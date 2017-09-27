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    27 сентября 2017

    FSP Technologies делает линейку блоков питания Q-DION отдельным «подбрендом»: Производитель называет блоки питания Q-DION «квинтэссенцией практичности и прагматичности»

    19:4910

    Российские компьютеры BLOK на платформе Intel Kaby Lake успешно прошли испытания: Машины BLOK на базе новых процессоров Intel уже доступны для ознакомления и заказа

    19:2427

    К моменту начала продаж смартфонов iPhone X у Apple будет лишь 12 млн аппаратов: Дефицит смартфонов iPhone X может сохраниться до начала следующего года

    19:0337

    Переход к выпуску DRAM по нормам менее 10 нм с использованием EUV пока остается под вопросом из-за высоких затрат: Среди тех, кто может первым освоить EUV, названы Globalfoundries, Intel, Samsung, SK Hynix и TSMC

    18:5511

    Продажи корпоративной носимой электроники будут расти быстрее, чем продажи потребительских устройств: Основным классом устройств в сегменте корпоративной носимой электроники будут устройства здравоохранения

    18:46

    Winbond выделяет 11,1 млрд долларов на строительство 300-миллиметровой фабрики: Первоначально фабрика будет занята выпуском памяти DRAM по нормам 20 и 25 нм

    17:154

    Бюджетная SoC MediaTek MT6739 получила графический процессор PowerVR GE8100: Представлена платформа MediaTek MT6739

    17:0812

    12-нанометровые процессоры AMD Pinnacle Ridge появятся уже в феврале: Обновлённые CPU Ryzen станут доступны в феврале

    16:4827

    Gigabyte вообще не собирается выпускать нереференсные версии 3D-карты Radeon RX Vega 64: Оригинальных вариантов Radeon RX Vega 64 в исполнении Gigabyte не будет

    16:303

    Площадь кристалла SoC Apple A11 Bionic на 30% меньше, чем у A10, несмотря на появление совершенно нового блока NPU: Появились фото кристалла SoC Apple A11 Bionic

    16:1349

    Google отмечает 19-летие:

    14:574

    CPU Intel Core i7-8700K зачастую немного опережает Ryzen 7 1800X, но его рабочие температуры заставляют насторожиться: CPU Intel Core i7-8700K получился очень горячим

    13:3552

    KGI Securities называет сведения о плохих продажах iPhone 8 преувеличенными: Минг-Чи Куо отметил, что многие наблюдатели чрезмерно негативно трактуют данные о продажах iPhone 8

    13:3038

    Ноутбук Microsoft Surface Pro LTE должен поступить в продажу 1 декабря: Анонимный сотрудник Microosft назвал дату выхода новинки

    13:0815

    Ford и Lyft будут сотрудничать в развертывании самоуправляемых автомобилей: Помимо пассажирских такси, Ford разрабатывает самоуправляемые развозные фургоны и маршрутные микроавтобусы

    12:42

    Опубликованы новые изображения смартфона Huawei Mate 10 Pro в красном и синем цветовых вариантах: Несколько моделей Huawei Mate 10 должны быть представлены 10 октября этого года

    12:303

    Совет директоров SK Hynix одобрил выделение средств на участие в покупке полупроводникового производства Toshiba: SK Hynix профинансирует сделку на 20%

    12:25

    Uhans Mix 2 — еще один смартфон с Helio P30 и экраном 18:9: Остальные характеристики и цена пока держатся в секрете

    11:2319

    Стало известно, какими будут первые 10-нанометровые микросхемы Intel: Для освоения 10-нанометрового техпроцесса выбран наименее рискованный путь

    11:1216

    Caviar принимает предзаказы на смартфоны iPhone X, украшенные метеоритным камнем, нефтью и мехом норки: Caviar iPhone X Russia Meteorite покрыт куском метеорита Сеймчан, который был обнаружен в 1967 году в Магадане

    11:0051

    Мобильный аккумулятор Silicon Power S103 емкостью 10000 мА∙ч оснащен двумя разъемами : Аккумулятор Silicon Power S103 предложен в белом и черном вариантах

    11:00

    Разработчик называет Clazio Spark «самым умным домашним устройством»: Оснащение Clazio Spark включает сенсорный экран и два громкоговорителя

    10:362

    Apple продолжает занимать первое место в списке самых дорогих брендов: В пятерку лидеров ворвалась (+29%) компания Amazon, которая оценивается 64,8 млрд долларов

    10:116

    Tesla отказывается от процессоров Nvidia: Выбор сделан в пользу процессоров Intel

    09:5929

    Максимальная длина сообщений Twitter будет удвоена: Ограничение в 140 символов уйдет в прошлое

    09:301

    Ёмкость аккумулятора смартфона iPhone X будет чуть выше, чем у iPhone 8 Plus, а вот оперативной памяти будет столько же: Стали известны новые подробности про iPhone X

    09:3020

    Продажи игровых ноутбуков Asustek в 2018 году увеличатся на 30-50%: В 2016 году игровые ноутбуки Asustek продемонстрировали рост 50%, а в 2017 они должны прибавить еще 40%

    09:231

    CPT рассчитывает начать выпуск панелей нового типа, превосходящих OLED, через два года: Препятствия на пути к серийному выпуску панелей QLED преодолены, дело за разработкой материалов

    09:0922

    Китайские компании выпустили за первые семь месяцев 2017 года более 820 млн смартфонов: Объем производства телевизоров снизился на 8,3%

    09:001

    Ремонтопригодность новой приставки Apple TV 4K сохранилась на высоком уровне: iFixit поставили Apple TV 4K высокий балл

    09:007

    «Самообучаемый нейроморфный процессор» Intel Loihi призван ускорить работу приложений ИИ: Процессор, изготавливаемый по 14-нанометровой технологии, включает 130 000 нейронов и 130 млн синапсов

    08:4921

    По оценке IHS Markit, стоимость комплектующих iPhone 8 составляет менее $250: Наиболее дорогими комплектующими нового смартфона являются экран и корпус

    08:4612

    Смартфон Huawei Honor 7X будет выпущен 11 октября: Honor 7X будет работать под управлением Android 7.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1

    08:316

    Dyson собирается выйти на рынок электромобилей: Dyson выделит на проект миллиарды фунтов стерлингов

    08:2210

    Apple уже тестирует ноутбуки MacBook Pro с процессорами Intel Kaby Lake Refresh: Ноутбуки MacBook Pro обновят, оснастив новыми CPU Intel

    08:0028

    Siri в iOS переходит на использование поисковой системы Google вместо Bing: Siri сменит Bing на Google

    07:0032

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