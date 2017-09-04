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    4 сентября 2017

    Полностью беспроводные наушники JBL Free могут проработать автономно около четырёх часов: Наушники JBL Free оценили в 150 евро

    19:288

    В ассортименте Harman появились умные АС, работающие с Alexa и Google Assistant: Harman представила несколько умных АС

    19:164

    Опубликованы фотографии и чертежи места презентации смартфона iPhone 8 : Презентация iPhone 8 состоится уже на следующей неделе

    15:2172

    Все актуальные смартфоны Nokia получат обновление до Android 8.0: Android 8.0 придёт на все современные смартфоны Nokia

    13:2114

    Смартфон Xiaomi Mi 7 со Snapdragon 845, дисплеем AMOLED и 8 ГБ ОЗУ ожидается в первом квартале 2018: Cмартфон получит до 8 ГБ ОЗУ, сдвоенную камеру, а производитель продолжит использовать керамику и стекло в качестве материалов корпуса

    12:5345

    Характеристики iPhone 8 все еще не утверждены, начало продаж может быть отложено на ноябрь: Даже если iPhone 8 и выпустят в сентябре, то стартовая партия будет мизерной

    12:4348

    Huawei подтвердила дату анонса смартфона Mate 10, который первым получит SoC Kirin 970: Huawei впервые формально подтвердила предыдущие слухи

    12:298

    Адаптер Radeon RX Vega 64 способен демонстрировать производительность в 43,5 MH/s при добыче Ethereum, потребляя менее 250 Вт мощности: Radeon RX Vega 64 может добывать Ethereum с показателем 43,5 MH/s

    12:2571

    Vivo X20 и Vivo V7 могут оказаться одним и тем же смартфоном: На имеющихся у нас изображениях отсутствует дактилоcкопический датчик, который могли встроить под поверхность дисплея

    12:141

    В Корее взорвался смартфон Samsung Galaxy S7 : Расследование KATS, связанное с Galaxy Note7, продолжалось шесть месяцев, поэтому все, включая Samsung, запаслись терпением и ждут вердикта

    11:3268

    Sharp выпустит телевизоры 8К, предназначенные для домашнего использования, в феврале 2018: Изначально они появятся на Тайване. В марте новинки выйдут на рынок Европы

    11:2125

    Google Photos научился экономить мобильный трафик, кэшируя просмотренные видеоролики: Очередное обновление для Google Photos было выпущено 1 сентября

    10:481

    Однокристальная система Huawei Kirin 970 включает CPU, GPU и NPU: Назначение NPU — ускорять приложения искусственного интеллекта

    10:317

    Опубликована фотография фронтальной панели смартфона Xiaomi Mi Mix 2: Анонс Xiaomi Mi Mix 2 состоится 11 сентября

    10:2716

    Qualcomm подтверждает скорое появление на рынке ПК на архитектуре ARM с ОС Windows 10: Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и ОС Windows 10 должны быть тонкими и легими, а также отличаться большим временем работы без подзарядки

    10:2043

    Игровой ноутбук Razer Blade Pro теперь можно купить на 1500 долларов дешевле: Razer Blade Pro стал доступен в более доступной конфигурации

    09:003

    Гарнитура смешанной реальности Asus Windows Mixed Reality Headset будет дороже многих конкурентов: Asus рассказала подробности о гарнитуре Windows Mixed Reality Headset

    08:005

    Игровой ноутбук Asus ROG Chimera получил 17-дюймовый дисплей IPS с поддержкой кадровой частоты в 144 Гц: Игровой ноутбук Asus ROG Chimera не использует видеокарту Max-Q

    07:303

    Полностью беспроводные наушники Philips Bass+ True Wireless Headphones оказались доступнее большинства конкурентов: Philips предлагает полностью беспроводные наушники Bass+ True Wireless Headphones за 130 долларов

    07:0031

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