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    22 октября 2017

    Samsung откроет шоурум в футуристическом торговом центре Лондона: Samsung займёт верхний этаж ТЦ Coal Drops Yard своим демонстрационным центром

    19:1340

    Qualcomm и Mercedes-AMG Petronas Motorsport расширили стратегическое сотрудничество: Они будут вместе разрабатывать высокоскоростную связь и беспроводное питание для гоночных машин

    19:122

    Razer оценила web-камеру Kiyo и микрофон Seiren X в 100 долларов за каждую новинку: Razer представила web-камеру Kiyo и микрофон Seiren

    18:583

    FAA предлагает запретить провоз камер и других электронных устройств в багаже: Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует обсудить предложение FAA в ближайшее время

    18:3343

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro в рейтинге DxOMark обошёл Samsung Galaxy Note 8 и Apple iPhone 8 Plus: Смартфон Huawei Mate 10 Pro в рейтинге DxOMark заработал 97 баллов

    18:3379

    Amazon и eBay обвинили в попустительстве мошенничеству с НДС: По оценке налогового департамента, только в прошлом и позапрошлом году недополучено 1-1,5 млрд фунтов стерлингов

    18:1518

    Еще одна версия Xiaomi Mi Notebook Air 13 по характеристикам оказалась хуже предыдущей :

    15:0253

    Камера Detu F4 Plus снимает сферические панорамы с разрешением 8К: Камера F4 Plus позиционируется как профессиональное решение и стоит $2599

    14:254

    Смартфон HTC U11 Plus получит степень защиты IP68, Edge Sense и Boom Sound, но не будет представлен 2 ноября : ЖК-дисплей устройства будет иметь диагональ 6 дюймов при разрешении WQHD+ и плотности пикселей 538dpi

    14:2410

    Samsung Artik s — защищенные беспроводные вычислительные модули для IoT: Платформа Samsung Artik IoT будет полностью интегрирована с платформой SmartThings Cloud

    14:04

    Уже выпущенные телевизоры LG получат поддержку звука в формате Dolby TrueHD: Прошивка будет выпущена до конца месяца

    13:5410

    Опубликованы новые изображения смартфона Meizu X2, который оснащен дополнительным круглым дисплеем: Meizu X2 должен выйти в линейке Blue Charm и относиться к среднему ценовому сегменту

    13:0311

    Платформа для оперативной доставки и распределения финансовой информации nxFeed FPB2 построена на FPGA Xilinx Virtex UltraScale+: Платформа nxFeed FPB2 превосходит решения предыдущего поколения по производительности на 30%

    12:57

    Dodocool предлагает кабель для зарядки iPhone и iPad в форме брелока для ключей:

    12:449

    В базе TENAA замечен загадочный смартфон HTC с дактилоскопическим датчиком на задней панели: Основой HTC 2Q4D200 служит SoC с восьмиядерным процессором

    12:36

    В семействе АС Google Home появится модель Quartz с экраном: Напомним, дисплеями оснащены такие умные АС, как Amazon Echo и Echo Spot

    12:331

    Умная акустическая система 808 Audio XL-V обеспечивает доступ к голосовому помощнику Amazon Alexa : Умная акустическая система 808 Audio XL-V стоит $130

    12:21

    По статистике Chrome, доля защищенного трафика на платформе Android за год выросла с 42% до 64%: Переход на HTTPS продолжается

    11:105

    Опубликованы изображения 3D-карт Asus GeForce GTX 1070 Ti Turbo и ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming: Сведений о частотах компонентов 3D-карт Asus GeForce GTX 1070 Ti Turbo и ROG Strix GTX 1070 Ti Gaming пока нет

    10:31

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