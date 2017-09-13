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    13 сентября 2017

    Apple добавила цвет Jet Black для iPhone 7 с 32 ГБ памяти, но удалила все старые модели с 256 ГБ: iPhone 7 с 256 ГБ памяти больше нельзя купить на сайте Apple

    19:4746

    Умные часы Apple Watch Series 3 с LTE не смогут работать с iPhone 5s: Умные часы Apple Watch Series 3 LTE могут работать со смартфонами не старше iPhone 6

    19:0051

    Microsoft признала наличие проблемы в игровом режиме Windows 10, но пока не нашла всех причин : Игровой режим в Windows 10 официально имеет проблемы

    17:1316

    Около половины всех игровых ноутбуков, проданных в нынешнем году, оснащались видеокартой не ниже GeForce GTX 1060 : MSI и Asus ощутят повышенную конкуренцию на рынке игровых ноутбуков

    16:139

    Apple оценила фирменный чехол-книжку для смартфона iPhone X в 100 долларов: Apple представила аксессуары для новых iPhone

    15:58102

    AOC C2789FH8 – изогнутый 27-дюймовый монитор с поддержкой технологии AMD Freesync: AOC C2789FH8 оценен на рынке США в $250

    15:408

    ПО GFXBench указывает на то, что смартфон Nokia 9 получит те же параметры, что и Nokia 8: Пока неясно, чем Nokia 9 будет отличаться от Nokia 8

    15:276

    HP Z8 G4 — рабочая станция с двумя 28-ядерными процессорами, 3 ТБ оперативной памяти и блоком питания мощностью 1700 Вт: HP Z8 G4 является самой мощной рабочей станцией в мире, если верить HP

    15:0531

    В линейку материнских плат Aorus на базе чипсета Intel Z370 войдет пять моделей: В числе потенциальных новинок - Aorus Z370 Gaming 3, Aorus Z370 Gaming 5, Aorus Z370 Gaming 7, Aorus Z370 Ultra Gaming и Aorus Z370 Gaming K3

    14:404

    Смартфон HTC Ocean Life будет выполнен по программе Android One: HTC Ocean Life похож на флагманскую модель HTC U11

    14:104

    Новые смартфоны iPhone не впечатлили инвесторов, акции Apple снизились на 0,4%: Специалисты отмечают, что большинство нововведений, представленных iPhone X, уже давно представлено на рынке

    13:5055

    Финальная версия iOS 11 выйдет 19 сентября: Для водителей был добавлен специальный режим, который позволяет не отвлекаться за рулем

    13:2828

    Tesla удалённо разблокировала аккумуляторы автомобилей жителей Флориды, спасающихся от урагана «Ирма»: Tesla удалённо увеличила запас хода автомобилей, находящихся в зоне урагана «Ирма»

    13:25107

    HP EliteOne 1000 G1 – моноблочный компьютер с заменяемым дисплеем: HP EliteOne 1000 G1 с базовым экраном диагональю 23,8 дюйма оценен в $1260

    12:5913

    Рост продаж смартфонов iPhone по итогам текущего года весьма несущественно превзойдёт рост рынка в целом: В 2017 году Apple продаст 227,5 млн смартфонов

    12:3718

    Toshiba подписала меморандум о взаимопонимании с консорциумом, в который входит SK Hynix : Toshiba выделила одного претендента для покупки части своего бизнеса

    12:19

    iPhone X и iPhone 8 можно зарядить до 50% за полчаса, однако комплектные ЗУ для этого не подходят: Чтобы иметь возможность быстро заряжать новые смартфоны придется приобрести один из нескольких доступных в магазине Apple адаптеров

    09:0489

    Apple представила обновленный пульт ДУ Siri Remote, который подешевел до $59: Apple TV 4K поступит в продажу 22 сентября

    08:4715

    Аккумулятора Apple Watch Series 3 хватает на час разговоров в сети LTE: Apple Watch Series 3 заряжаются до 80% за 1,5 часа

    08:1828

    На Xiaomi Mi Mix 2 размещено более 715 тыс. предзаказов за два дня: Начало продаж Xiaomi Mi Mix 2 запланирован на эту пятницу

    08:018

    Самый доступный новый iPhone теперь стоит $349: Как и ранее, самым доступным новым смартфонов Apple остается четырехдюймовый iPhone SE

    07:0643

    Полупроводниковый рынок продолжает бить рекорды: Полупроводниковый рынок во втором квартале оценивался в 101,4 млрд долларов

    07:003

    Android 6.0 Marshmallow остается самой популярной версией данной ОС: ОС Android Oreo пока не упоминается разработчиками

    06:553

    Представлен новый футляр для наушников AirPods с поддержкой технологии беспроводной зарядки: Единственным отличием является наличие светодиодного индикатора на внешней части корпуса

    06:243

    Apple подняла цены на iPad Pro : Вероятно, повышение цен связано с подорожанием памяти

    06:1216

    Беспроводные зарядные станции для новых iPhone буду выпускать Mophie, Belkin, Incipio и другие компании: Зарядить их беспроводным путем можно будет в любом общественном месте, оснащенным соответствующими ЗУ

    06:007

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