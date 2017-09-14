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    14 сентября 2017

    Сервисная программа AppleCare+ для смартфонов iPhone Plus немного подорожала, а для iPhone X и вовсе стоит 200 долларов: Apple увеличила цену на программу AppleCare+

    20:0454

    Новая утечка указывает на возможность появления видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: Nvidia может выпустить GeForce GTX 1070 Ti

    18:1519

    Смартфон Nokia 2 получил аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч: Об этом упоминается в документе FCC

    17:507

    Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1020 G2 получил экран диагональю 12,5 дюйма разрешением 4K: HP EliteBook x360 1020 G2 с экраном диагональю 12,5 дюйма оценен в $1380

    17:2015

    Производитель смартфона Nomu S10 Рro приписывает ему класс защиты IP69: Смартфон Nomu S10 Рro станет улучшенной версией Nomu S10

    17:0515

    Google подтвердила, что смартфон Pixel 2 будет представлен 4 октября: Те, кто думает о замене своего смартфона, получат достойного кандидата 4 октября 2017

    16:3024

    Apple утверждает, что система Face ID в ходе презентации iPhone X вовсе не дала сбой: Система сработала именно так, как и задумано разработчиками

    15:59108

    Экшн-камера GoPro Hero 6 Black поддерживает запись видео 4K с частотой 60 к/с: Анонс экшн-камер GoPro Hero 6 ожидается 28 сентября

    15:4512

    Смартфон iPhone X имеет меньшую эффективную площадь дисплея, чем LG V30 и Xiaomi Mi Mix 2: Замерить эффективную площадь дисплея Samsung Galaxy S8 и Note8 из-за их загнутых экранов довольно сложно

    15:3261

    Ошибка в Android Oreo отключает мобильный интернет на смартфонах Google Pixel и Nexus: Google заявила, что компания в курсе данной проблемы и занимается ее решением.

    15:1519

    В твердотельных накопителях Team Group L5 Lite 3D используется память NAND с объемной компоновкой: Максимальный объем SSD Team Group L5 Lite 3D составляет 480 ГБ

    14:45

    Владельцы бракованных смартфонов Nexus 6P теперь получают взамен Google Pixel XL: Обязательным условием является отсутствие механических повреждение и следов попадания в корпус влаги

    14:2810

    16 октября Huawei представит три версии смартфона Mate 10: Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Lite

    14:191

    Смартфон Huawei G10 с четырьмя камерами представят 22 сентября: Cмартфон получит SoC Kirin 659, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти и аккумулятор емкостью 3240 мА•ч

    13:354

    Apple прекратила продажи красного iPhone 7 : До истощения складских запасов вы все еще можете при желании найти красный iPhone 7 в различных магазинах

    13:2816

    OnePlus 5 Special Edition представят 19 сентября: Характеристики OnePlus 5 Special Edition вряд ли будут изменены

    13:15

    Текстолит материнской платы Gigabyte Z370XP SLI окрашен в черный и белый: Gigabyte Z370XP SLI располагает двумя слотами M.2

    08:4514

    Acer Swift 3: металлической корпус толщиной 18 мм, CPU Core i5-8250U, 3D-карта GeForce MX150 и цена 800 долларов: Acer Swift 3 с CPU Core i5-8250U уже можно купить

    08:3053

    Более 2000 панелей E Ink Prism украсили одно из зданий Международного аэропорта Сан-Диего в рамках проекта Dazzle: Dazzle — проект оформления здания 2000 панелями E Ink Prism

    07:3017

    Наушники urBeats3 доступны как в версии с Lightning, так и с разъёмом 3,5 мм: Apple представила наушники urBeats3

    07:0042

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