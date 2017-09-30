  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 сентября 2017

    Компания Micron отчиталась за 2017 финансовый год: доход вырос, убытки сменились прибылью: Годовой доход Micron составил 20,322 млрд долларов

    13:518

    Основой компьютерного корпуса Cooler Master Cosmos C700P стал концепт MasterConcept, созданный при участии сообщества пользователей: При габаритах 639 x 306 x 651 мм корпус Cooler Master Cosmos C700P весит 26,2 кг

    13:1834

    Судя по изображению защитного стекла, экран смартфона Pixel 2 будет окружен довольно заметными рамками: Анонс смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается 4 октября

    12:17102

    Плата ввода-вывода Mega-IO Expansion Card делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации: Плата стоит $29

    12:0024

    Начались продажи наборов для разработчиков Cypress PSoC 6 BLE Pioneer Kit: В комплект входит IDE PSoC Creator 4.2

    11:231

    Компания Apple купила Regaind, французского разработчика программного обеспечения для анализа снимков средствами ИИ: Предположительно, разработки Regaind уже нашли применение в приложении Photos

    11:0714

    Механическая клавиатура Sharkoon Skiller Mech SGK2 лишена блока цифрового ввода: Цена Skiller Mech SGK2 равна 45 евро

    09:486

    Разработчики получат доступ к SDK Aurora Reactive: SDK Aurora Reactive позволяет программировать работу подсветки изделий семейства Creative Sound BlasterX

    09:163

    HMD Global подтверждает, что смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 получат обновление Android Oreo: Это должно произойти до конца текущего года

    08:483

    Системная плата ASRock X299 Taichi XE отличается от базовой модели подсистемой питания процессора: Ожидается, что плата ASRock X299 Taichi XE будет немного дороже модели X299 Taichi

    08:052

    Выпуск первого объектива Sigma для полнокадровых камер с креплением Sony E отложен: Зато будет представлен не один объектив, а сразу несколько

    07:462

    Твердотельный накопитель Team Group T-Force Cardea Zero типоразмера M.2 оснащен радиатором из графена и меди: Накопитель предложен объемом 240 и 480 ГБ

    07:348

    Модуль инфракрасных светодиодов Lextar PR88 предназначен для систем биометрической аутентификации : Модуль Lextar PR88 подходит для распознавания лиц и радужной оболочки

    07:181

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018