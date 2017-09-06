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    6 сентября 2017

    Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Vivo X20: Представить новинку могут уже завтра

    21:3910

    Смартфон Meizu M6 Note может получить специальную версию в красном цвете : Meizu и раньше выпускала красные версии своих смартфонов

    20:562

    Смартфон Honor V9 Play с 4 ГБ оперативной памяти оценивается в 185 долларов: Представлен Honor V9 Play

    20:2110

    Умные часы Samsung Gear S3 получат обновление ОС до Tizen 3.0: К сожалению, информации о сроках выхода обновления нет

    19:3645

    У Apple возник новый конфликт с правительством Индии: Apple не хочет устанавливать индийское государственное ПО на iPhone

    18:4225

    Смартфон Lenovo K8 основан на SoC MediaTek Helio P20 и работает под управлением «голой» ОС Android 7.1: Смартфон Lenovo K8 получит ёмкий аккумулятор

    18:255

    Toshiba подготовит участок для расширения производства флэш-памяти в городе Китаками: По мнению TMC, Китаками больше подходит для дальнейшего расширения производства

    18:14

    Настольные процессоры Intel Core восьмого поколения могут представить 5 октября: CPU Intel Coffee Lake появятся в начале октября

    18:1042

    Однокристальная система MediaTek Helio P40 будет иметь меньше процессорных ядер, чем Helio P30: SoC MediaTek Helio P40 будет шестиядерной

    18:017

    Компания Western Digital готова отказаться от попыток купить полупроводниковое производство Toshiba: Если сможет укрепить позиции в совместных предприятиях с участием Toshiba

    15:065

    HPE отчиталась за третий квартал 2017 финансового года: Доход компании за отчетный период составил 8,2 млрд долларов

    14:37

    Процессоры Core i7-6700K и Core i5-6600K будут отправлены на пенсию: Intel прекратит производство Core i7-6700K и Core i5-6600K

    13:1446

    Смартфон Honor V10 с системой ИИ выйдет в начале 2018 : Глава Honor Джордж Жао (George Zhao) подтвердил, что новые устройства данного бренда также буду работать лучше благодаря системе ИИ

    12:531

    Новый видеоролик демонстрирует почти готовые Apple Park и Steve Jobs Theater за считанные дни до анонса iPhone 8: Пресс-конференция Apple состоится 12 сентября

    12:4290

    В июне компания Huawei сместила Apple со второго места на рынке смартфонов : Компания Huawei два месяца удерживает второе место на рынке смартфонов

    12:3172

    Представлен смартфон Lenovo K8 Plus со сдвоенной камерой и емким аккумулятором стоимостью $172:

    12:143

    Безрамочный смартфон Blackview S8 получит две сдвоенные камеры: Еще одной привлекательной стороной Blackview S8 должна стать цена

    11:525

    По слухам, 7-нанометровая SoC Kirin 980 дебютирует в Huawei P20: Kirin 980 могут представить существенно раньше, чем через год

    11:3215

    Представлен электромобиль Nissan Leaf 2018 с запасом хода 240 км стоимостью от $29 990: Продажи начнутся в следующем году

    11:22107

    Стыковочная станция Club 3D CSV-1460, подключаемая по USB 3.0, поддерживает два монитора 4K: Новинка поступит в продажу во второй половине сентября

    10:46

    DigiTimes Research считает, что очкам дополненной реальности будет непросто заменить смартфоны: Разработчики должны совершить какой-то прорыв, в частности, в пользовательском интерфейсе

    10:3112

    Смартфон Xiaomi Redmi 5A ограничится бюджетной четырёхъядерной платформой: Стали известны параметры Xiaomi Redmi 5A

    10:251

    Смартфон Gionee M7 Power с дисплеем FullView выйдет 28 сентября: В продажу Gionee M7 Power поступит 28 сентября

    10:19

    Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году: Одним из пунктов плана значится превращение самой длинной дороги страны — A9 — в «электрическую автомагистраль»

    10:1568

    Новые данные указывают на то, что однокристальной системы Snapdragon 836 не существует : SoC Snapdragon 836 не будет

    10:0014

    Микросхема флэш-памяти Microchip SST26WF064C выдерживает 100 000 циклов перезаписи: Микросхема плотностью 64 Мбит с интерфейсом SQI поддерживает DDR

    09:473

    Внешне смартфон Vivo X20 будет ещё одной вариацией на тему iPhone 7 Plus: Vivo X20 получит сверхширокоформатный экран, но не получит уникального дизайна

    09:0019

    Фото дня: кристалл процессора Intel Core i9-7920X: С CPU Intel Core i9-7920X сняли крышку

    08:3015

    Технологию распознавания лиц в смартфоне Samsung Galaxy Note8 в сравнении с Galaxy S8 не улучшили: Samsung Galaxy Note8 лучше не блокировать посредством технологии распознавания лиц

    08:0037

    ZTE готовит смартфон Axon Multy в форм-факторе «горизонтальной раскладушки»: Смартфон ZTE Axon Multy получит два дисплея и конструкцию «горизонтальной раскладушки»

    07:3011

    Изогнутые мониторы Asus Curve MX38VC и MX32VQ могут выступать в роли беспроводных акустических систем: Монитор Asus Curve MX38VC оценивается в 1600 евро

    07:004

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