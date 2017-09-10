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    10 сентября 2017

    Смартфон Xiaomi Mi Note 3 может не получить флагманскую платформу Qualcomm: Смартфон Xiaomi Mi Note 3 будет основан на SoC Snapdragon 660

    17:5912

    Процессоры Intel Core i9-7920X наконец-то поступили в продажу, но пока далеко не везде: CPU Intel Core i9-7920X уже можно купить

    17:2112

    Появились изображения умных часов Apple Watch LTE и наушников AirPods 2: Наушники AirPods 2 будут выглядеть, как и актуальная модель

    15:4252

    Браузерная версия проигрывателя Spotify больше не поддерживает Safari: Spotify прекратил поддержку Safari в браузерной версии проигрывателя

    15:257

    Volvo приобрела компанию Luxe, которая предлагает сервис по обслуживанию автомобилей: Volvo расширяет направления дополнительных услуг для клиентов

    13:045

    Послезавтра Apple должна анонсировать iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X: Все цветовые версии iPhone X получат черную рамку вокруг дисплея

    12:0578

    Samsung опустилась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов Китая: Apple опережает Samsung в 3,5 раза

    11:4245

    Samsung сообщает о рекордном уровне предзаказов на Galaxy Note8: Galaxy Note8 имеет большие шансы стать самым успешным смартфонов данной линейки

    11:2657

    Опубликованы характеристики двух версий смартфона Huawei Mate 10, которые проходят под кодовыми названиями Alps и Blanc: Huawei Mate 10 (Alps) получит дисплей диагональю 5,88 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей

    11:132

    YouTube добавляет поддержку HDR для смартфонов Google Pixel, Samsung Galaxy S8, Note8, LG V30 и Sony Xperia XZ Premium : После того, как обновление будет выпущено в вашем регионе, возле разрешения совместимых видеороликов появятся буквы HDR

    11:0228

    Fitbit начала сотрудничать с компанией DexCom, занимающейся технологиями мониторинга уровня сахара в крови: Часы Fitbit Ionic научатся отображать данные клиентов DexCom

    08:00

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