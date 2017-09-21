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    21 сентября 2017

    Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti получит 2432 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти: Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti по производительности будет ближе к GTX 1070

    20:0730

    Благодаря iPhone X доля смартфонов с экранами OLED в следующем году вырастет до 33%: В следующем году каждый третий проданный смартфон будет иметь дисплей OLED

    19:2242

    В смартфонах Xiaomi вскоре появится поддержка технологии беспроводной зарядки: Xiaomi вступила в консорциум, продвигающий технологию Qi

    19:124

    Производители памяти DRAM не собираются наращивать производство, предпочитая сохранять дефицит продукции для удержания цен: Цены на память DRAM в ближайшие годы не упадут

    19:0323

    Nest Secure — домашняя система безопасности стоимостью 500 долларов: Nest представила набор безопасности Secure

    18:116

    Nest представила уличную камеру наблюдения Cam IQ outdoor и умный дверной звонок Hello: Уличная камера Nest Cam IQ outdoor стоит 350 долларов

    17:515

    Toshiba продаёт полупроводниковый бизнес консорциуму, включающему Bain Capital, SK Hynix и Apple, за 18 млрд долларов: Toshiba окончательно определилась с покупателем части своего бизнеса

    16:0543

    Уже в следующем году AMD выпустит обновлённые CPU Ryzen и GPU Vega, созданные при использовании 12-нанометрового техпроцесса: AMD переведёт свои решения на нормы 12 нм

    15:3429

    Видеокарта MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost будет отличаться от референсных адаптеров системой охлаждения: MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost получит кулер турбинного типа

    15:239

    Gigabyte выбрала клоуна Пеннивайза для рекламы видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: Похоже, видеокарте GeForce GTX 1070 Ti действительно быть

    15:1122

    Партнёры Apple ещё даже не приступали к производству смартфонов iPhone X: Массовое производство iPhone X ещё не началось

    14:04112

    Tesla работает над собственным процессором для автомобилей. Возможно, в партнёрстве с AMD: Tesla перейдёт на собственные автомобильные процессоры

    13:1214

    В течение 10 лет стоимость производства лидаров для автомобилей снизится с 5000 до 500 долларов: По мере роста спроса к 2022 году она снизится до 1500 долларов, а к 2027 — до 500 долларов

    12:508

    Google приобрела часть сотрудников HTC и лицензию на интеллектуальную собственность этой компании: HTC и Google заключили сделку стоимостью 1,1 млрд долларов

    12:4636

    iPhone X может получить режим Nightstand Mode: Для пользователей, которые заряжают свои смартфоны в док-станциях, эта функциональность может быть очень полезной

    12:3631

    Ноутбук Microsoft Surface Pro с модемом LTE стал доступен для предзаказа еще до анонса: Предположительно, версия с модемом LTE будет примерно на $150 дороже версии, оснащенной только модулем Wi-Fi

    12:2110

    Baidu выделила $1,5 млрд на развитие технологий беспилотного вождения: ПО Baidu Apollo должно позволить создать полностью самоуправляемые автомобили, которые должны выехать на улицы Китая уже в 2020 году

    12:13

    Через сутки после выпуска iOS 11 была установлена на 10% совместимых устройств: В данный момент результат iOS составляет 12,71%, а iOS установлена на 75% устройств

    12:0030

    Moto X4 Android One одним из первых получит обновление до Android P: Смартфон работает под управлением стоковой версии Android 7.1 Nougat без каких-либо оболочек

    11:355

    Опубликованы фотографии, характеристики и цена смартфона Huawei Mate 10 Lite (Huawei Maimang 6): Цена новинки составит около 455 долларов

    11:061

    Представлено устройство для беспроводной зарядки мобильных устройство на расстоянии до 30 см: Цена устройства составит около 200 долларов

    10:3887

    В Китае оформлено всего 20 тыс. предзаказов на Samsung Galaxy Note8 и целых 4 млн — на iPhone 8: Многие жители Китая в последнее время отказывают от приобретения товаров Samsung, LG, Hyundai и других корейских компаний

    10:2764

    Представлен смартфон Meizu M6: знакомая начинка в обновленном корпусе: Цена в зависимости от объема памяти составляет 106 или 137 долларов

    10:064

    Планшет Amazon All-New Fire HD 10 с экраном Full HD и 2 ГБ ОЗУ оценивается в 150 долларов: Amazon представила новый планшет All-New Fire HD 10

    09:0013

    Waymo и Intel объединяют силы для работы над беспилотными автомобилями: Intel продолжит обеспечивать Waymo технологиями для беспилотных авто

    08:302

    Apple увеличит скорость беспроводной зарядки новых iPhone посредством обновления ПО: Новые смартфоны Apple в будущем будут заряжаться от беспроводных станций быстрее

    08:0062

    Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View нового поколения подорожает на 20 долларов: Google готовит гарнитуру Daydream View второго поколения

    07:30

    Внешний аккумулятор Meizu M20 ёмкостью 10 000 мА·ч оценивается в 26 долларов: Представлен аккумулятор Meizu M20

    07:005

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