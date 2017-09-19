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    19 сентября 2017

    Аналитики Barrons считают, что к 2022 году Nintendo удастся реализовать 130 млн консолей Switch: Nintendo Switch за пять лет может разойтись тиражом в 130 млн устройств

    21:495

    Дисплей смартфона Samsung Galaxy S8 Active поцарапать так же легко, как и экран Moto Z2 Force : Samsung Galaxy S8 Active получил пластиковую защиту экрана

    21:1850

    Смартфон iPhone 5s с iOS 11 работает медленнее, чем с iOS 10.3.3: После обновления до iOS 11 смартфон iPhone 5s работает медленнее

    20:23106

    Опубликована фотография смартфона Huawei Mate 10: Над экраном можно увидеть вырез громкоговорителя, фронтальную камеру и несколько сенсоров

    14:1124

    Системные платы с набором логики Intel Z370, вероятно, несовместимы с CPU Kaby Lake: CPU Kaby Lake не будут работать на платах с чипсетами Intel Z300

    13:4125

    Ни у одной компании, кроме Asus, пока нет готовых к запуску нереференсных видеокарт Radeon RX Vega: Некоторые партнёры AMD ещё не начали получать GPU Vega для создания нереференсных карт

    13:1714

    Около месяца ПО CCleaner содержало вредоносный код, которым заразило более 2 млн ПК: ПО CCleaner v5.33 содержит вредоносный код

    13:0216

    Платёжный сервис Huawei Pay может появиться и в США: Huawei может запустить в США сервис Huawei Pay и смартфон Mate 10

    12:157

    Репутация Samsung все же пострадала: Это доказывает, что репутация, которая зарабатывается годами, может пострадать в мгновение ока

    10:5940

    Опубликованы характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 2 : Источники говорят о степени защиты IP68

    10:458

    На долю Apple Watch Series 3 с модемом LTE приходится 80-90% предзаказов: Мин-Чи Куо уверен, что Apple Watch Series 3 смогут существенно улучшить показатели всей индустрии умных часов в этом году

    10:3439

    Опубликованы «живые» фотографии смартфона Gionee M7: Анонс Gionee M7 ожидается 28 сентября

    10:26

    Видеорегистратор Azdome GS63H позволяет записывать видеоролики разрешением 2880 х 2160 пикселей: Цена устройства составляет около 90 долларов

    10:154

    Один из двух новых смартфонов Oukitel, экран которого имеет соотношение сторон 18:9, стоит всего $60: Смартфон уже успели окрестить «следующим убийцей»

    09:5715

    Камера наблюдения Yi Smart Outdoor Camera с системой сигнализации и классом защиты IP65 оценена в $44: При условии наличия подключения к Сети камера позволяет вести непрерывную запись в течение 30 дней, сохраняя данные в облако

    09:479

    Опубликованы изображения смартфона Nokia 9 : Экран AMOLED имеет диагональ от 5,3 до 5,5 дюйма при разрешении 2560 х 1440 пикселей

    09:3216

    Micromax HS3 — бюджетный смартфон с соотношением сторон 18:9 и хорошими камерами: Основная камера имеет разрешение 16 Мп, а фронтальная оснащена 20-мегапиксельным датчиком изображения

    09:152

    Фотографии упаковки Vivo X20 подтверждают характеристики смартфона: Анонс новинки ожидается 21 сентября

    09:002

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