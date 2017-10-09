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    9 октября 2017

    Компании Canon приписывают разработку трех разных полнокадровых беззеркальных камер: По крайней мере, одна из этих камер будет представлена в будущем году

    20:5217

    Через два года Китай обгонит Южную Корею по объёмам производства дисплеев: В 2019 году Китай станет крупнейшим производителем дисплеев

    20:4727

    I’m Back — цифровой задник для 35-миллиметровых пленочных фотокамер : Цифровой задник I’m Back в готовом виде можно заказать за 175 евро

    20:0226

    Модули памяти Apacer Commando DDR4 напоминают автоматическое стрелковое оружие: Самая быстрая модель серии Apacer Commando DDR4 работает на эффективной частоте 3466 МГц с задержками 18-18-18-42

    19:356

    Игровые ноутбуки Asus FX503 оснащаются CPU Intel Core седьмого поколения и GPU Nvidia: Asus FX503 поддерживают в два раза больше оперативной памяти, чем Asus FX502

    17:558

    Опубликованы изображения ультрабука Dell XPS 13 нового поколения: Dell XPS 13 нового поколения получил три порта USB-C

    16:0544

    Три серии жестких дисков Seagate пополнились моделями объемом 12 ТБ: Новинки прописались в сериях Barracuda Pro, IronWolf и IronWolf Pro

    14:5016

    Смартфон Oukitel K8000 получил аккумулятор емкостью 8000 мА•ч и дисплей AMOLED: Корпус Oukitel K8000 выполнен из алюминиевого сплава, он оснащен однокристальной системой MT6750T

    14:479

    Первые тесты процессоров Intel Core i3-8100 и Core i3-8350K показывают, что не все Coffee Lake интереснее CPU Ryzen : CPU Core i3-8350K оказался менее интересным, чем Core i3-8100

    14:4398

    Тренера MLB оштрафовали за использование часов Apple Watch во время игры: В Главной лиге бейсбола действует запрет на использовании электронных устройств связи во время матчей

    14:337

    Видеокарты Asus ROG Strix RX560 оснащены кулером с подсветкой и портом FanConnect II: Asus представила 3D-карты ROG Strix RX560 и ROG Strix Radeon RX 560 OC edition

    14:177

    Видеоролик демонстрирует новые динамические обои смартфона iPhone X: Источник уточняет, что речь идет не о «живых обоях» (live wallpapers), которые давно появились на iPhone с выпуском iOS 9

    14:1667

    Microsoft выкупила всю электроэнергию ветряной станции General Electric Tullahennel на 15 лет вперёд : Ветряная электростанция General Electric Tullahennel будет обеспечивать нужды Microsoft

    13:5816

    Libratone Q Adapt In-Ear и Q Adapt On-Ear — первые наушники, созданные в рамках сертификационной программы Made For Google: Наушники Libratone Q Adapt In-Ear и Q Adapt On-Ear оценены в 150 и 250 долларов

    13:402

    Опубликовано изображение смартфона OnePlus 5T: OnePlus 5T получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9

    13:208

    Смартфон HomTom S16 со сдвоенной камерой и дисплеем 18:9 стоит менее $65: Компания HomTom представила HomTom S16, который позиционируется как самый доступный смартфон с дисплеем диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18:9

    13:169

    Защищённый внешний накопитель Silicon Power Armor A62 доступен в модификациях объёмом до 5 ТБ: Внешний HDD Silicon Power Armor A62 бывает разной толщины

    13:096

    Fujitsu построит для японского института самый производительный в стране суперкомпьютер : Fujitsu построит суперкопьютер мощностью 37 PFLOPS

    12:512

    Доход производителя камер для покадровой съемки Brinno за первые три квартала 2017 вырос на 47%: В 2018 году Brinno готовится выпустить камеру для покадровой съемки с тепловизором производства компании Flir Systems

    12:10

    Xiaomi может оснастить Redmi Note 5 платформой MediaTek: Новый смартфон Xiaomi семейства Redmi получит сдвоенную камеру и дисплей 18:9

    12:037

    Microsoft подтвердила грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone: Microsoft работает над новым мобильным устройством под кодовым названием Andromeda, которое выйдет в следующем году

    12:0091

    Google Pixel 2 автоматически переходит в режим «не беспокоить», когда владелец садится за руль: Эта функциональность является частью приложения Pixel Ambient Services, которое является эксклюзивным для смартфонов Pixel

    11:4814

    Смартфон Honor 7X оснастят сдвоенной камерой и дисплеем 18:9: Смартфон Honor 7X будет похож на Honor 9i

    11:452

    Ультразвуковые дактилоскопические датчики могут не прижиться в индустрии, проиграв системам распознавания лиц пользователей: Тем не менее, Минг-Чи Куо считает, что Samsung оснастит Galaxy Note9 сканером отпечатков пальцев, который расположится под поверхностью дисплея

    11:1116

    Опубликованы первое изображение смартфона Razer и фотографии, сделанные им: Никаких подробностей о технических характеристиках устройства пока нет

    11:0217

    По оценке KGI Securities, следующий iPhone станет популярнее iPhone Х: В этом году поставки iPhone составят 210-220 млн единиц, а в следующем — 245-255 млн смартфонов

    10:5315

    Шары проекта Project Loon вернули сотовую связь пострадавшей от урагана Пуэрто-Рико : Пуэрто-Рико временно обеспечена сотовой связью посредством шаров Project Loon

    09:004

    «Ускоритель Интернета» Google AMP вскоре переименуют в Instant: Google переименует AMP в Instant

    08:3011

    Смартфон BlackBerry Motion с аккумулятором в 4000 мА·ч и защитой от воды оценили в 460 долларов: Смартфон BlackBerry Motion пока не будет доступен на западных рынках

    08:0013

    Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation, возможно, из-за разработки самолёта вертикального взлёта и посадки: Boeing покупает компанию Aurora Flight Sciences Corporation

    07:301

    Оверклокер Der8auer предлагает процессоры Intel Coffee Lake Ultra Edition с проверенным частотным потенциалом и крышками из серебра: Оверклокер Der8auer продаёт процессоры Intel с проверенным разгоном, заменённым термоинтерфейсом и серебряными крышками

    07:0030

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