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    12 сентября 2017

    Фотогалерея дня: «живые» фото смартфона Apple iPhone X: Apple iPhone X теперь можно рассмотреть живьём

    22:47117

    Представлен смартфон iPhone X (iPhone Ten), который поступит в продажу 3 ноября по цене $999 [Обновлено]: Новое устройство задаст направление для развития индустрии на следующие 10 лет

    21:56221

    Представлены смартфоны Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus (Обновлено): Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили SoC A11 Bioniс

    21:2684

    Представлен плеер Apple TV 4K стоимостью от $179: Apple TV 4K поступит в продажу 22 сентября

    21:0024

    Представлены умные часы Apple Watch Series 3 стоимостью от 330 долларов (Обновлено): Apple Watch Series 3 доступны как с LTE, так и без

    20:4731

    Samsung SDI показала новые батареи для электромобилей на выставке Frankfurt Motor Show 2017: В ходе выставки Samsung SDI также будет демонстрировать новые цилиндрические аккумуляторы типоразмера 21700

    19:4325

    Apple не успела подготовить собственное беспроводное зарядное устройство для новых iPhone, так что нужно будет покупать сторонние: Фирменное беспроводное ЗУ Apple не появится в ближайшее время

    18:4553

    Ресурс DxOMark изменил методику тестирования камер. Google Pixel добавили один балл, а у iPhone 7 столько же сняли: Ресурс DxOMark изменил баллы у смартфонов из-за новой методики

    18:3111

    Смартфон iPhone 8 засветился в AnTuTu: Презентация новых смартфонов начнется через полтора часа

    18:2819

    Смартфон Vivo X20 Mars Edition будет поставляться в крупном чемодане вместе с какими-то необычными объектами: Смартфон Vivo X20 Mars Edition получит уникальный комплект поставки

    18:088

    SoC Apple A11 в тесте Geekbench демонстрирует рекордную производительность даже в многопоточном режиме: SoC Apple A11 набирает в Geekbench почти 10 000 баллов

    17:2658

    Sony готовит крупный смартфон с SoC Snapdragon 630 и ОС Android 8.0: Sony H4233 получит самую свежую версию Android

    16:581

    Очередная утечка указывает на то, что iPhone X получит дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и до 512 ГБ флэш-памяти: iPhone X будет иметь дисплей разрешением 2436 х 1125 пикселей

    16:4547

    Майнеру на заметку: материнская плата C.B250A-BTC PLUS V20 оснащена восемью слотами PCIe x16: Colorful C.B250A-BTC PLUS V20 имеет ограниченный набор портов

    16:357

    Опубликовано изображение материнской платы MSI Z370 KRAIT Gaming для процессоров Intel Coffee Lake: MSI Z370 KRAIT Gaming оснащена подсветкой Mystic Light

    16:16

    Смартфон Huawei Rhone, оснащённый четырьмя камерами, получит ещё и дисплей с соотношением сторон 18:9: Huawei Rhone получит 4 ГБ ОЗУ и четыре камеры

    15:53

    Мини-ПК Asus VivoMini VC68V поддерживает установку до пяти накопителей: Клавиши на корпусе Asus VivoMini VC68V позволяют принимать и завершать звонки в Skype

    14:553

    Смартфон Meizu M6 будет практически полной копией M5, да и от M3 уйдёт недалеко: Новый бюджетный смартфон Meizu, вероятно, снова не будет иметь ничего нового

    13:352

    AnyTrans позволит перенести с Android на iOS 11 куда больше, чем фирменная утилита Move to iOS: Move to iOS не позволяет перенести журнал звонков, музыку, скачанные видеоролики, рингтоны, электронные книги и прочие документы

    12:2617

    Samsung приступит к производству флэш-памяти Z-NAND и соответствующих накопителей уже в этом году: До конца года должны появиться накопители Samsung Z-SSD

    12:2322

    Facebook тестирует функциональность Instant Videos для устройств с ОС Android: Загруженные видеоролики можно смотреть, не используя мобильный трафик, находясь в пути

    12:22

    Электромобиль BMW i Vision Dynamics должен иметь дальность хода 600 км: Вопрос в том, насколько изменится его внешний вид и заявленные характеристики к тому моменту

    12:1057

    Вживую смартфон Xiaomi Mi Mix 2 всё-таки смотрится иначе, нежели на презентационных изображениях: Xiaomi Mi Mix 2 будет доступен в белом цвете

    12:0622

    Samsung подтвердила анонс смартфона Galaxy Note со сгибающимся дисплеем в 2018 году: Первый смартфон компании должен быть не просто концептом, а действительно очень качественным флагманским продуктом

    11:4919

    Полупроводниковый бизнес Toshiba всё-таки купит Western Digital: Western Digital завтра должна подписать соглашение с Toshiba о покупке полупроводникового производства

    11:452

    Смартфоны iPhone X, украшенные драгоценными металлами, доступны для предзаказа по цене от $7495 до $69995 : Lux iPhone X Ingot 250 покрыт 250 граммами 22-каратного желтого золота

    11:3669

    В следующем году доля SSD в ПК впервые превысит долю HDD: Продажи микросхем NAND в 2020 году превысят продажи DRAM

    11:3512

    Kodak Printomatic — новая камера с функцией мгновенной печати снимков стоимостью $70: Комплект из 50 листов предлагается за 20 долларов

    11:238

    Бордовый iPhone X засветился в новом ролике: Презентация iPhone X и других новинок Apple ожидается сегодня вечером

    10:4534

    Samsung подтвердила выпуск 7- и 11-нанометровых SoC в 2018 году: 15 сентября в Японии пройдет Samsung Foundry Forum, на которым может быть озвучена первая информация о 6-нанометровом техпроцессе

    10:3514

    Владельцы Xiaomi Mi 5X могут установить прошивку Xiaomi Mi A1: Размер прошивки составляет около 1,2 ГБ

    10:263

    BlackBerry Priv не получит обновление до Android Nougat: Ранее было подтверждено, что BlackBerry KEYone обновят до Android Oreo

    10:213

    На рынке ЖК-панелей вскоре может смениться лидер: Рынок ЖК-панелей практически не растёт в количественно выражении, но демонстрирует рост суммарной площади панелей

    08:30

    Amazon наделит поддержкой Alexa один из новых медиаплееров Fire TV: Старшая модель Fire TV нового поколения получит поддержку Alexa

    08:00

    Системная плата Biostar H110M-BTC подойдёт нетребовательным майнерам: Системная плата Biostar H110M-BTC получила шесть портов PCIe

    07:307

    Philips 492P8 — ещё один монитор с соотношением сторон 32:9, но теперь существенно менее дорогой: Монитор Philips 492P8 оценивается в 1080 долларов

    07:0019

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