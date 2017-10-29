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    29 октября 2017

    В видеоролике о вымышленном смартфоне LG G7 показано устройство, превосходящее Apple iPhone X: Основой смартфона служит SoC Snapdragon 845

    22:2652

    Илон Маск опубликовал снимок тоннеля под Лос-Анджелесом: Пока пробурено около 160 метров тоннеля

    21:3328

    Флэш-накопители Adata UV320 оснащены интерфейсом USB 3.1: Накопители UV220 предложены в двух вариантах цветового оформления

    19:4110

    Seagate называет SkyHawk AI первым жестким диском для систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом: Поставки SkyHawk AI уже начались

    12:4834

    MACOM продает одно из подразделений компании AppliedMicro, купленной год назад: В обмен MACOM получит долю в NewCo

    11:05

    Мировые расходы на мобильные решения в 2021 году достигнут 1,72 трлн долларов, полагают аналитики IDC : Мировые расходы на мобильные решения в этом году составят 1,58 трлн долларов

    11:04

    Смартфон Nokia 2 с SoC Snapdragon 212 замечен в AnTuTu: Анонс смартфона может состоятьcя через пару дней на пресс-конференции в Индии, которая запланирована на 31 октября

    10:2510

    Qualcomm Snapdragon 845 представят на Snapdragon Technology Summit в начале декабря: Первые смартфоны со Snapdragon 845 будут выпущены в первом квартале следующего года,

    09:5831

    Преемник BlackBerry Keyone получит Snapdragon 660: Устройство проходит под модельным номером BBF100-1

    09:46

    Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy S9 не получит оптический дактилоскопический датчик: Возможно, его поместят в другое место относительно камеры, но точно не на переднюю панель

    09:3345

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