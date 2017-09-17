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    17 сентября 2017

    Через 15-20 лет все новые автомобили Mazda будут электрическими либо гибридными: Mazda активно перейдёт на электромобили и гибриды

    15:1446

    Jaybird Run — полностью беспроводные наушники с защитой от пота и стоимостью 180 долларов: Наушники Jaybird Run оцениваются в 180 долларов

    14:4312

    Apple заявляет, что скептицизм в адрес системы Face ID исчезнет после выхода iPhone X: Apple обожает систему Touch ID, однако Face ID гораздо лучше

    14:1162

    Brainternet — ученые впервые соединили человеческий мозг напрямую с интернетом: Разработчики использовали электроэнцефалограф, получивший название Emotiv

    14:0139

    Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power 2C емкостью 20000 мА•ч поддерживает двухстороннюю быструю зарядку QC 3.0 : Полная зарядка Xiaomi Mi Power 2C соответствующим ЗУ занимает 8 часов

    13:3919

    Озвучены суммы, которые тратят на видеоконтент Hulu, Amazon и Netflix: Что касается Netflix, то компания в этом году выделила около 6 млрд долларов на контент

    13:298

    Через год Intel может выпустить восьмиядерные процессоры в исполнении LGA 1151: Процессоры Ice Lake будут восьмиядерными

    11:5957

    В Дубае построят крупнейшую концентраторную солнечную электростанцию: К 2050 году Дубай будет получать 75% энергии из возобновляемых источников

    11:3756

    SoC Apple A11 Bionic набирает в AnTuTu более 220 000 баллов: Новые смартфоны iPhone становятся новыми лидерами AnTuTu

    11:0073

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