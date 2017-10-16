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    16 октября 2017

    В протоколе WPA2 найдена опасная уязвимость: Бельгийские исследователи обнаружили уязвимость, свойственную почти всем современным устройствам, поддерживающим Wi-Fi

    19:5233

    Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti появилась в базе Ashes of the Singularity: Ashes of the Singularity подтверждает существование GeForce GTX 1070 Ti

    19:14

    Поставки игровых ноутбуков в этом году прогнозируются на уровне 5,5 млн штук: В роли лидера рынка аналитики видят Asus

    19:132

    Netgear выпустила вторую модель «самой продаваемой камеры безопасности в мире»: Netgear Arlo Pro 2 оценивается в 220 долларов

    18:583

    SoC MediaTek Helio P40 будет соперничать с некой однокристальной системой Snapdragon 660 Lite: SoC MediaTek Helio P40 выйдет в следующем году

    17:5811

    По мнению представителя IDC, Huawei уже в этом году обойдет Apple на рынке смартфонов: Конечно, помимо объема поставок, есть и другие показатели

    17:1490

    Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10: Huawei Mate 10 оснащен камерой Leica и SoC Kirin 970

    16:5015

    Huawei Mate 10 подключается к дисплею без док-станции: Речь идет о работе смартфона в десктопном режиме

    16:1518

    Смартфон Xiaomi Redmi 5A стоит 77 евро: Смартфон Xiaomi Redmi 5A предложен в розовом, золотистом и темно-серебристом цветах

    15:4320

    Компактная камера Canon PowerShot G1 X Mark III оценена производителем в $1300: В камере Canon PowerShot G1 X Mark III используется датчик изображения формата APS-C

    15:3159

    Раскрыты характеристики смартфона Oukitel K5000: Oukitel K5000 базируется на SoC MediaTek MT6750

    15:30

    Трекер Samsung Connect Tag позиционируется как первое устройство с поддержкой NB-IoT и Cat M1: В совместимых устройствах указаны только мобильные аппараты, работающие под управлением Android 6.0 и более новых версий ОС

    14:4910

    Большой монитор для геймеров MSI Optix AG32C поддерживает кадровую частоту 165 Гц: MSI Optix AG32C предварительно оценен в $560

    14:1511

    Появились сведения о твердотельных накопителях Samsung PM981: Накопители Samsung PM981 объемом 512 ГБ и 1 ТБ замечены во Вьетнаме

    14:0621

    Опубликовано изображение смартфона Razer: Смартфон Razer оснащен сдвоенной камерой

    13:40

    Водоблок Swiftech Apogee SKF-TR4 предназначен для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Водоблок Apogee SKF-TR4 увеличен по сравнению с базовой моделью

    13:34

    Huawei пропустила шестую и седьмую версии оболочки EMUI, чтобы сразу выпустить EMUI 8.0: В разделе About Phone говорится, что смартфон работает под управлением Android 8.0.0 с оболочкой EMUI 8.0.0

    12:5612

    Линейки смартфонов Meizu и Blue Charm разделят еще сильнее: Пока что не совсем понятно, является ли открытие нового сайта сигналом к окончательному разделению брендов

    12:441

    Опубликованы европейские цены смартфонов Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Edition: По слухам, в новой линейке будет четыре модели

    12:3321

    Названы частоты компонентов 3D-карты Asus ROG Strix RX Vega 64 : Разгон относительно референсного образца можно назвать символическим

    12:228

    Опубликовано рекламное изображение смартфона Xiaomi Redmi 5A, который держит заряд до 8 дней: в режиме ожидания

    12:0023

    T-Mobile и Sprint намерены объявить о слиянии без продажи активов: Такой подход не является необычным

    11:492

    Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру Huawei Mate 10: Чтобы понять, насколько хорошей получилась камера, нужно дождаться хотя бы вердикта DxOMark

    11:4522

    Представлен концептуальный самоуправляемый автомобиль Mitsubishi Electric EMIRAI 4: При проектировании EMIRAI 4 внимание разработчиков было сфокусировано на трех направлениях: электрификации, самоуправлении и подключении

    11:1917

    Первая партия iPhone X, отправленная из Китая, включает всего 46,5 тыс. смартфонов: Начало продаж iPhone X ожидается 3 ноября

    10:4146

    На этой неделе Samsung представит Bixby 2.0, а также объявит о поддержке сторонних устройств : Bixby придется очень постараться, чтобы составить конкуренцию Alexa, Siri, Google Assistant и Cortana

    10:2718

    Владельцы смартфонов с Android и iOS получили возможность управлять плеерами Chromecast при помощи Google Assistant: Но один из флагманских смартфонов не поддерживал голосовое управление плеерами Chromecast

    10:0914

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro протестирован в Geekbench: В Geekbench новая однокристальная система Kirin 970 по производительности примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 835

    10:014

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