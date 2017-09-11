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    11 сентября 2017

    Телевизионная приставка Apple TV 4K будет основана на самой производительной на данный момент платформе компании: Apple TV 4K получит SoC A10X Fusion

    21:3256

    Завтра Apple может представить новый плеер iPod Touch: Apple готовит новый iPod?

    20:4127

    Смартфон iPhone X производится в небольших количествах, а его золотая версия и вовсе может задержаться с выходом в продажу: Партнёры Apple пока не могут производить много iPhone X

    20:0938

    В тесте Cinebench R15 процессор Intel Core i7-8700K демонстрирует результат примерно на уровне Ryzen 5 1600: Появились первые тесты Core i7-8700K

    20:0051

    Немецкий онлайн-магазин LambdaTek подтверждает, что процессоры Intel Coffee Lake не будут намного дороже предшественников : Core i7-8700K уже можно предзаказать за 390 евро

    19:042

    Однокристальная система Apple A11 получит шестиядерный CPU : SoC Apple A11 будет отличаться от предшественниц

    13:07144

    Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 3 — увеличенная копия Mi 6, лишённая флагманской платформы : Смартфон Xiaomi Mi Note 3 стоит столько же, сколько Mi 6

    12:2011

    Опубликовано полное изображение скафандра SpaceX: Он не предназначен для использования в открытом космическом пространстве

    12:0756

    Представлен мобильный компьютер Xiaomi Mi Notebook Pro с экраном диагональю 15,6 дюйма: Xiaomi Mi Notebook Pro в топовой версии оценен в $1075

    11:5581

    Названы самые популярные гарнитуры виртуальной реальности на рынке: Поставки гарнитур AR/VR увеличились на 25,5%

    11:489

    Исходный код iOS 11 подтверждает наличие 3 ГБ ОЗУ у iPhone X и iPhone 8 Plus: Скорость обработки данных в оперативной памяти всех новых смартфонах будет повышена на 10-15%

    11:1126

    Представлен смартфон Xiaomi Mi Mix 2: Стали известные полные характеристики и цена смартфона

    10:3727

    Смартфон Huawei Mate 10 Pro, который получит объектив с диафрагмой F/1,6 и Android Oreo, поступит в продажу в декабре: Анонс новинки состоится 16 октября

    10:121

    Пользователи iPhone X смогут создавать анимированные смайлы Animoji при помощи собственного лица: Анонс iPhone X ожидается уже завтра

    09:5758

    Moto X4 составит конкуренцию Xiaomi Mi A1 в борьбе за звание самого интересного смартфона программы Android One: Высказывается предположение, что Moto X4 Android One выпустят в странах, где не будет продаваться Xiaomi Mi A1

    09:458

    Huawei Rhone станет первым смартфоном компании, который получит две сдвоенные камеры: Пока это все подробности о Huawei Rhone, которые доступны в Сети

    09:353

    Опубликована фотография смартфона Xiaomi Mi Mix 2 [Обновлено]: Xiaomi Mi Mix 2 сильно изменился по сравнению с оригинальной моделью Xiaomi Mi Mix

    09:3014

    Сегодня Xiaomi может представить ноутбук Mi Notebook Pro: Устройство получит процессоры Intel Core i7-8550U или Core i5-8250U, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ

    09:162

    Видео дня: работа технологии распознавания лиц в iOS 11: Появилось видео с работой сканера лиц в iOS 11

    09:0048

    G.Skill выпустила оперативную память Trident Z, работающую на частоте 4600 МГц при задержках CL19-23-23-43: Память G.Skill Trident Z теперь доступна в виде модулей DDR4-4600

    08:009

    Intel продолжает отказываться от своих разработок. На сей раз под нож пошли устройства WiGig: Intel прекращает производство адаптеров и устройств с WiGig

    07:3022

    Консорциум при участии SK Hynix готов заплатить за полупроводниковый бизнес Toshiba на 4,3 млрд долларов больше изначального предложения: Консорциум, включающий Bain Capital и SK Hynix, может заплатить Toshiba 22.3 млрд долларов

    07:00

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