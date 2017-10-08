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    8 октября 2017

    Люксембург просит Amazon приготовить 250 млн евро: Еврокомиссия обвинила Amazon в недоплате налогов

    17:555

    Goliath — станок с ЧПУ, перемещающийся по обрабатываемой поверхности: На выпуск станка с ЧПУ Goliath собрано более $500 000

    16:2827

    Смартфон Honor 9i оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и четырьмя камерами: Honor 9i построен на SoC Kirin 659

    14:153

    Системная плата MSI X299M-A Pro совместима только с двумя процессорами: X299M-A Pro - вторая материнская плата MSI типоразмера microATX на чипсете Intel X299

    13:4515

    Появились первые снимки, сделанные объективом Voigtlander Nokton 40mm F1.2 Aspherical: Рекомендованная производителем цена объектива примерно равна 1020 евро

    13:4315

    Звание «Смартфон года» в рамках Mobile Choice Consumer Awards получил Samsung Galaxy S8: Mobile Choice Consumer Awards назвал своих победителей

    13:34122

    Nikon D850 — первая камера, которую специалисты DxOMark оценили в 100 баллов: По словам DxOMark, камера Nikon D850 «по качеству изображения выступает в собственном классе»

    13:0459

    Небольшое обновление прошивки Samsung Galaxy A3 (2016) исправляет ошибку, связанную с зарядкой аккумулятора: Версия обновления — A310FXXU3CQI8

    12:128

    Компания G.Skill представила наборы модулей памяти DDR4 для систем на процессорах Intel Core восьмого поколения и чипсете Z370 : Продажи новых наборов производитель обещает начать в ноябре

    10:571

    Показ грузовика Tesla отложен : Все силы Tesla брошены на наращивание производства Model 3

    10:0824

    EK-FC Terminal X — серия терминалов для систем с несколькими 3D-картами: Серия EK-FC Terminal X включает 16 лаконично оформленных изделий, различающихся конфигурацией портов и материалом

    09:351

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