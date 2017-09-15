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    15 сентября 2017

    Acer смогла вдвое нарастить продажи игровых мониторов: Рост продаж игровых мониторов Acer составил 103%

    20:081

    Подсчитана примерная стоимость комплектующих iPhone X: Старшая версия смартфона с 256 ГБ памяти обходится Apple в $412,75

    17:03163

    Игровые мини-ПК Zotac Magnus EK/ER оснащаются CPU Intel либо AMD и видеокартами GeForce GTX 1060 либо GTX 1070: Zotac представила игровые мини-ПК Magnus EK/ER

    13:319

    Система Face ID в iPhone X узнает вас даже в солнцезащитных очках и неприятно удивит воров:

    12:4286

    LG заплатит более полумиллиарда евро за завышение цен на электронно-лучевые трубки: Решение является окончательным и обжалованию не подлежит

    12:2831

    Гибридный процессор AMD Ryzen 5 2500U удивляет результатом в Geekbench: AMD Ryzen 5 2500U набирает в Geekbench 9421 балл

    12:2536

    Не все пользователи, оформившие предзаказ на iPhone 8, получат свои смартфоны 22 сентября: Cтартовой партии iPhone 8 может не хватить всем желающим

    12:0812

    Samsung не хочет отставать от Apple и обновит Galaxy Note8, наделив его возможностью снимать видео 4K при 60 к/с: Samsung Galaxy Note8 научится снимать видео 4K при 60 к/с

    12:0643

    Задержка выхода смартфона iPhone X может существенно навредить продажам iPhone 8 и 8 Plus : Поздний выход iPhone X навредит продажам других новинок Apple

    11:578

    Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi заказывают дисплеи OLED у LG : LG Display постепенно наращивает объемы производства

    11:49

    Essential Phone получит Android 8.0 и адаптер с ЦАП для наушников с разъемом 3,5 мм : Пользователям пообещали улучшить работу камеры в следующем обновлении прошивки

    10:529

    Опубликован список смартфонов Moto, которые получат ОС Android 8.0 Oreo: Распространение обновлений начнется этой осенью

    10:451

    Смартфон Google Pixel 2 XL получит дисплей FullVision производства LG : Google подтвердила, что новые смартфоны будут представлены 4 октября

    10:301

    Производство 14-нанометровой SoC Snapdragon 635 начнется в первом квартале 2018: Производство обеих SoC должно начаться в первом квартале 2018

    09:517

    iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили менее емкие аккумуляторы, чем предшественники: Емкость аккумуляторов снизилась до 1821 и 2675 мА•ч соответственно

    09:4447

    Новый футляр для наушников AirPods ожидается в декабре по цене $69: Напомним, единственным визуальным отличием является наличие светодиодного индикатора на внешней части корпуса

    09:3010

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