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    3 октября 2017

    SteelSeries окрашивает гарнитуры Arctis 3 в цвета солнца, севера и шифера: На российском рынке новые варианты Arctis 3 появятся 1 ноября

    20:1015

    Миниатюрные флэшки Silicon Power Jewel J35 и Touch T35 оснащены интерфейсами USB 3.0 и USB 2.0 соответственно : Накопители T35 предложены объемом от 8 до 64 ГБ, J35 — от 8 до 128 ГБ

    19:4412

    Фото дня: грузовик Tesla Semi: Грузовик Tesla Semi запечатлели в живую

    19:2732

    Ушёл из жизни Пол Отеллини: Пол Отеллини умер в возрасте 66 лет

    19:1626

    Смартфон Oukitel K5000 получит экран с узкими рамками и АКБ емкостью 5000 мА·ч: Oukitel K5000 похож на Samsung Galaxy S8

    17:15

    GM планирует к 2023 году иметь в своем ассортименте не менее 20 моделей электромобилей: Две модели выйдут в ближайшие полтора года

    17:0038

    Браслет Samsung Gear Fit2 Pro пока нельзя использовать совместно с iPhone, так как Apple не одобрила соответствующее приложение для iOS: Apple не даёт использовать браслет Samsung Gear Fit2 Pro с iPhone

    16:5120

    Опубликованы изображения смартфона Xiaomi Redmi Note 5: Xiaomi Redmi Note 5 получил сдвоенную основную камеру

    16:308

    В следующем году на автомобилях в США могут появиться электронные номерные знаки rPlate: Номерные знаки rPlate могут появиться на автомобилях в следующем году

    16:2918

    Nvidia сотрудничает с Gigabyte и Leadtek в области искусственного интеллекта: Графические процессоры Nvidia используются в играх, для добычи криптовалют и в приложениях ИИ

    16:27

    Специальная команда специалистов Ford призвана ускорить разработку электромобилей: Одной из целей команды названо установление и развитие партнерских отношений с другими компаниями, включая поставщиков

    16:121

    Материнская плата ECS Z370-Lightsaber рассчитана на процессоры Intel Coffee Lake: ECS Z370-Lightsaber оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и двумя M.2

    16:106

    Смартфон HTC U11 Life получит далеко не флагманские параметры: Смартфон HTC U11 Life не получит оболочки Sense

    16:043

    Самым продаваемым смартфоном Samsung в первом полугодии стала прошлогодняя модель с экраном разрешением 960 х 540 пикселей: Samsung Galaxy Grand Prime Plus обогнал Galaxy S8 по продажам в мире

    15:4614

    Системная плата MSI X399 SLI Plus — облегченный вариант модели MSI X399 Gaming Pro Carbon: Цена MSI X399 SLI Plus пока неизвестна, но она будет ниже цены MSI X399 Gaming Pro Carbon

    15:33

    Беспроводные станции заряжают новые смартфоны iPhone так же медленно, как и комплектное зарядное устройство: С самым мощным ЗУ iPhone 8 Plus зарядится за полтора часа

    14:5245

    Специалисты Toshiba удвоили емкость литий-ионных аккумуляторов : Toshiba использует в литий-ионных аккумуляторах следующего поколения для электромобилей новый материал

    13:2170

    Дефицит безрамочных дисплеев сохранится в 2018 году, цены также продолжат расти: Рост цен на дисплеи с соотношением сторон 18:9 окажется двузначным

    12:27

    Датчик изображения Sony IMX422LLJ предназначен для монохромных промышленных камер: Разрешение Sony IMX422LLJ равно 2,03 Мп, оптический формат — 1/1,7 дюйма

    12:062

    Эндрю Хаус уходит с поста лидера Sony Interactive Entertainment: После 27 лет работы в Sony

    12:01

    Стало известно, как Intel сделала процессоры Coffee Lake несовместимыми с системными платами для CPU предыдущих поколений : Изменение назначения некоторых выводов лишило процессоры Intel Coffee Lake совместимости с платами для Intel Kaby Lake и Skylake

    11:3855

    Доля Android 8.0 на рынке соответствующих устройств составляет пока всего 0,2%: Android Oreo появилась в статистике Google

    11:374

    За прошлый квартал Tesla произвела лишь 260 автомобилей Model 3: Tesla сумела нарастить поставки всех моделей авто

    11:2454

    Смартфон Leica является вовсе не тем, чем хочет казаться: Cмартфон производится компанией Leica Electronic, офис которой располагается в Шэньчжэне

    10:2711

    Некоторым покупателям AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1600X достались процессоры с восемью активными ядрами: Высокий спрос на младшие модели побуждает производителя маркировать и продавать старшие модели как младшие?

    10:1422

    Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей: Представители Facebook подтвердили факт разработки новой системы

    10:131

    Смартфону Huawei Mate 10 Pro приписывают цену 940 евро: Смартфон представят 16 октября

    10:0110

    Датчик изображения Sony IMX421LLJ относится к третьему поколению датчиков типа CMOS с глобальным затвором: Разрешение Sony IMX421LLJ равно 2,86 Мп, оптический формат — 2/3 дюйма

    09:573

    Xiaomi рассчитывает продать не менее 93 млн смартфонов в этом году: Компания продает ровно столько смартфонов, сколько успевает произвести

    09:531

    Поставщики комплектующих для AirPods и Apple Watch ожидают улучшения показателей в четвертом квартале 2017: Вышеупомянутые компании от комментариев воздержались

    09:345

    JD.com первой в Китае выпустит самоуправляемые автомобили для доставки товаров: SAIC Maxus и Dongfeng Motor Corporation будут выпускать две разные модели электромобилей

    09:25

    Roku обновила линейку медиаплееров, добавив в нее модель Roku Streaming Stick+ с поддержкой 4K и HDR за $70: Roku Express и Roku Express+ предлагаются по цене 30 и 40 долларов соответственно

    09:06

    Google запустит программу Made for Google для производителей аксессуаров: У Google появится аналог программы Apple MFi

    09:004

    Смартфон-раскладушка Samsung SM-W2018 ожидается в ноябре: Цена устройства может достигнуть отметки 2000 долларов

    08:508

    Качественные изображения смартфона Google Pixel XL 2 демонстрируют дизайн новинки и обновлённый лаунчер: Смартфон Google Pixel XL 2 получит дисплей 18:9

    08:008

    В следующем году почти три четверти всех проданных смартфонов будут оснащены сканерами отпечатков пальцев: Лидером рынка смартфонов с дактилоскопами является Samsung

    07:3014

    Опрос показал, что потребители нацелены на старшую версию iPhone X, а беспроводная зарядка интересует их больше, чем Face ID: Face ID пока не вызывает энтузиазма у пользователей

    07:0049

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