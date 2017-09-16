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    16 сентября 2017

    Процессор в SoC Apple A11 Bionic способен задействовать любое количество ядер: SoC Apple A11 Bionic начали разрабатывать ещё три года назад

    17:29129

    Все четыре кристалла в процессорах AMD Ryzen Threadripper являются настоящими: В процессорах AMD Ryzen Threadripper не используется фиктивных кристаллов

    16:2431

    Qarnot Q.rad — концепт ПК с тремя процессорами, который используется в качестве обогревателя: ПК Qarnot Q.rad выглядит, как обогреватель

    15:4324

    Apple справится со спросом на iPhone X только в первой половине 2018, считает KGI Securities: Прием предварительных заказов на iPhone X начнется 27 октября 2017

    15:0320

    От MediaTek не ждут новых 10- или 7-нанометровых SoC в 2018 году: В течение первого полугодия 2018 ключевым технологическим процессом для MediaTek будет являться 12-нанометровый

    14:49

    Xiaomi Mi 7 и Samsung Galaxy S9 получат технологию распознавания лиц Qualcomm: Технология SLiM будет использоваться не только в смартфонах, но и в автомобилях, БПЛА, мониторах и прочих устройствах

    13:3868

    Флагманский смартфон Oppo получит дисплей с крошечными рамками, сдвоенные камеры и 8 ГБ ОЗУ :

    13:2411

    iPhone X — первый смартфон, способный набрать более 10 000 баллов в тесте Geekbench: iPhone X набирает в Geekbench более 10 000 баллов

    08:00186

    На выставке MWC 2018 Sony может представить смартфоны, созданные в рамках совершенно новой дизайнерской концепции Mirai : Sony наконец-то изменит дизайн своих смартфонов

    07:3020

    Apple хочет присоединиться к «победителю» и предлагает Bain Capital 3 млрд долларов за членство в консорциуме, который купит часть Toshiba: Apple не отказывается от желания завладеть частью активов Toshiba

    07:0037

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