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    20 октября 2017

    Чистый доход TSMC в третьем квартале 2017 года составил почти 3 млрд долларов: TSMC ожидает в этом квартале рост дохода на 10%

    20:0020

    Ассортимент G.Skill пополнили наборы модулей памяти SO-DIMM DDR4-3800 суммарным объемом 32 ГБ: В продаже новые наборы должны появиться в начале декабря

    19:25

    Набор из 110 переключателей Cherry MX стоит 40 евро: Набор адресован разработчикам и энтузиастам-самодельщикам

    19:048

    У EK Water Blocks готов водоблок для системных плат Asus с процессорным гнездом AMD TR4: EK-FB ASUS ROG ZE RGB Monoblock можно использовать даже с помпами небольшой мощности

    18:491

    Мышь Spire Archer 12 имеет эргономичную «вертикальную» форму: Продажи мыши Spire Archer 12 начнутся в ноябре по цене $55

    16:484

    Комбинированный блок EK Water Blocks EK-XRES Revo и резервуары EK-RES X3 150 RGB и EK-RES X3 250 RGB украшены подсветкой: Емкость резервуаров EK-RES X3 150 RGB и EK-RES X3 250 RGB составляет около 240 и 440 мл соответственно

    16:361

    Подсветку жидкостных систем охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB можно синхронизировать с подсветкой системной платы: Системы охлаждения Cooler Master ML120L RGB и ML240L RGB подходят для всех современных процессоров

    16:001

    По данным TrendForce, цены на литий-ионные аккумуляторы продолжают медленно расти: Поставки литий-полимерных аккумуляторов все так же ограничены

    15:4432

    Внешний накопитель Pholio — оффлайновая альтернатива Google Photos: Встроенное ПО Pholio работает по принципам искусственного интеллекта

    15:0910

    Ноутбук Gigabyte Aorus X9 с двумя видеокартами GeForce GTX 1070 оказался существенно дешевле, чем нам обещали: Gigabyte Aorus X9 весит всего 3,5 кг

    14:358

    Стали известны сроки начала продаж и цены объективов Olympus M.Zuiko Digital 17mm F1.2 Pro и 45mm F1.2 Pro в Европе: Объективы Olympus 45mm F1.2 Pro можно будет купить довольно скоро, M.Zuiko Digital 17mm F1.2 Pro придется подождать

    14:3422

    Выручка Ericsson падает, а убытки растут: Ericsson отчиталась за третий квартал 2017 года

    14:025

    Доля iOS 11 снизилась впервые с момента выхода финальной версии ОС: iOS 11 установлена более чем на половину совместимых устройств спустя месяц после выхода

    13:4255

    В минувшем квартале через PayPal было переведено более 114 млрд долларов: Доход PayPal в третьем квартале 2017 года достиг 3,239 млрд долларов

    13:284

    По оценке KGI, 3 ноября в магазинах окажется от 2 до 3 млн iPhone X: Минг-Чи Куо снизил прогноз по поставкам iPhone X в четвертом квартале с 30-35 млн до 25-30 млн единиц

    13:1213

    Система охлаждения Inno3D Jet-Fan предназначена для 3D-карт серии GeForce GTX 10XX : В Inno3D Jet-Fan входит пластина, закрепляемая на тыльной стороне печатной платы

    13:042

    KFA2 готовит к выпуску свой вариант GeForce GTX 1070 Ti: В сети уже появились изображения 3D-карты KFA2 GTX 1070 Ti EX

    12:478

    Опубликованы изображения смартфона OnePlus 5T : OnePlus 5T внешне кажется абсолютно новым смартфоном

    12:379

    Samsung намекает, что дополнительный налог на ее стиральные машинки негативно отразится на новом американском заводе компании: Samsung заявила, что подобные ограничения могут снизить количество запланированных новых рабочих мест

    12:2529

    Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз: Модели Zero S и DS ZF7.2 «заправляются» всего за час

    12:2524

    Потребительские процессоры Intel Cannon Lake будут поддерживать набор команд AVX-512: CPU Intel Cannon Lake и Ice Lake получат поддержку AVX-512

    12:1515

    Введена в строй крупнейшая ветряная электростанция Amazon: Электростанция насчитывает более 100 турбин

    11:3172

    Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey не выйдет на рынок Европы: В США Samsung HMD Odyssey в комплекте с двумя контроллерами будет предлагаться по цене 499 долларов

    11:133

    Игровой монитор Benq Zowie XL2536 поддерживает технологию DyAc: В мониторе Benq Zowie XL2536 используется жидкокристаллическая панель разрешением Full HD

    11:101

    Испытания блогера JerryRigEverything показали, что смартфон Google Pixel 2 имеет ряд особенностей: Смартфон Google Pixel 2 лучше не гнуть

    11:094

    LG Innotek вошла в состав международной ассоциации CharIN: LG Innotek начала производство комплектующих для автомобильного рынка еще в 2005 году

    11:081

    Xiaomi предлагает умный дверной замок за $256: Дактилоскопический датчик распознает отпечатки пальцев людей в возрасте от 7 до 70 лет с вероятностью ошибки 0,0005%

    10:5333

    Мини-ПК MSI Cubi 3 Silent будут оснащены пассивной системой охлаждения и CPU Intel Kaby Lake: MSI готовит мини-ПК Cubi 3 Silent

    10:514

    Владельцы Samsung Galaxy S8 и Note8 смогут работать с Linux: В настоящий момент Linux on Galaxy проходит стадию тестирования

    10:3058

    Шасси Streacom BC1 Mini предназначено для малогабаритных систем : Шасси из алюминия весит 805 г

    10:305

    Система для самоуправляемых автомобилей, создаваемая Apple, представляет собой отдельный блок: Блок, создаваемый в рамках проекта Project Titan, размещается на крыше машины

    10:016

    Безрамочный смартфон HomTom S9 Plus будет доступен за $160: Смартфон поддерживает режим HDR, панорамную съемку и портретный режим с размытием фона

    09:593

    В Южной Корее создана первая в мире система для липосакции, в которой хирургу помогает искусственный интеллект: Система M.A.I.L создана в сотрудничестве с Microsoft

    09:461

    Представлен планшет Chuwi SurBook Mini: Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 и Ubuntu

    09:38

    General Motors первой начнёт испытания беспилотных машин в Нью-Йорке: В следующем году на улицах Нью-Йорка появятся прототипы беспилотных машин

    07:301

    Портативные акустические системы Ultimate Ears Blast и Megablast не боятся воды и поддерживают Amazon Alexa: Ultimate Ears Blast и Megablast оцениваются в 230 и 300 долларов соответственно

    07:003

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