные машины могут поменять планы компании в США: В августе LG заявила, что планирует инвестировать 250 млн долларов в новый завод по производству стиральный машин

    10:0713

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