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    26 сентября 2017

    Юбилейный ноутбук Lenovo, приуроченный к 25-летию торговой марки ThinkPad, окажется всего лишь версией модели ThinkPad T470: Устройство получит клавиатуру в семь рядов и съемную батарею

    21:3026

    Смартфон Gionee M7 получил 6-дюймовый экран AMOLED с соотношением сторон 18:9 и сдвоенную камеру: Gionee M7 оценен в $425

    21:0011

    Усилитель Wilson Electronics weBoost Drive Sleek улучшает качество подключения 4G в автомобиле: Цена новинки — $200

    20:492

    В SSD Colorful CP600 iGame используются контроллеры SMI: Объем SSD Colorful CP600 iGame достигает 2 ТБ

    20:302

    Western Digital не собирается уступать Toshiba без боя: Участие SK Hynix в консорциуме, который может купить полупроводниковое производство Toshiba, создает риск утечки технологий

    20:276

    Камера Arecont Vision MegaVideo 4K предназначена для систем видеонаблюдения: Камера Arecont Vision MegaVideo 4K рассчитана на круглосуточную работу

    19:581

    Novoflex анонсирует адаптер для макросъемки перевернутым объективом с креплением Sony E: О цене новинки пока данных нет

    19:362

    Назван срок начала продаж консоли Ataribox и ее цена: Собирать средства на выпуск консоли Ataribox предполагается с помощью сайта Indiegogo

    19:2210

    Процессоры AMD Zen 2 (Matisse) в исполнении AM4 выйдут в 2019 году: Настольным процессорам Matisse в мобильном сегменте будут соответствовать APU Picasso

    19:1020

    Сапфировое стекло в умных часах Apple Watch Edition Series 3 оказалось не твёрже обычного : Apple лукавит на счёт сапфирового стекла в Watch Edition Series 3

    18:5797

    Microsoft разрабатывает язык программирования для квантовых компьютеров: У нового языка пока нет названия

    18:546

    Смартфоны Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro получат разные экраны, но идентичные аккумуляторы и камеры: Смартфон Huawei Mate 10 не будет бояться воды

    18:154

    Емкость внешнего SSD Transcend StoreJet 600 для Mac составляет 240 ГБ: Накопитель получил разъем USB-C и файловую систему HFS+, что позволяет использовать его сразу же из коробки

    17:454

    Google будет выпускать обновления безопасности для Nexus 6P и Nexus 5X немного дольше, чем планировалось ранее: У владельцев Nexus 6P и Nexus 5X будет еще два месяца безопасной жизни

    17:415

    Клавиатуру Glorious Modular Mechanical TKL Keyboard можно купить за $60, но без переключателей и колпачков: К компьютеру клавиатура Glorious Modular Mechanical TKL Keyboard подключается по интерфейсу USB 2.0

    17:3110

    В защищенном планшете Getac F110 четвертого поколения используется процессор Intel Kaby Lake : Габариты планшета Getac F110 равны 314 x 207 x 24,5 мм, масса — 1,39 кг

    15:25

    Названа дата начала продаж устройств Fitbit Ionic и Fitbit Flyer: Разработчики приложений получили доступ к SDK

    15:025

    Конструкция системы охлаждения ID-Cooling SE-207 включает семь тепловых трубок: Цена ID-Cooling SE-207 примерно равна 60 евро

    13:502

    В Дубае протестировали беспилотное летающее такси: Ожидается, что эксплуатация летающего такси в Дубае начнется в течение ближайших пяти лет

    12:5558

    Объем жестких дисков Toshiba MG06 достигает 10 ТБ: Жесткие диски Toshiba MG06 адресованы корпоративным заказчикам

    12:3128

    Внешняя видеокарта Gigabyte Aorus GTX 1080 Gaming Box сохранила размеры младшей модели: Gigabyte представила док-станцию Aorus GTX 1080 Gaming Box

    11:527

    Планшеты Wacom не работают в macOS 10.13 High Sierra: Производитель обещает устранить проблему в конце октября, выпустив новую версию драйвера

    11:159

    Тесты показывают, что CPU Core i7-8700K быстрее Core i7-7700K почти в полтора раза: Core i7-8700K сравнили с Core i7-7700K и Core i7-7800X

    11:1556

    Владелец Manfrotto покупает Lowepro и JOBY: Торговые марки Lowepro и JOBY теперь принадлежат компании Vitec Group

    10:531

    IP-камеры Arecont Vision MegaDome G3 и G3 RS подходят для установки в помещениях и снаружи : Производитель отмечает использование в IP-камерах Arecont Vision MegaDome G3 и G3 RS фирменной технологии SNAPstream

    10:41

    iOS 11 установлена на 25% совместимых устройств: iOS 9 была установлена на 50% совместимых устройств через неделю после релиза в 2015 году

    10:3634

    KGI прогнозирует 50 млн предзаказов на iPhone X : Аналитик отмечает большую заинтересованность пользователей в системе распознавания лиц Face ID и 3D-камере

    10:2080

    Объектив Biotar 58mm F2 с диафрагмой из 17 лепестков оценен в $949: Отгрузка объективов Biotar 58mm F2 должна начаться в сентябре 2018 года

    10:106

    Для быстрой зарядки iPhone 8 подходят не только ЗУ Apple: Apple уточнила, что быструю зарядку позволяют осуществлять и аксессуары сторонних компаний

    10:0413

    Panasonic закроет фабрику, выпускающую солнечные панели, сосредоточившись на выпуске ячеек: Сейчас Panasonic располагает четырьмя профильными предприятиями, три из которых расположены в Японии

    09:295

    HP опровергла слухи о прекращении продаж смартфона HP Elite x3 [Обновлено]: Источник вновь подтверждает слух о том, что Microsoft планирует прекратить поддержку операционной системы Windows 10 Mobile

    09:137

    Samsung выпустила встраиваемую флэш-память объемом 128 ГБ для автомобилей: Кроме того, автомобильные модули eUFS оснащены температурным датчиком

    08:57

    Новые SoC Samsung Exynos получат нейронный процессор для приложений AI : Главным преимуществом подобной SoC Exynos станет отсутствие необходимости подключаться к облачным серверам для обработки данных

    08:4315

    CPU Core i9-7980XE на частоте 6,1 ГГц потребляет более 1000 Вт мощности и работает на плюсовой температуре при использовании жидкого азота: CPU Core i9-7980XE разогнали до 6,1 ГГц

    08:3062

    За первые три дня новые смартфоны Apple продавались хуже, чем iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 и iPhone 5s: iOS 11 также распространяется не так активно, как предыдущие версии iOS

    08:2139

    Новое видео демонстрирует Apple Park и Steve Jobs Theater в состоянии, близком к финальному: 80% территории будут занимать зеленые насаждения

    08:0616

    LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет:

    07:5119

    Смартфон Samsung Galaxy A5 (2018) , оснащенный SoC Exynos 7885, замечен в Geekbench: Samsung Galaxy A5 (2018) должен должен быть выпущен в начале следующего года, предположительно, в феврале

    07:41

    Ремонтопригодность умных часов Apple Watch Series 3 LTE не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью: Apple Watch Series 3 LTE всё ещё показывают средний балл за ремонтопригодность

    07:307

    Project Alloy — ещё один проект Intel, который прекратил своё существование: Intel закрывает проект Project Alloy

    07:004

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