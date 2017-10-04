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    4 октября 2017

    Представлен Google Pixelbook – хромбук-трансформер массой 1,1 кг: Google Pixelbook стоит от $1000

    22:5926

    Опубликована «белая книга» 5G и последующих технологий : IEEE 5G призывает заинтересованные стороны принять участие в обсуждении плана

    22:47

    Представлено семейство массивов светодиодов Cree XLamp CMA : Новые массивы светодиодов Cree XLamp CMA демонстрируют лучшие в отрасли показатели светового потока, эффективности и надежности

    22:2516

    Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Google Pixel 2 и Pixel 2 XL отличаются формата экранов

    20:4667

    Умная акустическая система Google Home Max оценена в 400 долларов: Умная АС Google Home Max будет конкурировать с Apple HomePod

    19:5331

    Asus ROG Strix B350-I Gaming – материнская плата типоразмера Mini-ITX с процессорным гнездом AM4: Asus ROG Strix B350-I Gaming оценена в $230

    19:5014

    Представлен домашний голосовой помощник Google Home Mini стоимостью всего 50 долларов: Google Home Mini по возможностям мало отличается от старшего устройства

    19:4019

    SoftBank вложит в Uber до 10 млрд долларов: Uber продаст 22% своих акций за 8-10 млрд долларов

    18:383

    C плюшевым мишкой Parker the Bear компания Apple предлагает играть посредством дополненной реальности: Apple является эксклюзивным продавцом плюшевого мишки Parker the Bear

    18:2450

    К 2021 году количество пользователей дополненной реальности будет в 30 раз превышать количество пользователей виртуальной: Дополненная реальность будет развиваться гораздо быстрее виртуальной

    18:028

    C процессора Intel Core i7-8700K сняли крышку: Площадь кристалла Intel Core i7-8700K больше площади кристалла Intel Core i7-7700K

    16:1038

    Еврокомиссия судится с Ирландией из-за того, что она не взыскала с Apple 13 млрд евро налогов: Пока с Apple не удалось получить ни цента

    15:5015

    Кодер в защищенном исполнении EIZO Tyton VS2X поддерживает H.265 (HEVC) и H.264: Степень защиты устройства — IP67

    14:43

    Расходы на рынке IT по итогам текущего года достигнут 3,5 трлн долларов: Аналитики Gartner оценили рынок IT

    14:389

    Опубликована бета-версия Android Wear на основе Android 8.0 Oreo : Окончательная версия, скорее всего, будет носить номер из ряда Android Wear 2.X

    14:1112

    У новых смартфонов Google Pixel появится функция Motion Photo, аналогичная Live Photo на iOS: У смартфонов Google появится свой вариант Live Photo

    13:5826

    LG работает над однокристальными системами Kromax и Epic, которые будут производиться компанией Intel : LG снова попробует себя в качестве разработчика однокристальных систем

    13:3310

    Процессоры Intel Coffee Lake могут оказаться в дефиците до конца года: Процессоры Intel Coffee Lake, возможно, будут в дефиците

    13:1215

    DelivAir использует дронов для доставки не по адресу, а по текущему местоположению адресата: Для навигации используется GPS и сигналы смартфона

    12:4614

    Цыгане теперь торгуют поддельными биткойнами: Судя по фотографиям, мужчина приобрел сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку

    12:2846

    iOS 11 установлена на 35% совместимых устройств : Год назад за две недели iOS 10 установили 48,16% пользователей

    12:1222

    Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который получил 100 баллов в фототесте DxOMark: Редакторы DxOMark уже отметили, что 100 баллов в их тесте — это не предел

    11:5270

    Обновление iOS 11.0.2 устранило проблему с громкоговорителем iPhone 8: Размер обновления составляет около 290 МБ

    11:3416

    Компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ — HGST Ultrastar Hs14 : Накопители Ultrastar Hs14 уже доступны некоторым партнерам Western Digital

    11:1552

    На самом деле в 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo, а не 1 млрд, как сообщалось ранее: Напомним, компания Verizon является новым владельцем Yahoo

    11:038

    Наушники Bowers & Wilkins PX оснащены адаптивной системой активного шумоподавления: Специальный датчик останавливает воспроизведение, когда пользователь снимает наушники Bowers & Wilkins PX

    10:3413

    Новые изображения позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9: В целом производитель сохранил концепцию дизайна задней панели

    10:2111

    Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49: Диаметр колонки составит всего 11,5 см,

    10:086

    Представлены графические решения серии AMD Embedded Radeon E9170 : Графический процессор, служащий основой AMD Embedded Radeon E9173, изготавливается по нормам 14 нм

    09:545

    Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey действительно оказалась лучше аналогов: Samsung HMD Odyssey оценена в $500

    09:4510

    Планшет iPad с дизайном iPhone X выйдет не раньше третьего квартала 2018: Источник является сотрудником тайваньской фабрики, на которой производятся различные продукты Apple

    09:3422

    По прогнозу IDC, продажи программно-определяемых хранилищ данных в 2021 году приблизятся к 16,2 млрд долларов: Технология SDS востребована, поскольку она лучше соответствует потребностям центров обработки данных следующего поколения, чем старая инфраструктура хранения

    09:28

    Представлен спасательный робот-гуманоид Honda E2-DR : Входящая в комплект аккумуляторная батарея емкостью 1000 Вт•ч позволяет роботу выполнять свою работу в течение полутора часов

    09:1823

    Китайцы предпочитают смартфоны Huawei устройствам Apple: За последний год Huawei приблизилась к своей цели стать самым успешным производителем смартфонов

    09:1018

    ZTE готовит к выпуску пару смартфонов среднего уровня с аккумуляторами большой емкости: Новинки именуются ZTE A0616 и ZTE A0622

    09:103

    Несмотря на разногласия внутри компании Waymo планирует запустить сервис беспилотного такси уже в этом месяце: Руководство Google хотело запустить сервис беспилотных перевозок еще в 2016 году

    08:522

    Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5: Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel

    07:007

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