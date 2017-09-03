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    3 сентября 2017

    Lenovo представила трансформируемый ноутбук Yoga 720 с 12-дюймовым экраном: Младшая модель Lenovo Yoga 720 не получила новых CPU Intel

    16:443

    В недрах фитнес-лаборатории Apple за пять лет более 10 000 человек провели 33 000 тренировок с целью сбора соответствующих данных: Apple располагает самым большим объёмом данных о тренировках и спортивной активности

    14:5666

    Acer Switch 7 Black Edition — первый безвентиляторный гибридный ноутбук, оснащаемый дискретной видеокартой: Acer оснастила ПК Switch 7 Black Edition видеокартой GeForce MX150

    13:2112

    Конвертируемый ноутбук Acer Spin 5 оснащается видеокартой GeForce GTX 1050: Acer Spin 5 доступен в двух версиях с разными экранами

    13:011

    Acer Swift 5 — ноутбук с 14-дюймовым экраном, толщиной менее 1 см и массой менее 1 кг: Acer Swift 5 оценивается в 1000 долларов минимум

    12:4615

    Умные часы Garmin Vivoactive 3 первыми получили поддержку платёжного сервиса Garmin Pay: Сервис Garmin Pay дебютировал на часах Vivoactive 3

    12:0331

    Garmin Vivosport — трекер активности в виде браслета, оснащённый датчиком ЧСС и модулем GPS: Трекер Garmin Vivosport оценён в 200 долларов

    11:4010

    Apple ведёт переговоры с голливудскими звёздами: Apple хочет купить киностудию Culver Studios

    10:0050

    Гибридные умные часы Garmin Vivomove HR при неактивном экране неотличимы от обычных: Garmin представила умные часы Vivomove HR

    09:0031

    Акустическую систему Logitech MX Sound можно подключить к источнику как кабелем, так и посредством Bluetooth: АС Logitech MX Sound стоит 100 долларов

    08:301

    Обновление Fall Creators Update для Windows 10 станет доступно 17 октября: Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 10 в октябре

    08:008

    Клавиатура Logitech Craft получила необычный настраиваемый элемент управления под названием Crown: Клавиатура Logitech Craft оценивается в 200 долларов

    07:3014

    Lenovo Home Assistant Pack — «заготовка» для создания домашнего ассистента, требующая подключения планшета: Lenovo представила док-станцию Home Assistant Pack

    07:00

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