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    1 сентября 2017

    Смартфон Xiaomi Mi A1, видимо, действительно будет копировать параметры модели Mi 5X: Стали известны параметры Xiaomi Mi A1

    21:065

    Новый бюджетный смартфон Honor получит 4 ГБ оперативной памяти : Стали известны параметры Honor JMM-AL10

    17:215

    Смартфоны Sharp поступят на европейский рынок летом следующего года: Sharp появится на европейском рынке с новыми смартфонами

    16:263

    Полностью беспроводные наушники Sony WF-1000X не порадуют автономностью, но выделяются настраиваемой системой шумоподавления: Наушники Sony WF-1000X оцениваются в 200 долларов

    16:1458

    TCL второй раз за три месяца представила смартфон Alcatel Idol 5s, только теперь это совершенно иное устройство: Alcatel Idol 5s отныне существует в виде двух совершенно разных моделей

    15:203

    Смартфон Alcatel Idol 5 получил металлический корпус, громкий динамик и бюджетную платформу: Смартфон Alcatel Idol 5 оснастили SoC MediaTek MT6753

    15:093

    Samsung распродала всю партию смартфонов Galaxy Note Fan Edition в Южной Корее и всё-таки может вывести модель на глобальный рынок: Смартфон Galaxy Note FE может появиться за пределами Южной Кореи

    14:4934

    Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу: Сервис Huawei Pay заработает в европейских странах

    14:3514

    Генеральный директор Western Digital извинился перед руководством Toshiba: Подписать соглашение о продаже полупроводникового производства Toshiba до конца августа не удалось, но переговоры продолжаются

    14:186

    Очередная утечка указывает на то, что Xiaomi Mi Mix 2 станет первым смартфоном с SoC Snapdragon 836: Xiaomi Mi Mix 2 получит 256 ГБ флэш-памяти

    14:176

    Новая модель хромбука Acer Chromebook 15 обзавелась портом USB-C и стоит 400 долларов: Acer обновила ПК Chromebook 15

    14:081

    Продажи игровых ПК и аксессуаров демонстрируют немалый рост: Игровые мониторы показали рост продаж на 114%

    13:5639

    Производитель рассказал об устройстве процессоров AMD Ryzen Threadripper 1900X: Процессор AMD Ryzen Threadripper 1900X обладает 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, четырехканальным интерфейсом памяти и 64 линиями PCIe

    13:5018

    Apple заняла 85% рынка полностью беспроводных наушников в США: В США с начала года продали почти миллион полностью беспроводных наушников

    13:4325

    В первом полугодии 2017 года поставки принтеров и МФУ большого формата выросли на 6%: На рынке принтеров большого формата лидирует компания HP Inc

    13:044

    Самый большой рост продаж в сегменте носимой электроники показала компания, не имеющая прямого отношения к рынку IT: Fossil вошла в пятёрку крупнейших продавцов носимой электроники

    12:4612

    Смартфон Acer Liquid Z6 Max оснастили ёмким аккумулятором и 4 ГБ оперативной памяти: Смартфон Acer Liquid Z6 Max не приехал на IFA 2017

    12:331

    Acer представила Aspire S24 — самый тонкий моноблок в мире: Моноблок Acer Aspire S24 оценивается в 1000 долларов

    12:1614

    Карты памяти Adata Premier и Premier Pro получили маркировку A1: Кроме того, все карты памяти microSD и SD линейки Premier Pro получили маркировку V10 и V30

    12:0510

    Cat T20 — защищённый планшет с CPU Intel Atom Z8350 и Windows 10: Планшет Cat T20 оценили в 650 евро

    12:04

    Защищённые смартфоны Cat S31 и S41 оцениваются в 320 и 450 долларов соответственно: Смартфон Cat S41 получил SoC helio P20

    11:532

    Платформа AMD X399 скоро начнет поддерживать загрузку из массива NVMe RAID: Пока платформа AMD X399 не поддерживает загрузку из массива NVMe RAID

    11:308

    Представлены дроны DJI New Mavic Pro Platinum и Phantom 4 Pro Obsidian: DJI также планирует выпустить новую прошивку для дрона Spark

    11:30

    Samsung разрешили испытывать самоуправляемые автомобили в США: Ранее в этом году компания Samsung получила подобное разрешение в Южной Корее

    10:4726

    Поддержка Google Assistant появится в стиральных машинках и пылесосах: Google Assistant уже поддерживают более 70 производителей

    10:238

    Марка Lexar продана китайцам: Компания Micron продала торговую марку Lexar китайской компании Longsys

    10:035

    Sony RX0 — 700-долларовая экшн-камера с дюймовым датчиком CMOS Exmor RS: Sony представила уникальную камеру RX0

    10:0035

    Безрамочный смартфон Meizu проходит под кодовым названием Ocean: Источник добавляет, что новинка будет оснащена однокристальной системой Qualcomm

    09:533

    Беспроводная гарнитура Jabra Elite 25e работает без подзарядки 18 часов: Беспроводная гарнитура Jabra Elite 25e обеспечивает быстрый доступ к Siri и Google Now

    09:48

    Наушники B&O Play E8 оснащены интерфейсом Bluetooth : Наушники B&O Play E8 комплектуются футляром

    09:37

    Apple покинула группа инженеров, участвовавших в автомобильном проекте Project Titan: Группа автоспециалистов покинула Apple

    09:309

    Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 920 : Yoga 920 весит всего 1,37 кг, работает от аккумуляторной батареи до 9 часов при яркости экрана 50% и максимальном разрешении

    09:273

    Автомобили Tesla снова подешевели: Tesla снизила цены на четыре модели своих авто

    09:004

    Представлен смартфон Moto X4: SoC Snapdragon 630, защита от воды и уникальные программные функции : Moto X4 представлен официально

    08:30

    Видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и Radeon Vega 64 схлестнулись в играх в разрешении 8K: Рынок видеокарт пока не готов к разрешению 8K

    08:0013

    Игровой монитор Acer Predator X35 получил изогнутую панель с квантовыми точками и адаптивную подсветку Advanced LED: Монитор Acer Predator X35 имеет яркость до 1000 нит

    07:304

    Представлен планшет-трансформер Lenovo Miix 520: Lenovo Miix 520 получил поддержку персонального помощника Cortana

    07:162

    Sony обновит до Android 8.0 как минимум девять моделей смартфонов и один проектор: Android 8.0 получат не менее девяти смартфонов Sony

    07:007

    Гарнитура смешанной реальности Lenovo Explorer оценена в $350: В продажу новинка поступит в октябре этого года

    06:50

    Смартфон Vernee Mix 2 составит конкуренцию еще не анонсированному Xiaomi Mi Mix 2: Vernee Mix 2 будет «не просто безрамочным смартфоном»

    06:40

    Китайцы строят поезд Hyperloop, скорость которого составит 1000 км/ч: Используя данный концепт, над собственными проектами работают такие компании, как SpaceX, Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies

    06:2992

    Представлена умная АС Sony LF-S50G стоимостью $200: В продажу Sony LF-S50G поступит в октябре по цене $200

    06:154

    Шестидюймовый смартфон Bluboo S8+ получит 6 ГБ ОЗУ: Объем оперативной памяти увеличится с 3 до 6 ГБ. Емкость аккумулятора повысится с 3450 до 3600 мА•ч

    06:001

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