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    22 сентября 2017

    Замена заднего стекла в смартфонах iPhone 8 будет стоить существенно больше, чем вы думаете: Заменить заднее стекло в iPhone 8 обойдётся покупателям в 350 долларов

    19:0893

    Процессор Intel Core i7-8700K сравнили с основными конкурентами в ряде тестов: Intel Core i7-8700K может составить конкуренцию старшим Ryzen 7

    17:4236

    Приставка Apple TV 4K не способна воспроизводить видео 4K на YouTube: Пользователям Apple TV 4K при просмотре YouTube придётся довольствоваться видео Full HD

    17:2259

    Смартфон Apple iPhone 8 монтирует видео в несколько раз быстрее флагманов Samsung: iPhone 8 — самый быстрый смартфон на рынке

    16:5489

    Представлен смартфон Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами и дисплеем разрешением 2160 х 1080 пикселей: Huawei Maimang 6 на других рынках может появиться под именами G10 или Mate 10 Lite

    16:223

    Новая версия видеокарты EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite получила память с частотой 12 ГГц: Память видеокарты EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Elite работает на рекордной частоте

    15:545

    Специалисты DxOMark назвали iPhone 8 Plus лучшим камерофоном всех времен, оценив его в 94 балла: За качество фотоснимков iPhone 8 Plus получил целых 96 баллов

    15:5273

    Intel зачем-то готовит двухъядерный CPU Core i3-7360X в исполнении LGA 2066: CPU Core i3-7360X будет работать на частоте 4,3 ГГц

    12:3432

    Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio по габаритам не будет уступать модели Lightning Z: MSI представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio

    11:5110

    У смартфона iPhone 8 прочность на изгиб ещё выше, чем у iPhone 7: JerryRigEverything проверил на прочностью iPhone 8

    11:3632

    Razer подтвердила факт разработки мобильного игрового устройства, которое представят в этом году: Основной акцент при создании этого устройства делается на играх и развлекательном контенте

    10:452

    Google Play является крупнейшей платформой для мобильных приложений: Google Play поддерживает оплату кредитными картами в 135 странах мира

    10:3013

    Смартфон HTC U11 Plus с экраном 18:9 будет представлен 11 ноября: HTC U11 Plus может приятно удивить своей ценой

    10:2012

    Фильмы в разрешении 4K из iTunes можно только стримить, но не скачивать: Причина такого решения компанией Apple не озвучивается

    10:12102

    Впервые за несколько лет поклонники не выстраиваются в очереди за новым iPhone: Явка поклонников на начало продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus оказалась очень невысокой

    09:4392

    Apple и Facebook перечислили по $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике: Ранее Apple собрала более 8 млн долларов в помощь пострадавшим от ураганов Харви и Ирма

    09:0210

    Pimax представила первую гарнитуру VR разрешением 8К с углом обзора 200°: Начало продаж ожидается в январе следующего года

    08:3939

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 установил рекорд по продажам на Британских островах: Samsung Galaxy Note8 стал самым быстро распродаваемым смартфоном компании на территории Великобритании и Ирландии

    08:1719

    Представлены смартфоны Vivo X20 и Vivo X20 Plus: За базовую версию Vivo X20 просят около 455 долларов, Vivo X20 Plus стоит 530 долларов

    08:095

    Опубликованы фотографии смартфона BlackBerry Krypton: Ждем появления новой информации об устройстве

    07:44

    Поддержка CrossFire для видеокарт Vega появится в следующем драйвере AMD, но она ограничится максимум двумя ускорителями : В связку CrossFire можно будет установить максимум две карты Vega

    07:306

    Samsung создала инвестиционный фонд Automotive Innovation Fund для финансирования компаний автомобильного рынка: Samsung будет активно вкладывать средства в автомобильный рынок

    07:003

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