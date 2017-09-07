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    7 сентября 2017

    Блоки питания Enermax MaxTytan имеют сертификаты 80Plus Titanium: Серия Enermax MaxTytan включает блоки питания мощностью 750 и 800 Вт

    23:508

    Твердотельный накопитель Adata IMSS314 типоразмера mSATA предназначен для промышленной электроники: Накопитель Adata IMSS314 оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    23:331

    Объектив Mitakon Zhongyi Creator 85mm f/2 оснащен креплением Sony E: Рекомендованная производителем розничная цена объектива примерно равна 190 евро

    21:339

    PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods: Чехол PodCase позволяет не думать о том, куда деть AirPods

    18:1621

    Intel уже предлагает три мини-ПК NUC с предустановленными накопителями Optane: SSD Optane прописались в мини-ПК Intel NUC

    17:5916

    Qualcomm и NXP снова не смогли завершить сделку, которая оценивается уже на 9 млрд долларов ниже, нежели изначально: Qualcomm пока не может купить NXP

    17:43

    Регуляторы ЕС и США якобы обвиняют TSMC в нарушении антимонопольного законодательства, но сама компания пока запросов не получала: TSMC могут обвинить в злоупотреблении доминирующим положением

    17:272

    Любой голосовой помощник можно обмануть, используя ультразвук: Любой голосовой помощник можно заставить действовать посредством команд на ультразвуковой частоте

    16:5650

    Полупроводниковый рынок растёт уже 12 месяцев подряд : Полупроводниковый рынок вырос на 36,1%

    15:361

    Гибридные процессоры AMD Bristol Ridge с теплопакетом 35 Вт наконец-то поступили в продажу: 35-ваттные APU Bristol Ridge появились в продаже

    15:0724

    Изображения и фотографии указывают на то, что Huawei всё-таки выпустит модель Mate 10 Pro с безрамочным дисплеем: Huawei Mate 10 Pro позирует на фото

    14:512

    Процессоров AMD Ryzen Threadripper могло бы не быть, если бы не маленькая группа энтузиастов: Изначально AMD не собиралась выпускать CPU Ryzen Threadripper

    14:2455

    Представлен объектив Mitakon Zhongyi Creator 35mm f/2 с креплением Sony E: По словам производителя, объектив обеспечивает красивое размытие заднего плата

    14:205

    Расширена линейка объективов для камеры Fujifilm GFX50s: Ранее Fujifilm уже выпустила камеру GFX 50S, первую камеру в линейке GFX, а так же шесть объективов

    13:406

    Смартфон Vivo V7+ получил экран разрешением 1440 х 720 пикселей, ЦАП AK4376A и 24-мегапиксельную фронтальную камеру: Смартфон Vivo V7+ оценили в 345 долларов

    12:5011

    Производители чехлов подтвердили, что новый смартфон Apple будет называться iPhone 8: Анонс iPhone 8 ожидается 12 сентября

    12:3541

    Google и HTC находятся на завершающей стадии переговоров касательно поглощения или стратегического партнёрства: Google может купить часть HTC уже в самое ближайшее время

    12:3113

    Презентация нового продукта Microsoft Surface ожидается в конце октября: Панос Панай представит, как минимум, один новый продукт под брендом Surface

    12:2312

    Китайские онлайн-магазины уже начали принимать предзаказы на новые CPU Intel, включая модели Core i3: CPU Intel Core i3 восьмого поколения могут выйти вместе со старшими моделями

    12:1910

    WhatsApp готовит новое решение для бизнеса: Приложение WhatsApp Business на подходе

    12:1317

    Видеорегистратор Azdome DAB211 с поддержкой HDR оценен в $120: Устройство оснащено объективом с углом обзора 150°, а также однокристальной системой Ambarella A12A55 и датчиком изображения OV4689

    11:59

    Предзаказ на iPhone 8 можно будет оформить с 15 сентября: В продажу iPhone 8 поступит 22 сентября

    09:3386

    Смартфон Essential Phone практически невозможно погнуть руками, а его тыльную сторону крайне сложно поцарапать: Смартфон Essential Phone оказался прочнее многих

    09:3034

    Samsung Galaxy Note8 с первого дня будет поддерживать платформу Daydream: Также вы можете использовать фирменную гарнитуру Samsung Gear VR

    09:2225

    Решение оштрафовать Intel на 1,06 млрд евро будет пересмотрено: Суд Европейского союза направил дело на повторное рассмотрение

    09:1511

    Смартфон Google Pixel 2 должен получить ОС Android 8.1: Google сохранит такую же схему нумерации версий своей ОС, как и в случае с Android Nougat

    09:1117

    Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies: Первая ветка Hyperloop в итоге может быть построена в Индии

    09:0027

    Logitech MX Ergo — первая за последние несколько лет мышь производителя, которая оснащена трекболом: Logitech MX Ergo поступит в продажу в сентябре по цене $100

    08:4917

    Samsung отгрузит первый миллион шестидюймовых дисплеев для Xiaomi Mi 7 уже в декабре: К моменту выпуска на рынок производитель должен успеть приготовить несколько миллионов новых смартфонов

    08:3219

    Toshiba собирается выпустить HDD объёмом 14 ТБ ещё до конца года: Toshiba может опередить WD, выпустив самый объёмный HDD

    08:306

    Meizu первой будет использовать SoC Helio P40, которая может оказаться восьмиядерной: Неудивительно, учитывая длительные партнерские отношения между Meizu и MediaTek

    08:23

    Смартфон Panasonic P9 относится к бюджетному сегменту: Устройство оснащено пятидюймовым дисплеем крайне низкого по сегодняшним меркам разрешения

    08:104

    Видео дня: смартфон Huawei Mate 10: Huawei Mate 10 не будет похож на предшественника

    08:002

    Смартфон Honor 6 Play, работающий под управлением Android 7.0, оценивается всего в 90 долларов: Представлен смартфон Honor 6 Play

    07:00

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