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    2 сентября 2017

    Контроллер Phison E12 ориентирован на использование в высокоскоростных SSD: Помимо контроллеров E8 и E12, компания Phison планирует выпустить контроллера S12

    20:196

    Длина видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G составляет всего 169 мм: Gigabyte выпустила очень компактную версию GTX 1080

    20:1310

    Asus TUF B350M-Plus Gaming располагает одним слотом PCIe 3.0, работающим в режиме x16 : Ожидается, что плата Asus TUF B350M-Plus Gaming будет стоить не больше $100

    19:516

    Полнокадровый объектив Meike MK-85-F2.8 предназначен для макросъемки : Полнокадровый объектив Meike MK-85-F2.8 фокусируется вручную

    19:004

    Компания Hewlett Packard Enterprise завершила отделение программного подразделения, поставив точку в истории с покупкой Autonomy: Иск, поданный HP против руководителей Autonomy, остается в силе

    18:081

    Контроллер Phison E8 с поддержкой PCIe x2 и NVMe предназначен для недорогих SSD типоразмера M.2: Накопителям на базе Phison E8 предстоит конкурировать с Intel 600p

    15:522

    Стала известна цена смартфона LG V30 : Цену назвал сам производитель

    15:3741

    Курс Bitcoin ненадолго превысил $5000: Новый исторический максимум продержался около 10 минут

    14:3119

    После обновления BIOS некоторые системные платы Gigabyte X370 могут вывести из строя процессор: Платы Gigabyte X370 могут завысить напряжение на CPU

    14:2327

    Siri передали в ведение куратора операционных систем Apple: Отвечать за Siri теперь будет тот же человек, который отвечает за операционные системы Apple

    14:128

    18-ядерный процессор Intel Core i9-7980XE разогнали до 4,8 ГГц: Температура процессора не превышала 90°С

    13:3511

    Canon планирует построить в Японии завод по производству камер: Автоматизация позволяет возвращать производство в Японию без ущерба для конкурентоспособности

    13:166

    Холдинг Alphabet завершает реструктуризацию созданием компании XXVI Holdings: Акции всех компаний Alphabet теперь принадлежат XXVI Holdings

    12:527

    Онлайн-магазин Mindfactory рапортует о том, что впервые за 10 лет AMD обошла Intel по продажам CPU: AMD продала больше процессоров, чем Intel, но пока лишь в немецком Mindfactory

    09:0060

    Samsung Galaxy C8 — ещё один грядущий аппарат компании со сдвоенной камерой: Samsung оснастит Galaxy C8 двойной камерой

    07:3016

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