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    15 октября 2017

    Инсайдер слил большое количество фотографий смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro за день до анонса: Анонс новинок ожидается уже завтра в Мюнхене

    14:2735

    Google снизила цену переходника с разъемами 3,5 мм и USB-C до $9: Ровно столько же Apple просит за аналогичный переходник для новых смартфонов iPhone

    14:0537

    Baidu и BAIC начнут массовое производство беспилотных автомобилей в 2019 году: В 2019 году BAIC начнет выпуск самоуправляемых машин третьего уровня с технологиями Baidu

    13:5110

    Флагманский смартфон Archos Diamond Omega с SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и четырьмя камерами оценен в 500 евро: В продажу новинка поступит во второй половине ноября 2017

    13:1611

    Опубликованы изображения новой линейки смартфонов Alcatel: Первые два смартфона должны поступить в продажу в первом квартале 2018

    13:012

    Мышь Cherry Gentix Silent работает бесшумно: Симметричная мышь Cherry Gentix Silent одинаково пригодна для использования правой или левой рукой

    11:1312

    Серия Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum включает блоки питания мощностью до 1200 Вт: БП Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum оснащены модульными кабельными системами и вентиляторами Riing 14 RGB с 256-цветной подсветкой

    11:005

    Датчик изображения Sony IMX334LQR формата 1/1,8 дюйма предназначен для охранных и промышленных камер: Производитель отмечает низкое энергопотребление датчика Sony IMX334LQR

    10:243

    Планшеты Nvidia Shield и Shield K1 не получат обновление Android Oreo : Планшет Nvidia Shield был представлен три года назад, Shield K1 — два

    09:3021

    Microsoft пригрозили санкциями на нарушение закона о неприкосновенности личных данных в Windows 10: По мнению нидерландского регулятора, в работе ОС есть признаки нарушения закона

    09:1953

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