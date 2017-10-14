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    14 октября 2017

    За неделю из Tesla уволено несколько сотен сотрудников: Производитель подтвердил факт увольнений

    20:1729

    Google выделит 1 млрд долларов, чтобы подготовить людей к автоматизации: В рамках инициативы Grow with Google будут предложены обучающие курсы и гранты

    19:0635

    Опубликованы характеристики камеры Canon PowerShot G1 X Mark III: Canon PowerShot G1 X Mark III оценен в $1300

    18:4031

    Qualcomm требует прекратить выпуск смартфонов Apple iPhone: Компания Qualcomm обратилась в суд в Китае

    17:5553

    Google приписывают расширение линейки мобильных устройств Pixelbook планшетом: Возможно компания также выпустит версии Pixelbook подешевле

    17:406

    OnePlus признаёт, что её смартфоны собирают пользовательские данные: OnePlus продолжит собирать пользовательские данные

    16:5914

    24-дюймовый монитор NEC MultiSync PA243W ориентирован на профессионалов, работающих с графикой: NEC MultiSync PA243W оценен в $950

    16:408

    Ассортимент G.Skill пополнился набором модулей памяти Trident Z RGB DDR4-4266 суммарным объемом 32 ГБ: В модулях, украшенных полноцветной подсветкой, используются микросхемы DRAM DDR4 производства Samsung

    16:065

    Dell создаёт подразделение Internet of Things и выделяет на него 1 млрд долларов: Dell только сейчас начинает развивать направление интернета вещей

    15:03

    В нынешнем году полупроводниковый рынок вырастет на 19,7%, а в 2019 — упадёт на 1%: Полупроводниковый рынок вырастет сильнее всего с 2010 года

    14:542

    Huawei Y6 Pro (2017) — смартфон стоимостью 180 долларов, оснащённый платформой Qualcomm: Huawei оснастила смартфон Y6 Pro (2017) SoC Snapdragon 425

    14:399

    Вскоре принтер Polaroid Insta-Share появится в виде модуля Moto Mods : Amazon Alexa появится на модуле Moto Mods

    14:281

    Экшн-камера Casio GZE-1 выполнена в стиле часов G-Shock: Экшн-камера Casio GZE-1 выглядит очень необычно

    13:581

    Владельцы первого поколения смартфонов Google Pixel сохранят неограниченный доступ к Google Photos: В данном случае никакие временные ограничения не действуют

    13:14

    iPhone со стилусом может появиться на рынке в 2019 году: В самом стилусе будет применен суперконденсатор

    12:25115

    Опубликовано качественное изображение смартфона Huawei Mate 10 Lite, который оснащен четырьмя камерами и экраном 18:9: В продажу Huawei Mate 10 Lite поступит в ноябре по цене 349 евро

    12:065

    Почти половина пользователей смартфонов проводит с этими устройствами более пяти часов в день: Смартфоны быстро заняли центральное место среди других электронных устройств

    11:0510

    Опубликовано изображение смартфона Xiaomi Mi 6C, который будет оснащен SoC Surge S2: Цена новинки составит около 258 долларов

    11:056

    Производительность Google Pixel 2 и Pixel 2 XL оценили в ПО Geekbench: Оба смартфона оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835

    10:5518

    Cyanogen сменила название на Cyngn и принялась за самоуправляемые автомобили: В данный момент в штате компании числится около 30 человек, включая инженеров из Mercedes-Benz и Udacity

    10:444

    Инсайдер рассказал о новых моделях смартфона Xiaomi Redmi 5: Эти смартфоны будут выпущены во всем мире, включая Европу

    10:33

    Почти половина всех смартфонов, продаваемых оператором Verizon, имеет логотип Apple: Samsung укрепила свои позиции на рынке Великобритании

    07:0025

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