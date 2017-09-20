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    20 сентября 2017

    Amazon готовит умные очки с поддержкой Alexa: Amazon тоже хочет выпустить свои умные очки

    20:566

    Если пользователям не понравится технология Face ID, Apple придётся перейти на сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном: Участь Face ID определят пользователи iPhone X

    20:38102

    DigiTimes сообщает, что Intel перенесла запуск процессоров Cannonlake на целый год: CPU Intel Cannonlake могут выйти лишь в конце следующего года

    19:4721

    Электрический автобус Proterra Catalyst E2 установил мировой рекорд, проехав на одном заряде более 1700 км: Автобус Proterra Catalyst E2 установил рекорд дальности хода для электромобилей

    19:2828

    Завтра Google может объявить о приобретении части активов HTC: Напомним, HTC занималась производством смартфона Google Pixel

    18:379

    «Яндекс.Авто» — российский конкурент Android Auto и Apple CarPlay: «Яндекс» представила систему «Яндекс.Авто»

    13:4545

    YotaPhone 3 стал первым смартфоном с дисплеем E Ink Carta II разрешением 1280 х 720 пикселей: Продажи начнутся 26 сентября

    12:4662

    LG Chem и Proterra создали новые аккумуляторные ячейки для автобусов с большим запасом хода: В прошлом году компания Proterra представила электрический автобус Catalyst E2 с запасом хода 570 км

    12:3618

    Объем загружаемых из App Store приложений через мобильный интернет повышен до 150 МБ: Казалось бы, пользователи должны самостоятельно решать, скачивать ли им, например, новую игру, размер которой составляет несколько сотен мегабайт

    12:2565

    Смартфон OnePlus 5 JCC+ Limited Edition поступит в продажу 2 октября: Устройство поступит в продажу 2 октября по цене 599 евро

    11:394

    Uhans MX станет самым доступным в мире смартфоном с экраном, который лишь снизу окружен широкой рамкой: Цена устройства не превысит 80 долларов

    11:3018

    Появились первые результаты тестирования 18-ядерного процессора Intel Core i9-7980XE: Intel Core i9-7980XE демонстрирует тотальное превосходство в первых тестах

    11:2636

    Хромбук Google Pixelbook обойдётся покупателям минимум в 1200 долларов: Хромбук Google Pixelbook будет поддерживать стилус Pixelbook Pen

    11:0716

    Домашний голосовой ассистент Google Home Mini будет стоить 100 долларов: Google Home Mini засветился на изображениях

    10:564

    iPhone X негативно повлиял на объем предзаказов iPhone 8 : Прием предзаказов на iPhone Х начнется 27 октября

    10:4775

    Опубликовано изображение безрамочного смартфона Nubia, который напоминает флагманы Samsung: Только рамки над и под дисплеем выглядят еще уже

    10:3712

    HTC представит еще три смартфона в этом году: HTC Ocean Harmony должны представить в декабре, а остальные два смартфона анонсируют в ноябре этого года

    10:273

    Смартфон Samsung Galaxy A (2018) будет оснащен SoC Exynos 7885 или Exynos 9610: Samsung Galaxy A7 (2018) получит дисплей разрешением 1920 х 1080 пикселей

    10:155

    Опубликованы характеристики защищенного смартфона Nomu S10 Pro: Смартфон оснащен однокристальной системой MT6737T, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти

    10:0023

    Смартфон Google Pixel 2 XL в максимальной конфигурации будет стоить почти так же, как iPhone X в стартовой: Стали известны цены на Google Pixel 2 XL и Google Pixel 2

    07:3028

    Apple удалила поддержку APFS для накопителей Fusion Drive, что создаст дополнительные трудности для определённой части бета-тестеров: APFS в macOS High Sierra будет поддерживать только SSD

    07:0018

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