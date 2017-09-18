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    18 сентября 2017

    Seagate и Baidu объявили о сотрудничестве : Seagate и Baidu обновили своё соглашение о сотрудничестве

    16:156

    Corsair представила набор оперативной памяти Vengeance LPX DDR4-4600: Оперативная память Corsair Vengeance LPX DDR4-4600 стоит 550 долларов

    15:574

    «Четырёхглазый» смартфон Huawei G10 засветился на «живых» снимках : Huawei G10 будет доступен в синем и серебристом цвете

    15:433

    Samsung тоже работает над датчиком изображения для смартфонов, способным снимать видео с частотой 1000 к/с: Смартфон Samsung Galaxy S9 получит революционную для производителя камеру

    15:2669

    Huawei глумится над Apple Face ID: Huawei обещает настоящий ИИ-смартфон через месяц

    15:07198

    Операционная прибыль Samsung Electronics по итогам квартала установит очередной рекорд: Samsung продолжит наращивать операционную прибыль

    13:5652

    В Instagram реализовали небольшое, но важное нововведение: Теперь достаточно включить звук в одном ролике, после чего он автоматически будет включаться во всех последующих видеороликах в ленте

    13:376

    Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby : Кнопку Bixby в смартфонах Samsung теперь можно отключить

    13:3128

    Опубликованы фотографии экшн-камеры GoPro Hero 6 Black, которая сможет записывать видео в разрешении 1080р при 240 к/с: Анонс новинки ожидается 28 сентября, камера будет предлагаться по цене 499 долларов

    12:397

    AMD утверждает, что разблокировать ядра в процессорах Ryzen Threadripper невозможно, так как разблокировать просто нечего: Ryzen Threadripper не поддаются разблокировке

    12:1912

    Лидеры рынка ноутбуков столкнулись со спадом продаж: Продажи ноутбуков в августе не порадовали производителей

    12:072

    Домену Google.com исполнилось 20 лет: За почти два десятилетия поисковый гигант обзавелся рядом нововведений, однако суть не поменялась

    09:4543

    «Пиратская бухта» тайно майнит криптовалюту в браузерах пользователей: Добытчики криптовалюты помогут сайту The Pirate Bay отказаться от рекламы

    09:1237

    Беспроводные наушники Bose QuietComfort 35 II станут первыми с поддержкой Google Assistant: Bose QuietComfort 35 II будут поддерживать Google Assistant

    09:005

    Батареи электромобилей Tesla можно будет заменить в пути за 15 минут: Новые станции технического обслуживания позволят владельцам электромобилей сменить привычные маршруты

    08:4859

    Doogee первой среди производителей смартфонов представила альтернативу системе распознавания лиц Face ID : Doogee Mix 2 выйдет до конца года

    08:3251

    Google запускает в Индии платёжный сервис Tez: Вместо Android Pay в Индии будет запущен сервис Google Tez

    08:302

    Смартфон Xiaomi Chiron получит дисплей диагональю 5,6 дюйма и SoC Snapdragon 835: Xiaomi Chiron получил дисплей диагональю 5,6 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей с традиционным соотношением сторон 16:9

    08:102

    Гарнитура дополненной реальности Magic Leap выйдет в течение полугода по цене 1500-2000 долларов: Гарнитура Magic Leap будет дешевле Microsoft HoloLens

    08:004

    Смартфон Meizu M6 получит металлический корпус и новый дизайн задней панели: Meizu M6 внешне все же отличается от предшественников

    07:522

    Alphabet может вложить около 1 млрд долларов в Lyft, будучи при этом акционером Uber: Lyft получит 1 млрд долларов инвестиций от Alphabet

    07:301

    Новый шлем VR компании HTC может носить название Vive Focus: В описании торговых марок присутствуют прямые отсылки к шлемам виртуальной реальности

    07:151

    Смартфон Asus Zenfone V стал уменьшенной версией Zenfone 3 Deluxe: Cмартфон поддерживает технологию быстрой зарядки PowerDelivery 2.0

    07:00

    Snapdragon 410 — самая распространённая однокристальная система по итогам второго квартала: Смартфоны с 1 и 2 ГБ ОЗУ — самые распространённые в мире

    07:001

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