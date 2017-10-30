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    30 октября 2017

    Более трёх четвертей китайского рынка смартфонов приходится всего на пять компаний, в числе которых и Apple: Huawei лидирует на рынке смартфонов Китая

    20:16101

    Sharp снова завершила квартал с прибылью и улучшила прогноз по итогам года: Sharp отчиталась за второй квартал 2018 финансового года

    19:453

    Пожар уничтожил часть архива HP: Исторические документы стали жертвой стихии

    19:426

    Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B позволяет установить накопитель типоразмера 2,5 дюйма вместо тонкого оптического привода: Icy Dock ToughArmor MB411SPO-1B поддерживает горячую замену накопителя

    18:0816

    По мнению TrendForce, с нехваткой DRAM скоро может быть покончено : Samsung рассматривает возможность расширения производства DRAM

    17:5810

    Карта расширения SilverStone ECM22 позволяет подключить к слоту PCIe x4 твердотельный накопитель типоразмера M.2: Карта SilverStone ECM22 поддерживает накопители с интерфейсом PCIe и SATA

    15:234

    10-нанометровые процессоры Intel все же появятся в этом году, но в очень ограниченном количестве: Сроком широкой доступности 10-нанометровых процессоров Intel называет второе полугоде 2018 года

    15:0420

    Nikon закроет китайскую фабрику, где производят компактные цифровые камеры: Nikon закрывает один из своих заводов

    14:4724

    Представлены хранилища с сетевым подключением Synology DiskStation DS218play, DS218j и DS118: Каждое из них оснащено портом Gigabit Ethernet и двумя портами USB 3.0

    14:3221

    EK Water Blocks предлагает наборы фитингов нескольких цветов: Фитинги EK-ACF Fitting предназначены для шлангов, EK-HDC Fitting — для труб

    14:073

    3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition разогнана производителем: Карта украшена красной светодиодной подсветкой

    13:217

    Amazon выделяет $250 000 в качестве призов за разработку возможностей Alexa, ориентированных на детей: Конкурс уже начался

    13:048

    Nintendo нарастила выручку почти втрое. Продажи консоли Switch приближаются к 8 млн устройств: Nintendo отчиталась за прошедшее полугодие

    12:39

    Apple не станет вносить никаких существенных изменений в камеру TrueDepth для следующего поколения iPhone: Смартфоны iPhone 2018 года получат такую же камеру TrueDepth, как и iPhone X

    12:1972

    Baidu будет разрабатывать самоуправляемые машины совместно с Shouqi: Shouqi Limousine & Chauffeur — крупный оператор такси, работающий более чем в 50 городах Китая

    11:08

    Многие владельцы смартфонов iPhone 8 несут их в магазины в обмен на iPhone X : За последний месяц Decluttr.com купил тысячи смартфонов Apple, 7% из которых оказались моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    10:58106

    Больше всех на исследования и разработки тратят Amazon, Alphabet, Intel и Samsung: В сотню лучших вошли 40 американских, 16 японских и 6 китайских компаний

    10:3921

    Royal Yacht Brokers будет принимать криптовалюты в качестве оплаты за аренду роскошных яхт: Обрабатывать платежи для RYB будет компания Goldmoney, специализирующаяся на инвестиционных операциях с ценными металлами

    10:3828

    Опубликованы результаты теста производительности 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix : Превосходство над референсным образцом GeForce GTX 1070 Ti является символическим

    10:0012

    Автомобиль BMW Z8, первым владельцем которого был Стив Джобс, продадут на аукционе: Всего было произведено около 5700 таких машин

    08:5321

    При покупке второго смартфона Essential PH-1 цена снижается до $299: Скидку можно использовать не только на приобретение второго смартфона, но и для бесплатного получения камеры Essential 360

    08:359

    Google в последний момент убрала гарнитуру из комплекта поставки смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL должны были получить проводную гарнитуру с разъемом USB-C

    08:0132

    Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов в Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit: Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit получат 1 млрд долларов от Саудовской Аравии

    08:003

    Samsung возглавляет рынок бытовой техники США шестой квартал подряд: Наибольшей популярностью в США пользуются холодильники и стиральные машины Samsung

    07:4045

    Сотрудник Apple, дочь которого опубликовала новый видеоролик с iPhone X, лишился работы: Девушка утверждает, что даже не догадывалась, что, выкладывая ролик, она подставляет своего отца и нарушает правила компании Apple

    07:2040

    Best Buy поднял цену на iPhone X на $100: Очевидно, что если бы не было спроса, то и цена бы не увеличивалась

    07:0622

    Успехи Huawei в Европе сподвигли компанию запустить на этом рынке свой магазин приложений: Huawei запустит в Европе свой магазин AppStore

    07:002

    Появились новые эскизы смартфона Samsung со сгибающимся дисплеем: В течение последнего года ходят слухи о том, что Samsung Electronics работает над Galaxy X

    06:5516

    Смартфон Meitu V6 получил нестандартный, но традиционный для производителя корпус и четыре камеры: В продажу новинка поступит в ноябре

    06:474

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