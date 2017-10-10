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    10 октября 2017

    В датчики изображения ON Semiconductor AS0140 и AS0142 интегрированы процессоры изображения : Однокристальные системы ON Semiconductor AS0140 и AS0142 предназначены для автомобильных камер

    20:33

    Смартфон ZTE Axon M со складным экраном замечен в базе данных теста Geekbench : Аппарат набирает в одноядерном тесте производительности 1677 баллов

    19:5326

    Ассортимент EK Water Blocks пополнили радиаторы EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280: Радиаторы EK Water Blocks EK-CoolStream SE 140 и EK-CoolStream SE 280 стоят около 50 и 70 евро соответственно

    15:07

    Deutsche Post DHL планирует в будущем году начать тестирование автономных автомобилей в качестве средства доставки: Пробная эксплуатация 300 автомобилей должна начаться уже в следующем году

    14:447

    Смартфон Meitu M8s позволяет снимать видеоролики с размытием фона на фронтальную камеру: Емкость аккумулятора составляет 3100 мА•ч, смартфон оснащен ЦАП и дактилоскопическим датчиком

    14:344

    Представлен полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35mm F1.4 FE: Продажи Samyang AF 35mm F1.4 FE должны начаться в ноябре

    14:1822

    Компания BOE стала первым китайским производителем гибких панелей OLED: Панели размером 5,5 дюйма будет получать компания Huawei

    14:0310

    Технология Omnivision Nyxel позволила улучшить датчики систем машинного зрения и приборов ночного видения: Технология Omnivision Nyxel повышает квантовую эффективность датчиков, работающих в ближнем инфракрасном диапазоне

    13:52

    В 2018 году планшеты Apple iPad Pro получат Face ID: Выход новых планшетов iPad Pro ожидается в первом полугодии 2018 года

    13:3985

    SilverStone SST-MS09C – металлический корпус, превращающий SSD M.2 в флешку: SilverStone SST-MS09C поддерживает SSD M.2 длиной 6 или 8 см с ключом B

    13:3520

    Анонсирована платформа Nvidia Drive PX Pegasus для полностью автономных автомобилей: Сегодня в Мюнхене Дженсен анонсировал новый продукт

    13:2717

    Nokia Technologies сокращает штат примерно на 30%, закрывает проект Ozo и отказывается от направления VR: Cвоих рабочих мест лишатся 310 из 1090 сотрудников

    13:2412

    Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций: Microsoft оплатила 15 лет работы ирландской ветряной электростанции

    13:09

    Операционный доход LG увеличится на 82,2% за квартал, однако инвесторы ожидали большего : LG Electronics вряд ли оправдает ожидания инвесторов

    12:522

    Основные характеристики смартфона Huawei Mate 10 перечислены на рекламной листовке:

    12:451

    Смартфон Oppo F5 представят 26 октября: Он позволит делать качественные фотографии на сдвоенную фронтальную камеру

    12:37

    Samsung покажет новую систему «Интернета вещей в здании» (b.IoT) 18 октября: Компьютерная система может включить отопление за несколько часов до прихода сотрудников, а также отключить электричество в тех помещениях, которые в данный момент не используются

    12:145

    Заработал голосовой помощник «Алиса»: С «Алисой» уже можно пообщаться в приложении «Яндекс» и в бета-версии Голосового помощника для Windows

    11:2451

    Ученые вызвали эмоции на лицах Моны Лизы и Авраама Линкольна: В разработке принимали участие специалисты Facebook, поэтому, возможно, в перспективе подобная технология найдет применение и в одноименной социальной сети

    11:188

    Microsoft ещё в 2014 году готовила безрамочный смартфон Lumia 435: Microsoft могла стать законодателем моды в мире безрамочных смартфонов

    11:058

    Начинаются поставки «рюкзачных» компьютеров HP Omen X Compact Desktop для приложений виртуальной реальности: Цена настольного ПК Omen X на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения с 3D-картой GTX 1080 равна $2500

    10:551

    Голосовой помощник Google Assistant будет звучать более реалистично благодаря технологии WaveNet : На начальной стадии WaveNet будет использоваться для английской и японской версий Google Assistant

    10:3913

    Фото дня: рекламный плакат Intel указывает на наличие в новых CPU компании графического ядра AMD Vega : Intel всё-таки будет использовать GPU AMD в своих процессорах

    10:3932

    Google прокомментировала изъятие разъема 3,5 мм из смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL: В США оба смартфона поступят в продажу 19 октября

    10:3138

    Появились новые подробности о складном смартфоне ZTE Axon M, оснащённом двумя дисплеями: ZTE Axon M будет иметь габариты 150 х 140 мм в разложенном виде

    10:231

    Nokia 9, Nokia 7 и Nokia 2 могут представить на MWC 2018: HMD Global объявила о воскрешении Nokia на Mobile World Congress 2017

    10:211

    Мобильное приложение Control Room позволяет управлять редактором Lightroom, используя смартфон: Пользователю Control Room доступны функции как редактирования, так и управления изображениями

    10:204

    Процессорные охладители Cooler Master Hyper H411R и Hyper H412R отличаются лишь наличием подсветки: Cooler Master представила кулеры Hyper H411R и Hyper H412R

    09:30

    Waymo создала компанию Let's Talk Self-Driving, которая займётся просвещением людей касательно технологий беспилотных авто: Waymo постарается убедить людей, что беспилотные машины — это хорошо и безопасно

    08:3015

    Концерн General Motors приобрёл компанию Strobe, разрабатывающую компактный лидар нового поколения: General Motors купила Strobe

    08:005

    После многолетнего перерыва Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку: В создании нового робота примут участие разработчики Aibo

    07:3026

    Intel закрыла компанию Recon, выпускавшую спортивные и промышленные умные очки: Компания Recon прекратила своё существование

    07:303

    Ikelite «рассматривает возможность» выпуска подводного бокса для Nikon D850: Подводные боксы для Nikon D850 выпустили или собираются выпустить все основные производители этой продукции

    07:002

    Первые графические адаптеры AMD поколения Navi могут дебютировать ещё до конца лета 2018 года: Видеокарту с GPU Navi могут показать уже в августе

    07:005

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