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    29 сентября 2017

    У смартфона Gionee S11 тоже будет 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9: Gionee S11 базируется на SoC MediaTek MT6763

    18:009

    12 октября будет представлен смартфон Nubia с безрамочным экраном: Новинкой, предположительно, окажется Nubia Z17s

    17:3512

    FCC требует от Apple невозможного : FCC требует активировать приемник FM в смартфонах iPhone, но его там нет

    15:34105

    США — больше не крупнейший рынок струйных принтеров: Азиатско-Тихоокеанский регион вышел на первое место

    14:3325

    Следуя плану реорганизации, TomTom сокращает штат: В компании, основанной в 1991 году, работает более 4700 сотрудников

    14:135

    В TSMC определились с местом для фабрики, где планируется освоить нормы 3 нм: В TSMC определились с местом для фабрики, которой предстоит осваивать нормы 3 нм

    13:5537

    Мониторы ViewSonic VP3881, VP2785-4K и VP3268-4K адресованы профессионалам, для которых важна правильная цветопередача: Все три модели с высокой точностью калибруются производителем перед отгрузкой

    13:0412

    Названа дата выхода 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1070 Ti: Ожидается, что Nvidia GeForce GTX 1070 Ti будет стоить около 400 долларов

    12:0524

    Доля Asus на рынке системных плат растет: Ожидается, что тенденция роста сохранится, по крайней мере, до конца текущего года

    11:565

    Домашнее сетевое хранилище Synology DiskStation DS418play рассчитано на четыре накопителя: В DS418play используется двухъядерный процессор Intel Celeron J3355

    11:3312

    Смартфон iPhone X может задержаться до марта 2018 и тем самым помочь iPhone 8: Задержка даты выхода смартфона может самым позитивным образом повлиять на продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    11:3163

    Основой малогабаритного настольного ПК MSI Vortex G25 служит процессор Intel Core i7-8700 : Объем корпуса MSI Vortex G25 равен 2,5 л

    11:163

    Первый пошел: на Тайване взорвался смартфон iPhone 8 Plus: Взорвавшийся смартфон отправлен на экспертизу

    10:57111

    Каждое второе предприятие в США стало жертвой кибератаки в прошлом году: Чаще всего инструментом атаки выступало вредоносное ПО, но в 13% случаев злоумышленники полагались на социальную инженерию

    10:502

    По прогнозу IDC, в 2021 году будет отгружено 81,2 млн гарнитур AR и VR: В ближайшие два года львиная доля поставок — более 90% — будет приходиться на гарнитуры VR

    10:271

    Билеты на новую ракету Илона Маска будут не дороже обычного авиабилета: Илон Маск анонсировал ракетные перелеты со скоростью 27 тыс. км/ч

    10:24228

    В Apple Music уже более 30 млн платных подписчиков: Конкурирующий сервис Spotify в июле отчитался о 60 млн платных подписчиках

    10:0010

    Корпус Lian Li PC-Q38 рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX: Цена корпуса Lian Li PC-Q38 равна $110

    09:52

    Nvidia инвестирует в китайского разработчика самоуправляемых автомобилей: Молодая компания JingChi получила 52 млн долларов

    09:30

    Tessera Technologies обвиняет Samsung в нарушении патентов: Юристы Tessera Technologies отмечают, что Samsung действительно получила лицензию на использование патентов Tessera еще в 1997 году

    09:197

    Массив из восьми SSD NVMe, подключенный к плате AMD X399, показал скорость более 28 ГБ/с: Для подключения SSD понадобились две карты расширения Asus Hyper M.2 x16

    09:1217

    Панорамная камера Huawei EnVizion 360 для смартфонов стоит $150: В продажу камера поступит 17 октября

    09:034

    Новый «безрамочный смартфон» LeEco оказался портативным аккумулятором: Источник добавляет, что новый аккумулятор поддерживает двухстороннюю быструю зарядку

    08:5313

    Смартфоны iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note8 сравнили в скорости запуска приложений: Примечательно то, что впервые за все время проведения подобных тестов новый смартфон Apple не ушел в огромный отрыв

    08:2378

    Xiaomi выпустила видеорегистратор за $28: В оснащение устройство входит датчик изображения Sony IMX323

    08:113

    Japan Display будет поставлять ЖК-дисплеи Full Active для некоторых моделей iPhone в 2018 году: Полный переход Apple на OLED ожидается только в 2019 году

    08:0116

    Смартфон Nokia 2 и портативную АС Nokia MD-22 должны представить 5 октября: По последним слухам, Nokia 2 и Nokia MD-22 представят 5 октября этого года

    07:491

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