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    1 октября 2017

    Сферическую камеру GoPro Fusion оценили в 700 долларов: GoPro представила камеру Fusion

    22:303

    Представлена экшн-камера GoPro Hero6 Black стоимостью 500 долларов, способная снимать 4K при 60 к/с: Камера GoPro Hero6 Black основана на процессоре GP1

    22:1835

    Разработчики называют Sculpto+ наиболее простым в освоении и использовании настольным 3D-принтером: Планируя собрать около 27 000 евро, организаторы проекта собрали более 146 000 евро

    18:475

    Появились изображения стыковочной станции Samyang для объективов с креплением Sony E: Док Samyang Lens Station будет подключаться к компьютеру по интерфейсу USB

    10:402

    Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159: Пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 2, запланирована на 4 октября этого года

    10:3318

    SpaceX планирует отправить поселенцев на Марс уже в 2024 году: Первые земляне на Марсе должны будут подготовить базу к прибытию новых волн поселенцев, которые будут осваивать и изучать свой новый дом

    10:25143

    На выпуск носимого устройства FOMOcamera собрано в 7,3 раза больше средств, чем планировалось: Минимальный взнос, дающий право на получение камеры, был равен $49

    10:039

    Фитнес-браслет MGCool Band 3 оценен в $30: В продажу новинка поступит 18 октября

    10:005

    Смартфон Huawei Nova 2i получил дисплей FullView и 4 камеры: Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп

    08:433

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