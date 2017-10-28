  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 октября 2017

    Смартфон ZTE A0620 будет выпускаться в вариантах с 3, 4 и 8 ГБ ОЗУ: Емкость аккумулятора смартфона ZTE A0620 равна 4870 мА∙ч

    16:5524

    Ноутбук MSI GS63 7RD Stealth получил 3D-карту GeForce GTX 1050: Основой MSI GS63 7RD Stealth служит процессор Intel Core i7-7700HQ

    15:1514

    Cisco и Google взялись совместно разработать гибридное облачное решение: Оно позволит исполнять приложения как локально, так и на платформе Google Cloud Platform

    14:504

    Начались продажи накопителей Intel Optane SSD 900P: Накопители Intel Optane SSD 900P выпускаются объемом 280 и 480 ГБ

    14:28119

    Google обещает исправить проблему со звуком при записи видеороликов на Pixel 2:

    14:016

    Четыре панели компьютерного корпуса Xigmatek Prosper изготовлены из закаленного стекла: На панель ввода-вывода корпуса Xigmatek Prosper вынесено четыре разъема USB 3.0

    13:3315

    BOE показала сгибающиеся дисплеи AMOLED: Очевидно, что в ближайшие годы ситуация на мировом рынке AMOLED, где сегодня доминирует Samsung, должна сильно поменяться

    13:3315

    В WhatsApp появилась возможность удалять сообщения: Удаление сообщение не является гарантией того, что ваш собеседник уже не прочитал его

    13:2115

    Монитор AOC I1601FWUX подключается к ПК при помощи кабеля USB-C: Цена AOC I1601FWUX составляет около 200 долларов

    13:1119

    Карманный компьютер Zebra TC20 предназначен для делового применения: Степень защиты компьютера Zebra TC20 — IP54

    13:0320

    Стоимость замены заднего стекла iPhone X выше, чем стоимость OnePlus 5: Заменить заднее стекло в iPhone X обойдётся в 550 долларов

    12:45119

    Nvidia требует, чтобы в серверных ПК и рабочих станциях использовались только адаптеры семейств Quadro и Tesla: Nvidia запрещает партнёрам поставлять видеокарты семейства GeForce клиентам для создания серверных решений и высокопроизводительных ПК

    12:3113

    Серия 3D-карт Gainward GeForce GTX 1070 Ti включает две модели: Обе они работают на штатных частотах

    12:281

    Sony оценила смартфоны Xperia R1 и R1 Plus, оснащённые экранами HD и SoC Snapdragon 430, в 215 и 245 долларов соответственно: Представлены смартфоны Sony Xperia R1 и R1 Plus

    11:5214

    Компания Western Digital завершила минувший квартал с чистой прибылью 681 млн долларов и 7 млрд долларов на счету: Год назад компания Western Digital за квартал потеряла 366 млн долларов

    11:46

    Leather Sleeve — чехол для ноутбука Apple MacBook по цене смартфона Xiaomi Redmi Note 4X: Apple представила фирменный кожаный чехол для MacBook

    11:3210

    Система охлаждения для модулей памяти Corsair Dominator Airflow Platinum RGB Fan украшена полноцветной подсветкой: Конструкция системы охлаждения для модулей памяти Dominator Airflow Platinum Fan включает два вентилятора

    11:20

    3D-карта Colorful iGame GeForce GTX 1070 Ti Vulcan X Top оснащена жидкокристаллическим индикатором: Кроме того, система охлаждения SWORIZER с тремя 92-миллиметровыми вентиляторами украшена полноцветной подсветкой

    10:451

    Рост выручки на 34% и хороший прогноз на текущий квартал обеспечил Amazon рост акций до рекордного значения: Amazon отчиталась за третий квартал 2017 года

    08:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018