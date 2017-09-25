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    25 сентября 2017

    Начались продажи гарнитур HyperX Cloud Alpha, которые производитель называет первыми гарнитурами «с двухкамерной технологией»: Цена Cloud Alpha — $100

    19:5610

    Микросхема Cypress CYW43012, поддерживающая Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, предназначена для мобильных и носимых устройств: К достоинствам Cypress CYW43012 относится пониженное энергопотребление

    19:40

    Продажи гибких дисплеев OLED небольшого размера быстро растут : Безоговорочным лидером рынка является компания Samsung Display

    19:005

    Samsung передает в производство по 28-нанометровой технологии FD-SOI первый в отрасли чип eMRAM: Samsung подтверждает лидерство в развитии технологии FD-SOI

    18:3929

    Проектор ViewSonic PS750HD формирует трехметровое изображение с расстояния всего 228 мм: Разрешение проектора ViewSonic PS750HD — 1920 х 1080 пикселей

    18:1317

    CPU Core i9-7980XE уже можно купить. Первые тесты показывают преимущество новинки над всеми остальными, но с рядом оговорок: CPU Core i9-7980XE поступил в продажу

    15:3260

    Dell обновила ноутбуки Inspiron 5000: Dell Inspiron 5000 получили процессоры Intel Core восьмого поколения

    14:557

    Смартфон Gionee GN5007 получил 6-дюймовый дисплей и АКБ емкостью 5000 мА·ч: Gionee GN5007 оснащен восьмиядерным процессором и 4 ГБ ОЗУ

    14:353

    Ноутбук Gigabyte Aero 15 X оснащен 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1070: В Gigabyte Aero 15 X применен комплекс мер Nvidia Max-Q

    14:001

    Rambus уже располагает первыми наборами микросхем для модулей DDR5 DIMM: Модули DDR5 DIMM могут появиться в серверах в 2019 году

    13:1325

    VKWorld S8 станет первым безрамочным смартфоном с аккумулятором емкостью 5000 мА•ч: Новинку покажут в октябре этого года

    13:094

    Смартфон Hisense A2 Pro, оснащенный двумя дисплеями, составит конкуренцию YotaPhone 3: В продажу Hisense A2 Pro поступит 26 сентября

    12:5411

    Смартфон Oppo Mix получит пятикратный оптический зум и быструю зарядку VOOC: Oppo Mix будет представлен в ноябре 2017

    12:432

    Смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus на подходе: Xiaomi продолжает выпускать большое количество интересных смартфонов

    12:335

    Стали известны параметры и цены процессоров Intel Coffee Lake. Core i7-8700K будет соперничать с Ryzen 7 1700X: Все параметры CPU Intel Coffee Lake

    12:3234

    Объектив iZugar MKX22: циркулярный «рыбий глаз» системы Micro Four Thirds : Угол поля зрения объектива iZugar MKX22 — 220°

    12:246

    Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию: Samsung Galaxy X может быть представлен еще до конца этого года для привлечения повышенного внимания и с целью опережения конкурентов

    12:1424

    Apple снизила объем заказов комплектующих для iPhone X в 2,5 раза: Apple теперь просит всего 40% от того объема, который изначально был оговорен с поставщиками

    11:0875

    Смартфоны Samsung Galaxy A (2018) могут получить поддержку Bixby и соответствующую аппаратную кнопку: Ранее компания подтверждала свое намерение добавлять поддержку Bixby в большее количество своих устройств.

    10:537

    Опубликована фотография фронтальной панели Huawei Honor V10: Смартфон получил довольно тонкие рамки со всех сторон дисплея

    10:43

    В минувшем квартале компания Adobe получила рекордный доход : Суммарная стоимость активов Adobe превысила 13,9 млрд долларов

    10:43

    Выход долгоиграющего смартфона Nokia 2 ожидается в ноябре: Устройство должно характеризоваться крайне привлекательной ценой

    10:325

    Символы TZRX в обозначении модулей памяти G.Skill Trident Z RGB указывают на «улучшенную совместимость» с процессорами AMD Ryzen и Ryzen Threadripper: Продажи новых наборов модулей памяти G.Skill Trident Z RGB должны начаться в октябре

    10:202

    Смартфон Micromax Selfie 3 ориентирован на любителей сэлфи: Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat

    10:161

    Представлены настольные процессоры Intel Core восьмого поколения, названа дата начала продаж : Производитель называет процессоры Intel Core восьмого поколения своими лучшими игровыми процессорами

    10:0030

    Большую часть Imagination Technologies купит китайский фонд Canyon Bridge Capital Partners: Imagination Technologies нашла покупателей для своих активов

    07:306

    Тыльное стекло смартфона iPhone 8 нельзя назвать очень хрупким: iPohne 8 вполне может без последствий пережить падение на асфальт, если повезёт

    07:0064

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