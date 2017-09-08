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    8 сентября 2017

    Продажи трекеров активности за следующие четыре года вырастут лишь на 7 млн единиц: Рынок носимой электроники будет расти на 22% ежегодно

    20:384

    Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro — первый объектив с креплением Fujifilm X, обеспечивающий увеличение 1x: Объектив Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro защищен от атмосферных воздействий

    17:0738

    Объектив Fujinon GF45mmF2.8 R WR оценен в $1700 : Fujinon GF45mmF2.8 R WR — шестая модель в серии объективов GF

    16:007

    Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-E3: Беззеркальная камера Fujifilm X-E3 стилизована под дальномерный фотоаппарат

    14:5517

    Видеокарта Radeon RX Vega 56 пока не поддаётся разблокировке : Radeon RX Vega 56 пока не удалось превратить в Vega 64

    13:2511

    BMW обещает 12 моделей электромобилей к 2025 году: Через несколько лет запас хода электромобилей BMW будет достигать 700 км

    12:4577

    Через год должна начать работать онлайновая система проката фильмов, которые еще показывают в кинотеатрах: Остается дождаться информация о том, какие преимущества получат пользователи

    11:5478

    LG Chem первой начнет выпуск новых батарей для электромобилей с дальностью хода до 500 км: LG Chem работает в этом бизнесе с 2009 года

    11:31

    Опубликовано первое изображение безрамочного смартфона Meizu mblu ZERO : Никакой информации о характеристиках Meizu mblu ZERO пока нет

    10:574

    Дисплеи OLED для iPhone 8 обходятся Apple в $120-130, тогда как экран iPhone 7 Plus стоит около $50: В следующем году поставки панелей OLED по заказу Apple должна начать компания LG

    10:35142

    11 сентября ожидается анонс не только Xiaomi Mi Mix 2, но и Xiaomi Mi Note 3 : В прошлом году Xiaomi представила вместе смартфоны Mi Note 2 и Mi Mix

    10:0910

    Экшн-камера Elephone Explorer Dual оснащена двумя экранами: На фронтальная части располагается дисплей OLED диагональю 0,66 дюйма, который позволит отключить основной экран и сэкономить немного энергии

    10:012

    Человек, который сам собрал iPhone 6s, добавил в iPhone 7 рабочий разъем 3,5 мм: На реализацию этого проекта Скотти Аллен потратил 4 месяца

    08:42140

    Samsung Galaxy C8 стал самым доступным смартфоном компании со сдвоенной камерой: Младшая версия будет стоить чуть более 300 долларов

    08:142

    Процессор Ryzen Threadripper 1950X впервые позволил AMD попасть в рейтинг Hall of Fame бенчмарка 3DMark: Зал Славы 3DMark наконец-то содержит процессоры AMD

    08:009

    Fujifilm анонсировала два новых объектива для байонета Х-Mount: Корпорация Fujifilm объявляет об обновлении плана выпуска сменных объективов для байонета Х-Mount

    07:533

    Fujifilm X RAW Studio — система конвертации файлов RAW: Cистема Fujifilm X RAW Studio использует X Processor Pro, установленный в камере, вместо процессора в компьютере

    07:376

    Портативная АС Bose SoundLink Micro не боится солёной воды и падений с небольшой высоты : Портативная АС Bose SoundLink Micro стоит 110 долларов

    07:30

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 не посрамил честь компании, пройдя испытания JerryRigEverything: JerryRigEverything поиздевался над Samsung Galaxy Note8

    07:0013

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