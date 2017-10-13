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    13 октября 2017

    Появилось первое изображение современной версии объектива Leica Thambar-M 90mm f/2.2: Когда будет выпущена новая версия объектива Leica Thambar-M 90mm f/2.2 — пока неизвестно

    18:576

    Представлен смартфон Oppo F3 Lite : Во Вьетнаме Oppo F3 Lite стоит около 240 долларов

    18:101

    Alphabet выделил проект Project Loon в отдельную корпорацию под названием Loon Inc: Project Loon превращается в Loon Inc

    17:47

    Разновидность смартфона Nokia 8 с 6 ГБ ОЗУ появилась на финском рынке: Аппарат стоит 650 евро

    17:131

    До конца года цены на микросхемы памяти LPDDR DRAM вырастут ещё на 10-15% : Цены на оперативную память продолжат расти

    17:0917

    За первый год продаж смартфоны бренда Nokia разойдутся в количестве 10 млн штук: Nokia уже продала около 10 млн мобильных телефонов

    16:4011

    Производители вентиляторов для потребительской электроники могут получить выгоду от работы с автомобильным рынком: Yen Sun Technology нарастила доходы благодаря сотрудничеству с автопроизводителями

    16:0210

    Внешний SSD Silicon Power Bolt B10 весит всего 25 г: Silicon Power представила накопитель Bolt B80

    15:439

    iOS 11 уже установлена на 47% совместимых устройств: Доля iOS 10 равна 46%

    15:37109

    К концу года 100% глобальных операций Google будут осуществляться за счёт возобновляемых источников энергии: Google рапортует об экологических достижениях

    15:082

    Waymo помирится с Uber, если получит 1 млрд долларов и публичные извинения: Требования Waymo свидетельствуют о том, что компания уверена в своей позиции в суде

    15:014

    Tesla отзывает 11 000 электромобилей: В кроссоверах Model X выявлена неисправность

    14:2311

    Cooler Master MasterBox MB600L — компьютерный корпус начального уровня, разделенный на два отсека: Cooler Master MasterBox MB600L оценен в $50

    13:253

    Largan подтвердила разработку 3D-камер для смартфонов: Наблюдатели отмечают, что у Largan есть шанс возглавить рынок 3D-камер не только для смартфонов, но и для автомобильной индустрии

    12:55

    Смартфон Vivo Y79 получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и камеру разрешением 24 Мп: Vivo Y79 прошел сертификационные испытания TENAA

    12:40

    Проблемы на производстве камеры TrueDepth для iPhone X заставляют аналитиков вновь снижать прогнозы: Массовое производство iPhone X начнется в середине октября, то есть на следующей неделе

    12:2922

    Глава Samsung покинет свой пост в конце марта 2018: Квон О Хьюн стал самым высокооплачиваемым исполнительным директором в Южной Корее в первой половине 2017

    12:1823

    Смартфон Honor 6C Pro получил экран диагональю 5,2 дюйма и SoC Mediatek MT6750: Honor 6C Pro оценен в 180 евро

    11:591

    Технология WD MAMR позволит создавать HDD объёмом до 40 ТБ: Western Digital представила технологию MAMR

    11:4257

    Браузер Microsoft Edge можно свободно скачать в Google Play и App Store: Компании приходится создавать новые и адаптировать старые приложения для самых популярных мобильных операционных систем Android и iOS

    11:379

    Ожидается, что все смартфоны iPhone, которые представят в 2018 году, лишатся дактилоcкопического датчика: iPhone X, который является первым смартфоном, оснащенным системой Face ID, должен поступить в продажу 3 ноября

    11:1127

    Голосовой помощник Google признали более умным, чем Siri, Baidu и Bing: Системы ИИ только первое время могут обучаться так же эффективно, как и человек

    10:4849

    LG Chem построит в Польше крупнейшую в Европе фабрику по выпуску литий-ионных аккумуляторов: Необходимое сырье, включая литий, LG Chem будет первое время поставлять из Южной Кореи

    10:3818

    Операционный доход Samsung в третьем квартале почти втрое превзошел прошлогодний: Финансовый отчет Samsung будет опубликован до конца октября

    10:288

    Выход новых смартфонов iPhone позволил Pegatron установить рекорд за последние два года: До конца года продажи компании должны продолжить рост

    10:149

    Nokia 8 не выйдет в США, HMD готовит американскую линейку смартфонов Nokia: Смартфон давно продается в различных странах европейского региона, однако жители США приобрести его не смогут

    10:063

    Смартфон ZTE Nubia Z17 miniS получил четыре камеры и экран с привычным соотношением сторон: Цена новинки составит около $305

    09:521

    Экран AMOLED бюджетного смартфона Samsung Galaxy J2 2017 Edition при прежнем размере имеет большее разрешение: В Индии смартфон Samsung Galaxy J2 2017 Edition стоит примерно $113

    09:5013

    Курс Bitcoin превысил $5200: Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд

    09:1751

    Согласно новым слухам, у видеокарты GeForce GTX 1070 Ti может быть заблокирована возможность разгона: GeForce GTX 1070 Ti может стать первой современной видеокартой с отсутствием возможности разгона

    08:304

    Игровой смартфон Razer получит 8 ГБ оперативной памяти: Игровой смартфон Razer основан на Snapdragon 835

    08:005

    Samsung оценила умные часы Gear Sport в 300 долларов, а наушники Gear IconX 2018 — в 200 долларов: Samsung назвала цены на Gear Sport и Gear IconX 2018

    07:3011

    Blu Products подписала лицензионное соглашение с BlackBerry: Blu Products будет выплачивать лицензионные отчисления BlackBerry

    07:001

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