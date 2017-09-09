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    9 сентября 2017

    Вчерашнее изображение безрамочного смартфона Meizu оказалось фикцией, но компания действительно работает над подобным устройством: Безрамочный смартфон Meizu выйдет в следующем году по цене около 460 долларов

    17:521

    В 2018 году Facebook потратит миллиард долларов на оригинальный видеоконтент : Пользовательская база Facebook превышает 2 млрд человек

    16:394

    AMD только сейчас заключила контракты на производство графических процессоров Vega 11: Видеокарт с GPU Vega 11 пока ждать не стоит

    16:306

    Новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 мало отличается от прошлогодней модели: Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 8.0 (2017)

    15:378

    Apple может предложить бесплатную подписку на Apple Music и Apple iCloud покупателям смартфонов iPhone 8: Для покупателей iPhone 8 у Apple могут быть приятные бонусы

    13:397

    Смартфон Vivo X20 сможет распознавать лица пользователей за 0,1 с: При помощи системы Face Wake вы сможете разблокировать смартфон, просто взглянув на него

    12:54

    SoC Snapdragon 836 может выйти в следующем году: Возможно, к тому момент производитель изменит название данной мобильной платформы

    12:47

    Поставки системных плат падают и могут продолжить снижаться в следующем году: Мировые продажи системных плат падают

    12:171

    Asus предложит бюджетный смартфон с экраном, имеющим соотношение сторон 18:9: Asus X018D получит сверхширокоформатный экран и платформу MediaTek

    12:06

    Специалисты iFixit не поставили смартфону Samsung Galaxy Note8 высокий балл: Samsung Galaxy Note8 заработал у iFixit четыре балла

    11:394

    Google тестирует какое-то устройство Soraka, основанное на CPU Intel Core m3-7Y30 и существующее в трёх различных модификациях: Google Sokara может стать следующим аппаратом Pixel

    07:3014

    Недорогие системные платы для процессоров Intel Core восьмого поколения выйдут лишь в начале следующего года: Intel готовит целую линейку чипсетов Z300

    07:002

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