  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 сентября 2017

    Ремонтопригодность смартфона iPhone 8 всего на один балл ниже, чем у iPhone 7: iPhone 8 заработал у iFixit шесть баллов

    12:5759

    Некоторые владельцы Apple Watch Series 3 с модемом LTE столкнулись с проблемами, однако проблема не носит массовый характер: Представители Apple уже признали факт существования проблемы, пообещав выпустить соответствующее обновление в максимально сжатые сроки

    09:3121

    По словам Тима Кука, смартфоны iPhone 8 и умные часы Apple Watch Series 3 в первый день раскупили во многих магазинах :

    09:2142

    Смартфон Asus Zenfone 5 будет выпущен в марте 2018: Asustek планирует попасть в семерку самых прибыльных производителей смартфонов

    09:036

    Apple назвала 8 причин, за которые стоит любить iPhone 8: Вчера в продажу поступили новые смартфоны компании Apple

    08:5052

    GPU Vega 11 может получить 2048 потоковых процессоров и 4 ГБ памяти HBM2: AMD готовит 13 графических карт на основе GPU Vega 11

    07:3013

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018