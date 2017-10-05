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    5 октября 2017

    Робот-смартфон Sharp RoBoHoN стал дешевле, но он по-прежнему слишком дорог: Sharp RoBoHoN лишили модема сотовой связи и оценили в 1230 долларов

    20:1010

    Круг против треугольника. У Nvidia тоже почти готова новая штаб-квартира: Nvidia решила обойтись одним зданием для своей новой штаб-квартиры

    19:4924

    Анонсирована плата Asus Hyper M.2 x16 Card для создания массивов RAID с использованием SSD формата M.2: Цена Asus Hyper M.2 x16 Card пока неизвестна

    19:1617

    Sonos называет One лучшей умной акустической системой для любителей музыки: Sonos One оценивается в 200 долларов

    18:5217

    Представлена программа сертификации Made For Google. Первые устройства уже доступны: Программа Made For Google запущена

    18:26

    Google предлагает переходник с USB-C на аудиоразъём за 20 долларов: Google начинает всё больше походить на Apple

    17:3962

    У Strategy Analytics уже готов прогноз, касательно развития рынка складных смартфонов и даже аппаратов со сворачивающимися экранами: Первый складной смартфон должен выйти в следующем году

    17:145

    Apple, возможно, просила Samsung посодействовать в деле против Qualcomm: Samsung могла помочь Apple в деле против Qualcomm

    16:5715

    Купить умную АС Harman Kardon Invoke с поддержкой Cortana можно будет через пару недель: Harman Kardon Invoke оценена в 150 долларов

    16:00

    Опубликованы списки самых популярных смартфонов с Android в разных странах мира: В России пятерка лидеров выглядит так...

    15:5661

    Опубликованы первые фотографии смартфона Huawei Mate 10 Pro: Анонс устройства ожидается 16 октября

    15:442

    Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan: При помощи Alexa вы сможете удаленно разблокировать или заблокировать двери, завести или заглушить двигатель

    15:34

    Google Pixel Buds — умные беспроводные наушники, способные выступать в роли переводчика: Google Pixel Buds получили интеграцию с Assistant и Google Translate

    13:4034

    Google закрывает направление Android Wear? : Google удалила из магазина Store раздел Android Wear

    13:2129

    Для смартфонов Google Pixel 2 доступны три модели фирменных чехлов: Чехлы Google Live Case для Pixel 2 можно персонализировать на свой вкус

    13:022

    Виртуальный помощник Google Assistant заговорил мужским голосом: Выбрать новый вариант можно в настройках приложения, где он называется Voice II

    12:574

    Google обещает доступность новых версий Android для смартфонов Pixel 2 в течение трёх лет, то есть на них можно будет установить Android R: Смартфоны Google Pixel 2 будут получать новые версии ОС до 2020 года включительно

    12:4719

    Nintendo повысила объем заказов на консоль Switch до 2 млн единиц в месяц: В Японии наблюдается определенный дефицит Nintendo Switch из-за проблем с поставками ключевых комплектующих, включая оперативную память

    12:44

    Браузер Microsoft Edge может появиться на iOS и Android до конца года: Microsoft запланировала до конца текущего календарного года сделать свой фирменный браузер Microsoft Edge мультиплатформенным

    12:3725

    Vkworld S8 получил аккумулятор еще большей емкости, чем ожидалось, а также приличную камеру при цене менее $200: Такой же датчик установлен в различных флагманах прошлого года, включая Xiaomi Mi5, One Plus 3T и Huawei Mate 8

    12:236

    Сообщения о взрывающихся iPhone 8 Plus поступили из Тайваня, Японии, Гонконга, Канады и Греции : Apple уже заявила, что она в курсе данной проблемы и занимается изучением причин

    11:45128

    Продажи очков Spectacles превзошли ожидания компании Snap:

    11:238

    Опубликовано изображение упаковки iPhone X: В отличие от упаковок iPhone 8 и iPhone 7 коробка нового смартфона демонстрирует не заднюю, а переднюю панель смартфона

    11:1645

    BOE Technology стала крупнейшим поставщиком ЖК-панелей диагональю 9 и более дюймов: Суммарные поставки дисплеев такой диагонали в августе этого года составили 62 млн единиц

    11:02

    По подсчетам Еврокомиссии, магазин Amazon должен доплатить 250 млн евро налогов: По словам самой компании Amazon, все было сделано законно

    10:3810

    Солнечные электростанции стали самым быстрорастущим источником электроэнергии: Во многом рост обусловлен бумом строительства солнечных электростанций в Китае

    10:0186

    Настольные процессоры Intel Pentium с ноября будут называться Pentium Gold: Intel взялась за ребрендинг процессоров Pentium

    09:3029

    Subal принимает предварительные заказы на подводный бокс для камеры Nikon D850: Алюминиевый бокс стоимостью 3490 евро (без НДС) обеспечивает возможность съемки на глубинах до 80 м

    09:156

    Графические адаптеры Inno3D P106-090 Crypto Mining Board по параметрам больше похожи на GeForce GTX 1050 Ti, чем на GTX 1060: 3D-карты Inno3D P106-090 Crypto Mining Board получили лишь по 768 ядер CUDA

    09:003

    JOLED ищет 900 млн долларов на освоение технологии печати OLED: В первую очередь СП обратилось за помощью к японским компаниям

    08:5018

    Google Clip — камера с собственной системой искусственного интеллекта, которая сама решит, кого и когда снимать: Умная камера Google Clip оценена в 250 долларов

    08:3015

    С анонсом смартфонов Google Pixel 2 прошлогодние модели подешевели на 100 долларов: Смартфоны Google Pixel первого поколения стали дешевле

    08:004

    Смартфоны Google Pixel 2 — новые лидеры рейтинга DxOMark: Google Pixel 2 набрал у DxOMark 98 баллов

    07:3041

    Смартфоны Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 2018 модельного года получат экраны Infinity Display, что сделает их похожими на Galaxy S8: Samsung оснастит смартфоны Galaxy A дисплеями Infinity Display

    07:0030

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