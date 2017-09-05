  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 сентября 2017

    Внешний жесткий диск Apacer AC532 с интерфейсом USB 3.0 выдерживает падения с метровой высоты: Накопитель Apacer AC532 предложен в двух вариантах объема — 1 и 2 ТБ

    21:036

    Смартфон Essential Phone непригоден для ремонта в большинстве случаев: Essential Phone заработал у iFixit один балл

    19:3468

    Специалистами AP Systems изготовлен дисплей OLED плотностью 1000 пикселей на дюйм: Изменив форму отверстий маски, можно получить значение 1170 пикселей на дюйм

    19:308

    В одном из тестов SiSoftware Sandra процессор Intel Pentium поколения Gemini Lake опережает предшественника вдвое: CPU Intel Gemini Lake имеют шанс оказаться ощутимо производительнее предшественников

    17:4216

    Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman : Harman помогает Samsung создавать умную АС

    17:159

    Samsung патентует смартфонный дисплей без рамки с вырезом для фронтальной камеры: Вырез позволяет верхнему краю дисплея доходить до самого края корпуса аппарата

    16:0653

    Смартфоны Honor 8 Pro и Honor 6X точно получат обновление до Android 8.0: Android 8.0 для Honor 8 Pro появится в декабре

    15:593

    Intel готовит к выпуску мини-ПК NUC на процессорах Coffee Lake-U: Анонс трех моделей NUC на процессорах Coffee Lake-U намечен на второй квартал 2018 года

    15:453

    Модули памяти GeIL Super Luce RGB Sync оснащены полноцветной подсветкой: Серий GeIL Super Luce RGB Sync включает модули памяти DDR4-3200

    15:397

    Самая младшая версия игрового ноутбука Gigabyte Aero 14 получила бюджетную видеокарту, но всё равно имеет преимущества перед старшей: Gigabyte Aero 14 теперь доступен с GTX 1050 Ti

    15:289

    Компания Jaguar Land Rover поделилась представлением о рулевом колесе машин будущего: Став необязательным, рулевое колесо может сменить функции

    15:267

    Неанонсированный шестиядерный процессор Intel Coffee Lake разогнали до 5 ГГц: Шестиядерные CPU Intel Coffee Lake могут работать на частоте 5 ГГц

    15:137

    В Японии продажи консоли Nintendo Switch перевалили за полтора миллиона единиц: Nintendo продала 1,5 млн приставок Switch в Японии

    15:001

    Монитор Philips 328P8K разрешением 8K UHD появится в продаже в следующем году: Philips 328P8K имеет разрешение 8K

    14:2417

    Xiaomi Mi A1 — смартфон стоимостью около $230, «флагманская камера» которого превосходит камеры iPhone 7 Plus и OnePlus 5: Cмартфон будет выпущен в большом количестве стран мира, включая Россию и Украину

    13:1875

    Появилось первое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 2 [Обновлено]: Устройство должны представить за день до анонса iPhone 8

    11:3115

    Apple заказала у Largan камеры для iPhone 9 разрешением более 12 Мп: Среди производителей камер для смартфонов разрешением более 12 Мп только Largan Precision выдерживает требования

    11:2164

    Huawei готовит новую вспышку для своих смартфонов, которая получила название Selfie Toning Flash: В описании торговой марки нет подробностей о принципе работы новой технологии

    10:56

    В эргономичной клавиатуре Kinesis Freestyle Edge используются механические переключатели: Клавиатура Kinesis Freestyle Edge выполнена в виде двух блоков

    10:335

    Apple выпустила беспроводные наушники Beats Studio 3 с адаптивной системой шумоподавления: Beats Studio 3 Wireless будут доступны в шести цветах

    10:3263

    Dodocool выпустила хаб с четырьмя разъемами USB 3.0 и USB-C за $20: Последний может использоваться только для зарядки ноутбука, но не для передачи данных

    10:012

    Специалисты Ars Technica не в восторге от дисплея смартфона LG V30: Качество панели OLED производства LG вызвало серьезные нарекания

    09:5762

    Начат прием предварительных заказов на смартфоны Samsung Galaxy J7+: Пока — только в Таиланде

    09:306

    Смартфон Ulefone Mix, который лишен рамок с трех сторон дисплея, поступит в продажу в сентябре: Ulefone Mix получит производительную восьмиядерную однокристальную систему и флэш-память большого объема

    09:292

    Qualcomm подтвердила факт использования SoC Snapdragon 835 в Xiaomi Mi Mix 2, опубликованы новые изображения новинки: Xiaomi Mi Mix 2 представят 11 сентября

    08:412

    Иногда они возвращаются: дрон Lily Next-Gen получил поддержку разрешения 4К: Розничная цена новинки составит 699 долларов

    08:31

    Xiaomi выпустила новый электрочайник стоимостью $15: Устройство лишено модуля Bluetooth, им нельзя управлять при помощи мобильных устройств, при этом оно и стоит ровно вдвое меньше, чем Xiaomi Mi Smart Electric Kettle

    08:2318

    Началось массовое производство смартфона Xiaomi Mi Mix 2, опубликовано фото упаковки: Можно сказать, что Xiaomi Mi Mix проложил дорогу для LG G6, Samsung Galaxy S8, LG V30 и Galaxy Note8

    08:027

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018