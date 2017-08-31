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    31 августа 2017

    Представлена камера Olympus OM-D E-M10 Mark III: Цена Olympus OM-D E-M10 III — 649 евро

    22:596

    Acer Predator Orion 9000 — игровой ПК с 18-ядерным процессором и четырьмя видеокартами Radeon RX Vega : Acer Predator Orion 9000 может оснащаться 128 ГБ ОЗУ

    21:1822

    Компания Apple разослала приглашения на анонс смартфона iPhone 8: Анонс смартфона iPhone 8 намечен на 12 сентября

    21:1721

    Представлен термостат Nest Thermostat E : Цена Nest Thermostat E — $169

    20:247

    Анонсированы продажи «гибридных» умных часов MyKronoz ZeTime: В умных часах MyKronoz ZeTime круглый цветной сенсорный экран соседствует с традиционными стрелками

    19:335

    В основе смартфона Sony Xperia XA1 Plus лежит SoC MediaTek Helio P20: Sony Xperia XA1 Plus весит почти 200 г

    19:056

    Смартфоны Sony Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact получили камеры Motion Eye и Android 8.0 из коробки: Sony представила смартфоны Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact

    16:0234

    Игровые мониторы Dell Alienware 34 AW3418DW и AW3418HW отличаются радиусом кривизны панелей и разрешением: Dell представила игровые мониторы Alienware 34 AW3418DW и AW3418HW

    15:318

    Новое поколение игрового ноутбука Dell Inspiron 15 7000 Gaming Laptop может оснащаться видеокартой GeForce GTX 1060 Max-Q: Dell Inspiron 15 7000 Gaming Laptop теперь стартует с отметки в 1000 долларов

    15:154

    Apple Watch займут более половины рынка умных часов по итогам текущего года: В следующем году продажи умных часов превысят продажи трекеров активности

    14:2629

    Процессор AMD Ryzen Threadripper 1900X поступает в продажу сегодня по цене 550 долларов: AMD Ryzen Threadripper 1900X можно будет купить сегодня

    14:082

    Защищённый планшет Dell Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet в минимальной конфигурации обойдётся почти в 2000 долларов: Dell представила планшет Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet

    13:522

    Карта памяти SanDisk microSD объемом 400 ГБ оценена в $250: Карта памяти поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с

    13:4017

    Устройство SanDisk iXpand Base служит для зарядки iPhone и синхронизации данных: Цена SanDisk iXpand Base с объемом флэш-памяти 32, 64, 128 и 256 ГБ составляет 50, 100, 130 и 200 долларов соответственно

    13:214

    DockCase — чехол и док-станция для MacBook Pro : Поставки начнутся в ноябре

    12:512

    Apple может отказаться от планов по выпуску iPhone 9 с дисплеем диагональю 5,28 дюйма: Смартфон iPhone 9 может выйти в версиях с дисплеями диагональю 5,85 и 6,46 дюйма

    12:3139

    Представлен смартфон LG V30: Смартфон LG V30 оснащен шестидюймовым экраном и сдвоенной камерой

    11:5629

    Смартфон Samsung Galaxy S9 могут представить уже в январе: Источники сообщают, что сканер отпечатков пальцев разместят в центральной части задней панели под сдвоенной основной камерой

    11:2217

    LG Display уверена, что панели OLED заменят привычные телевизоры, окна и зеркала: Спрос на панели OLED для смартфонов к 2020 году будет втрое меньше предложения

    10:4624

    Представлены панорамные камеры Acer Holo360 и Acer Vision360: Vision360 позволяет по желанию отслеживать местоположение устройства и удаленно включать его камеру

    10:34

    В объективах Canon EF 50mm f/1.4 USM выявлена неисправность, связанная с фокусировкой: Производитель устраняет неисправность бесплатно

    10:223

    Адаптер Dodocool DA123 с разъемами Lightning и 3,5 мм имеет блок управления на проводе: Цена аксессуара составляет 30 долларов

    10:193

    Опубликованы первые официальные изображения безрамочного смартфона Vivo X20: Новинке приписывают технологию обработки изображения Vivo DSP и, возможно, сдвоенные камеры на передней и задней панелях

    10:128

    Смартфон Sony G8541 работает под управлением ОС Android 8.0 Oreo: Основой устройства служит однокристальная система Snapdragon с восьмиядерным процессором

    10:06

    Выпущена версия смартфона Xiaomi Redmi 4A с 3 ГБ ОЗУ за $110: Остальные характеристики смартфона не изменились

    09:554

    3D-карту AMD Radeon RX Vega 56 можно сделать быстрее с помощью BIOS модели RX Vega 64 : Замена BIOS повышает частоты RX Vega 56 до частот RX Vega 64

    09:049

    ASRock DeskMini GTX: мини-ПК объёмом 2,7 литра с пятью накопителями и видеокартой GeForce GTX 1080: Флагманская версия ПК ASRock DeskMini GTX оснащается GeForce GTX 1080

    09:003

    Смартфон BlackBerry, который выйдет в октябре, предложит защиту от воды и станет новым флагманом бренда: Новый смартфон BlackBerry будет защищён от воды

    08:301

    Линейка телевизоров Samsung The Frame пополнилась 43-дюймовой моделью : Телевизоры Samsung The Frame теперь доступны и в версии диагональю 43 дюйма

    08:0025

    В начале следующего года компания TCL возродит бренд Palm на рынке смартфонов : Смартфоны Palm снова появятся в продаже

    07:308

    HTC и Asus столкнулись со спадом продаж смартфонов даже на родном рынке: Oppo обошла HTC на рынке смартфонов Тайваня

    07:004

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