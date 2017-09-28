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    28 сентября 2017

    Умный будильник Amazon Echo Spot оснащён экраном, камерой и оценивается в 130 долларов: Amazon представила устройство Echo Spot

    20:285

    Акустическая система Amazon Echo Plus может выступать в роли концентратора умного дома: Умная АС Amazon Echo Plus оценивается в 150 долларов

    19:325

    Представлена умная акустическая система All-New Amazon Echo: Amazon наконец-то представила второе поколение АС Echo

    19:2014

    Крупное обновление встроенного ПО наделяет камеру Panasonic Lumix DC-GH5 новыми возможностями: В опубликованном обновлении улучшена не только работа автофокуса

    16:276

    Предложение уравновесит спрос на рынке флэш-памяти NAND в 2018 году: Такой точки зрения придерживаются эксперты DRAMeXchange

    15:544

    Google перестанет отдавать приоритет собственному сервису покупок в результатах поиска: Google идет на уступку конкурентам под давлением Еврокомиссии

    15:146

    Toshiba подписала документы о продаже своего полупроводникового подразделения: Сделка должна быть закрыта не позднее 30 марта 2018

    14:461

    Xiaomi оценивается почти в 70 млрд долларов: Xiaomi готовится к IPO

    14:0224

    Lenovo ThinkSmart Hub 500 — компактный моноблок для работы с Skype Room Systems: Lenovo ThinkSmart Hub 500 оснащён небольшим сенсорным экраном

    13:532

    В серию Enermax RevoBron вошли блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт: Блоки питания серии Enermax RevoBron имеют сертификат 80Plus Bronze

    13:12

    Экран первого сгибающегося смартфона Samsung в сложенном состоянии будет защищен корпусом: Samsung намеревается добиться радиуса кривизны дисплея всего 3 мм в сложенном состоянии

    12:5144

    Опубликованы уточненные характеристики смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Смартфоны будут защищены от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67

    12:369

    Представлен телефон Nokia 3310 3G: Цена Nokia 3310 3G равна 69 евро

    12:2731

    Xiaomi с Qualcomm работают над оптимизацией Snapdragon 845 для Xiaomi Mi 7: Выход Xiaomi Mi 7 ожидается в первом квартале 2018

    11:498

    Крупные производители серверов включают ускорители Nvidia Tesla V100 в системы для ИИ: Dell EMC, HPE, IBM и Supermicro анонсировали серверы с Nvidia Tesla V100

    11:364

    40% сегодняшних компаний исчезнут уже через 10 лет, считает эксперт: Роботы и AI отнимут у людей привычные рабочие места, но станут причиной возникновения новых

    11:3142

    Автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году: Первые автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году

    11:101

    Источники сообщают о новой АС Google Home Max: Предположительно, колонка будет представлена 4 октября

    11:00

    Обновление встроенного ПО «улучшает качество изображения и общую стабильность камеры» Sony a9: Прошивка версии 1.10 уже доступна на сайте производителя

    10:512

    Microsoft планирует выпуск новой разновидности Windows 10 для делового применения: Выход новой разновидности Windows 10 Enterprise ожидается весной 2018 года

    10:3812

    Число пользователей Instagram превысило 800 млн : Ежедневно Instagram используют 500 млн человек

    10:11

    Смартфон LG K7i получил технологию Mosquito Away для отпугивания москитов: Устройство предлагается по цене около 120 долларов

    09:2812

    Apple работает над исправлением проблемы с громкоговорителем iPhone 8: Сроки выпуска обновления пока не сообщаются

    09:1231

    В смартфонах Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7 edge, а также в других устройствах с чипами Broadcom обнаружена опасная уязвимость: По своей сути обнаруженная уязвимость близка к уязвимости Broadpwn, о которой было сообщено на мероприятии Black Hat 2017

    09:0924

    Фото дня: складной смартфон ZTE Axon M: Смартфон ZTE Axon M должны представить 17 октября

    09:008

    Опубликованы живые фото смартфона Huawei Mate 10 Pro: Huawei Mate 10 Pro получит сдвоенную камеру и дактилоскопический датчик на задней панели

    08:572

    За месяц продаж смартфон Essential PH-1 купили лишь около 5000 человек: Essential PH-1 продаётся просто ужасно

    08:0022

    Вице-президент Samsung Electronics Ли Джей подал апелляцию: Ли Джей будет оспаривать свой приговор

    07:3023

    Браузер Safari показал себя хуже других во время фаззинг-тестирования: В браузере Safari нашлось много ошибок

    07:0040

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