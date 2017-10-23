  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 октября 2017

    Текущий финансовый год Toshiba завершит с чистым убытком около 1 млрд долларов: Ранее в Toshiba рассчитывали получить по итогам года около 1,9 млрд долларов прибыли

    20:5716

    Опубликован отчет Seagate за первый квартал 2018 финансового года: За год доход уменьшился, а чистая прибыль — увеличилась

    20:356

    По прогнозу Juniper Research, за пять лет рынок цифровой рекламы вырастет со 148 до 420 млрд долларов: Рост рынка цифровой рекламы не остановят даже программы-блокировщики, хотя их влияние будет заметным

    20:206

    Опубликованы первые изображения объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary: Анонс объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary ожидается в ближайшее время

    20:089

    3D-карта Dataland RX 580 X-Serial 18th Anniversary окрашена в белый цвет: Карта занимает в корпусе ПК два слота

    19:0810

    Появились изображения 3D-карт EVGA GeForce GTX 1070 Ti: Компания EVGA планирует выпуск нескольких моделей на базе Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

    18:513

    В Китае готовятся к утилизации аккумуляторов электромобилей: В Китае литиевые источники питания не внесены в список опасных отходов

    18:3237

    Для оформления системной платы Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 выбрано сочетание черного и серебристо-серого: На плате Colorful iGame Z370 Vulcan X V20 есть три слота расширения PCIe 3.0 x16 и три PCIe 3.0 x1

    17:264

    Cisco рассчитывает купить BroadSoft за 2 млрд долларов: Если переговоры завершатся успехом, о соглашении может быть объявлено уже сегодня

    14:021

    Nokia тестировала технологию 3D Touch для мобильных устройств задолго до Apple: Тестирование прототипов выявило довольно много проблем, поэтому технология не была использована в серийных устройствах

    13:2961

    Специалистами Toyoda Gosei создано рулевое колесо с датчиком хвата: Toyoda Gosei стремится интегрировать дополнительную функциональность в рулевое колесо

    12:5826

    Tesla договаривается о строительстве в Китае фабрики по выпуску электромобилей : Соглашение может быть достигнуто до конца года

    12:2211

    Drevo Vrangr — низкопрофильная механическая клавиатура с беспроводным подключением: В клавиатуре Drevo Vrangr используются заказные переключатели Kailh Blue

    10:519

    Спецификация MirrorLink стала стандартом ETSI: Добавление MirrorLink в список стандартов ETSI должно способствовать дальнейшему внедрению MirrorLink

    10:37

    Пользователи Google Pixel 2 XL сообщают о «выгорании» дисплея, Google обещают разобраться в ситуации: Пока что сказать сложно, каков процент подверженных проблеме Google Pixel 2 XL

    10:2533

    Samsung выпускает микросхему для аппаратно-программной защиты устройств IoT: В конфигурацию Samsung Secure Element (SE) входит энергонезависимая память eFlash

    10:133

    Появилась первая фотография преемника портативной приставки GPD Win: Очевидно, что приставка получит более производительную начинку

    10:0013

    Смартфон Google Pixel 2 умеет показывать уровень заряда подключенных по Bluetooth аксессуаров: Первыми смартфонами, в которых реализована данная функциональность стали Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

    09:457

    TSMC отмечает 30-летие: Клиентами TSMC являются такие компании, как Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM, Altera, Xilinx, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel

    09:257

    Безрамочный смартфон Essential PH-1 подешевел на $200: Вряд ли кто-то ожидал, что производитель опустит цену на целых 200 долларов всего через пару месяцев после выпуска устройства

    09:1412

    Цена смартфона Nokia 2 составит 99 долларов: На сайте американского онлайнового магазина B&H Photo Video появилась страничка смартфона Nokia 2

    08:596

    Apple обещает, что сотрудники фирменных магазинов не будут пытаться продать iPhone X всем подряд: В продаже также остаются iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 7, цены на которые начинаются с отметок 349, 449 и 549 долларов соответственно

    08:3237

    Умная АС Harman Kardon Invoke поступила в продажу по цене $199,95: Несмотря на большую массу встроенного аккумулятора у устройства нет

    08:164

    Параметры смартфона Xiaomi Redmi Note 5 дают надежду на хорошее качество снимков: Xiaomi Redmi Note 5 получит ёмкий аккумулятор

    08:003

    Операционный директор Apple обсудит с Foxconn проблемы на производстве iPhone X: Представитель Yuanta Investment Consulting Джеф Пу (Jeff Pu) считает, что Apple выпустит 32 млн iPhone 8 и iPhone 8 Plus в текущем квартале

    07:5020

    Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 2 : Samsung Galaxy Tab Active 2 поступит в продажу в ноябре по цене около 500 евро

    07:313

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018